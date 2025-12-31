Přeskočit na obsah
31. 12. Silvestr
Dr. Max kupuje 15 lékáren z řetězce Moje lékárna

ČTK

Brněnská společnost Česká Lékárna Holding, která vlastní řetězec lékáren Dr.Max, kupuje společnost Lékárna Na Petřinách a jejím prostřednictvím i 15 lékáren, které původně patřily do sítě Moje Lékárna společnosti Sanovia.

Lékárna Dr. Max
Lékárna Dr. MaxFoto: Jan Rasch
Spojení společností posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na webu. Českou Lékárnu Holding (ČLH), kontroluje skupina Penta.

„K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít zejména v oblasti maloobchodního prodeje léčiv a lékárenského zboží,“ uvedl úřad. Vyjmenoval také 15 lékáren v Praze, Brně, Zlíně, Čelákovicích či Vratimově, které po spojení přejdou do vlastnictví ČLH.

Jak vyplývá z projektu rozdělení umístěného ve Sbírce listin společnosti Lékárna Na Petřinách, bylo 15 lékáren letos v říjnu vyčleněno ze společnosti Sanovia spolu s ostravskou Lékárnou Na Petřinách. Tyto lékárny jsou součástí řetězce Moje Lékárna, který má podle vlastních webových stránek 346 lékáren, z toho 50 provozovala přímo Sanovia.

Firmu Sanovia vlastní společnost Česká lékárnická stejně jako distributorskou společnost Pharmos, v roce 2024 ji koupila slovenská společnost Assas Invest z Banské Bystrice podnikatele Igora Kovala.

Česká Lékárna Holding provozuje síť lékáren Dr.Max, která je největší lékárnickou sítí v Česku. Podle výroční zprávy za rok 2024 dostupné ve Sbírce listin vykázala čistý obrat 29 miliard korun a zisk po zdanění přesáhl 1,3 miliardy korun. Firma loni zvýšila počet lékáren v Česku o 27 na 529 provozoven. Společnost ovládá skupina Penta.

