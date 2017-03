Drábová podle vnitra nemá být zastupitelkou, když je v úřadu pro jadernou bezpečnost. STAN chce soud

před 6 minutami

Krajské zastupitelstvo Středočeského kraje by mělo podle ministra vnitra Milana Chovance zrušit mandát Dany Drábové. Důvodem je podle něj neslučitelnost této funkce a působení v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Hnutí STAN, za něž byla Drábová zvolena, poukazuje na nesoulad v právních normách a chce, aby o věci rozhodl soud.

Praha - Středočeský kraj dostal dopis od ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), podle nějž je funkce Dany Drábové v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) neslučitelná s mandátem krajské zastupitelky. Krajské zastupitelstvo by mělo podle vnitra vyslovit zánik mandátu Drábové. Zastupitelé ale dnes záležitost nezařadili na program jednání. Hnutí STAN, za něž byla Drábová zvolena, poukazuje na nesoulad v právních normách a chce, aby o věci rozhodl soud.

Hejtmančin náměstek Vít Rakušan (STAN) doporučil věc nezařazovat na program jednání, mezi zastupiteli není tolik lidí s právním vzděláním, kteří by byli schopni posoudit různé právní rozbory. Také podle hejtmančina náměstka Martina Kupky (ODS) by měl mít konečné slovo soud. "Ani ministerstvo vnitra, ani zastupitelstvo Středočeského kraje nemůže být vykladačem zákonů," uvedl Kupka.

Opozice s tím nesouhlasila. Zastupitel za ČSSD Karel Horčička prohlásil, že celý spor o mandát Drábové je od počátku marketingovou záležitostí, která má nyní souvislost s volbami do Sněmovny. Zástupci STAN to odmítli.

Dvojka na kandidátce STAN ve středních Čechách Drábová vykonává mandát zastupitelky a zároveň zůstává předsedkyní SÚJB. STAN se řídí jiným výkladem zákonů než vnitro. Přednost před volebním zákonem má podle hnutí novější služební zákon, který souběh obou funkcí umožňuje.

Podle vnitra si šéfové ve státní správě měli do tří dnů po ustavujícím zasedání zastupitelstva vybrat mezi prací v čele úřadů a působením v zastupitelstvu. Případně mohli požádat o neplacené služební volno a do tří měsíců poté dát zastupitelstvu doklad o tom, že tak učinili. Tato lhůta v případě Středočeského kraje vypršela v únoru. Zastupitelstvo by nyní mělo podle vnitra vyslovit zánik mandátu kvůli neslučitelnosti funkce.

V případě, že tak neučiní, má ministr vnitra požádat o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které se sejde nejpozději do 30 dnů od doručení jeho žádosti. Není-li zániku mandátu dosaženo na tomto mimořádném zasedání, měl by zaniknout mandát člena zastupitelstva kraje okamžikem, kdy to vysloví ministr vnitra. Drábová řekla, že cílem je nechat dojít tuto situaci až k rozhodnutí ministra. Také další zástupci STAN uvedli, že hnutí se chce soudit až v okamžiku, kdy zánik mandátu vysloví ministr.

