Předseda dozorčí rady České pošty Mareš končí. Dochází k obměně členů, potvrdil Metnar

před 1 hodinou

Končí důležitý člen dozorčí rady České pošty, který má dohlížet na její fungování. Předseda Jan Mareš byl minulý týden odvolán, s ním končí i další člen rady Jan Kasal.

Praha - Vláda v demisi Andreje Babiše (ANO) dělá další výrazné změny ve státním podniku Česká pošta. V únoru skončil šéf společnosti Martin Elkán, nyní ho následují i lidé z dozorčí rady. Podle informací Aktuálně.cz byl zbaven funkce předseda Jan Mareš a také řadový člen Jan Kasal. Změny potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar. "Dochází i k obměně členů dozorčí rady. Mohu to tedy potvrdit," sdělil stručně.

Odvolaný Kasal doteď neví důvod, proč ve funkci skončil. "Dnes jsem dostal doporučený dopis, že jsem odvolán z dozorčí rady České pošty. Bylo to bez udání důvodu, jen s odvoláním na zákon," řekl. Mareš nechtěl informaci pro Aktualne.cz komentovat.

Metnar kritizoval vedení pošty, že nemá smysluplnou vizi. To byl i důvod, proč odvolal Elkána. "Musí mimo jiné zrychlit posun v oblasti franšízingu v projektu Pošta Partner, zmodernizovat třídicí uzly či balíková centra, zkvalitnit IT infrastrukturu a zaměřit se více na portfolio služeb, které přinášejí finanční efekty," uvedl pro ČT Lubomír Metnar. Nový šéf pošty by měl být zveřejněn v následujících dnech. Na Elkánovu pozici se přihlásilo až 19 lidí.

Česká pošta má jednu z nejhustších sítích poboček v Evropě. Spravuje jich 3200 a podnik zaměstnává kolem 30 tisících zaměstnanců. V roce 2017 poště výrazně klesl zisk. Snížil se o polovinu na 110 milionů korun.