Drábovou zvěčnili na známkách. Pokřtil je prezident, výtěžek pomůže Ukrajině

Dana Drábová by letos oslavila 65. narozeniny. Její přátelé a spolupracovníci jí věnovali symbolický dárek - vlastní poštovní známku.
Celkem 500 sběratelských archů, 25 různých podob Dany Drábové a pomoc Ukrajině. Na střešní terase v centru Prahy pokřtili prezident Petr Pavel, dlouhodobá partnerka Drábové Markéta Pávová a podnikatel Dalibor Dědek limitovanou sérii poštovních známek připomínající nedožité 65. narozeniny jedné z nejvýraznějších českých vědkyň.
Jaderná fyzička by letos oslavila 65. narozeniny. Místo tradiční vzpomínkové akce jí organizátoři letos připravili symbolický dárek. Pětadvacet ručně vytvořených motivů zachycuje různé role, zájmy i životní postoje této významné rodačky z Pyšel.
Na terase v srdci Prahy s výhledem na Pražský hrad si hosté předávali skleničky se šampaňským a prohlíželi si archy poštovních známek. Na každé z nich byla Dana Drábová trochu jiná. Někde u jaderné elektrárny nebo ve skafandru, jinde mezi studenty nebo u Pražského hradu s havlovským „véčkem“.
A právě kvůli nim se v pondělí odpoledne v centru Prahy sešli lidé, kteří Danu Drábovou znali osobně nebo s ní dlouhé roky spolupracovali. Někdejší šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která zemřela loni v říjnu, by letos 3. června oslavila 65. narozeniny.
Celkem vzniklo pouze 500 číslovaných archů. Většina z nich se vyprodala ještě před samotným křtem. A právě kolem vystavených známek se ještě před začátkem programu tvořily největší hloučky hostů. Někteří hledali odkazy na Dukovany či veřejné vystupování Drábové, jiní si navzájem ukazovali detaily, které grafik Josef „Dodo“ Dobrík do jednotlivých motivů schoval.
Malá velká žena
Prezident Pavel vzpomínal na Danu Drábovou jako na člověka, který si respekt nezískával hlasitostí ani snahou být středem pozornosti. „Je mnoho lidí, kteří se na sebe po celý život snaží upoutat pozornost, ať už v dobrém, nebo špatném. A když odejdou, tak se za nimi usadí prach a nikdo ani neví, že odešli,“ řekl.
Drábová podle něj patřila k opačné kategorii. „O sobě nedávala okázale vědět a pamatuje si ji opravdu mnoho lidí, a to ve velice dobrém,“ uvedl prezident. Připomněl také, že se nikdy nebála veřejně hájit své názory a hodnoty, i když za to často schytávala kritiku.
„Jak se chovala, jak mluvila, jaké měla názory a hodnoty, které vyznávala, jak se nebála se za ně postavit, tím byla takovou malou velkou ženou,“ dodal Pavel. Podle něj je symbolické, že si ji lidé připomínají právě poštovní známkou. „Protože mají tu vlastnost, že buď přinášejí radost, nebo něco důležitého. A i Dana to splňovala obojí,“ řekl prezident.
Na téma Drábové postojů pak navázal podnikatel Dalibor Dědek, který připomněl zejména období po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Právě tehdy se podle něj naplno ukázalo, jak pevně si za svými názory Dana Drábová stojí.
„Dokázala lidi spojovat, ale dokázala také velmi tvrdě zastávat určitou linii. Tehdy jednoznačně o Rusácích mluvila jako o Rusácích a o ,těch mizerech‘. A myslím si, že z toho svého postoje neuhnula, i když ne každý ji za to zrovna chválil,“ připomněl Dědek. Výtěžek z prodeje známek tak symbolicky zamíří prostřednictvím iniciativy Dárek pro Putina na konkrétní pomoc ukrajinské armádě.
„To by měla máma radost“
Osobnější vzpomínku přidala dlouholetá partnerka Drábové Markéta Pávová. Připomněla, že oblíbená vědkyně podobné pocty příliš nevyhledávala. Pokud by ale měla souhlasit s tím, aby se její tvář někde objevila, muselo by to podle ní splňovat dvě podmínky: být to pro dobrou věc a udělat to někomu radost. „Tahle akce obě ty věci splňuje,“ řekla.
„Měla by radost její maminka, která celý život pracovala na poště,“ poodkryla Pávová s tím, že by právě známky proto měly pro Danu určitou symboliku. „Celý život trávila s maminkou právě tam. Všechny její brigády při studiu se odehrávaly na poště, takže buď dělala na balíkárně, nebo roznášela s mámou dopisy,“ vyprávěla.
„Kdyby se dozvěděla o téhle věci, tak by na to stoprocentně řekla: To by měla máma radost,“ završila a poděkovala autorům.
Jak vzniklo 25 podob?
Za vznikem známek stojí grafik Josef „Dodo“ Dobrík, který pro iniciativu Dárek pro Putina dlouhodobě pracuje. Tentokrát podle něj ale nešlo o běžnou zakázku. „Celá ta situace a moment, kdy Dana odešla, zasáhly v podstatě celý náš tým. Měli jsme k ní všichni hodně blízko,“ řekl Aktuálně.cz. Drábová podle něj projekt podporovala od jeho začátků a vytvořit si k ní vztah nebylo složité.
Podle Dobríka bylo jasné, že každá známka musí být unikátní. „Nechtěl jsem udělat 25 stejných portrétů, to mi k ní nesedělo,“ vysvětlil. Každý proto zachycuje jinou část jejího života. Na některých je u jaderné elektrárny, jinde mezi studenty nebo v motivech odkazujících na její veřejné působení. „Jsou tam různé miniakce a mikroakce, které odrážejí její život,“ popsal.
Silným motivem se nakonec stala i pošta, kde pracovala její matka. „To spojení se mi strašně líbilo. Chtěl jsem, aby ta věc odpovídala její osobnosti. Když má vzniknout její známka, tak ať je to unikát.“
Nápad vznikl podle zakladatele iniciativy Dárek pro Putina Martina Ondráčka krátce po smrti Drábové. „Napadlo nás to jednoho rána, když jsme zapíjeli koncert na její počest,“ vzpomínal. Následovaly prý měsíce příprav, schvalování práv, návrhů i konzultací s filatelisty.
Ambicí podle něj nebylo vytvořit jen další sběratelský předmět. „Chtěli jsme udělat známku, kterou ocení i filatelisté a nebude působit jako nějaká podružná věc. Aby bylo vidět, že si s ní někdo dal práci. Trochu mi připomínají umění Karla Zemana,“ dodal.
Právě proto se rozhodli vydat pouze 500 kusů. Do prodeje šlo 400 číslovaných archů, zbytek si odnesli přátelé a blízcí. Další série se ale nechystá. „Je to nebývale malá série,“ řekl Ondráček. Organizátoři už připravují projekt s pracovním názvem Cena Dany Drábové, který chtějí představit na podzim.