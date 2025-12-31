Dr. Max kupuje 15 lékáren z řetězce Moje lékárna

Brněnská společnost Česká Lékárna Holding, která vlastní řetězec lékáren Dr.Max, kupuje společnost Lékárna Na Petřinách a jejím prostřednictvím i 15 lékáren, které původně patřily do sítě Moje Lékárna společnosti Sanovia.
Spojení společností posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na webu. Českou Lékárnu Holding (ČLH), kontroluje skupina Penta.
„K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít zejména v oblasti maloobchodního prodeje léčiv a lékárenského zboží,“ uvedl úřad. Vyjmenoval také 15 lékáren v Praze, Brně, Zlíně, Čelákovicích či Vratimově, které po spojení přejdou do vlastnictví ČLH.
Jak vyplývá z projektu rozdělení umístěného ve Sbírce listin společnosti Lékárna Na Petřinách, bylo 15 lékáren letos v říjnu vyčleněno ze společnosti Sanovia spolu s ostravskou Lékárnou Na Petřinách. Tyto lékárny jsou součástí řetězce Moje Lékárna, který má podle vlastních webových stránek 346 lékáren, z toho 50 provozovala přímo Sanovia.
Firmu Sanovia vlastní společnost Česká lékárnická stejně jako distributorskou společnost Pharmos, v roce 2024 ji koupila slovenská společnost Assas Invest z Banské Bystrice podnikatele Igora Kovala.
Česká Lékárna Holding provozuje síť lékáren Dr.Max, která je největší lékárnickou sítí v Česku. Podle výroční zprávy za rok 2024 dostupné ve Sbírce listin vykázala čistý obrat 29 miliard korun a zisk po zdanění přesáhl 1,3 miliardy korun. Firma loni zvýšila počet lékáren v Česku o 27 na 529 provozoven. Společnost ovládá skupina Penta.
ŽIVĚ"Věřím v naše vítězství," prohlásil Putin v jednom z nejkratších novoročních projevů
Ruský prezident Vladimir Putin v novoročním projevu uvedl, že Rusko věří ve svou armádu a její vítězství v bojích proti Ukrajině. Informovala o tom dnes ruská státní agentura TASS, podle níž projev šéfa Kremlu trval tři minuty a 20 sekund, což z něj činí jednu z nejkratších Putinových novoročních zdravic. Projev vzhledem k časovým pásmům Ruska odvysílaly nejprve televize na Dálném východě.
Japonské poslankyně sepsaly petici. V parlamentu pro ně není dostatek záchodů
Napříč politickým spektrem v Japonsku došlo k jedinečné shodě. Tamní poslankyně se spojily a požadují více dámských toalet v budově parlamentu, napsala ve středu agentura AFP. Rostoucí počet poslankyň ukazuje, jak nedostatečně je tato zákonodárná instituce na ženy připravena; na 73 poslankyň připadá v blízkosti jednacího sálu jen jediná místnost se dvěma záchody.
Všechno je naruby. Jsem až překvapený, jak moc dobře naši hrají, říká mistr světa
Chvála, chvála a zase jenom chvála. Co chcete jiného říct na adresu české hokejové dvacítky? Přiveze zlato? Už by to chtělo! Václav Nedorost i Zdeněk Blatný ho ve sbírce mají a svým nástupcům věří. V nové epizodě podcastu Bago proberou i rezignaci Zdeňka Motáka či vzpouru Litvínova.
Na hypotéku zapomeňte. A dětem rušíme účty. Banky dusí klienty, kteří vyrábí zbraně
Klíčový sektor ekonomiky a jeden z motorů hospodářského růstu. Alespoň tak o zbrojařích mluvil ještě nedávno dnes už bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Některé firmy přitom stále zažívají při jednání s bankami peklo. A to i dlouho poté, co vypukla válka na Ukrajině a výroba zbraní se stala pilířem nejen ekonomiky, ale zejména obrany celé Evropy.