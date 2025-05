Statistiky nadržují Itálii. Ale soukromá dovolená v Chorvatsku mezi Čechy stále vede

Skoro 800 tisíc Čechů vyrazilo loni na dovolenou do Itálie, Apeninský poloostrov tak podle statistiků poprvé předčil chorvatské pláže a památky. A letos zájem o tuto destinaci klesá ještě víc, ukazuje odhad. Jenže je to jen průzkum a statistika. "Blbost a blamáž, která neodpovídá realitě," soudí mluvčí asociace cestovních kanceláří. Řada Čechů podle něj v Chorvatsku bydlí neoficiálně.

Jak zjistit, kam a kolik přesně Čechů vyráží na dovolené v zahraničí? V tuzemsku to lze celkem přesně spočítat z hlášení zdejších ubytovacích zařízení. V případě ciziny metodika Českého statistického úřadu uvádí, že z celkem všech 5,7 milionu delších cest (nad čtyři dny) Čechů do ciziny připadlo loni nejvíc na Itálii - celkem 796 tisíc. Chorvatsko s 674 tisíci cest tak bylo nejspíš poprvé v historii odsunuto na druhou příčku.

A letos si může Chorvatsko pohoršit ještě víc. Podle právě zveřejněného průzkumu Holiday Barometr 2025 agentury IPSOS pro pojišťovací společnost Europ Assistance (součást skupiny Generali) jsou pro letošek nejoblíbenějšími dovolenkovými destinacemi Čechů v letní sezoně Itálie (12 procent), Slovensko (osm procent) nebo Španělsko (sedm procent).

Ve srovnání s loňským žebříčkem Chorvatsko v první trojici úplně chybí. Španělsko s Itálií přitom figurují v čele pořadí i ve většině dalších evropských zemí. Průzkum porovnával dovolenkové preference na vzorku 23 tisíc turistů z 23 zemí světa. Tvrdit, že některá země předběhla mezi Čechy v návštěvnosti Chorvatsko, je však podle mluvčího Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže "blbost a blamáž, která neodpovídá realitě".

"Je to o metodice získávání dat. Je to jen jakýsi průzkum, i 'staťák' vychází (u zahraničních destinací) také jen z nějakého kvalifikovaného odhadu. Jenže spousta lidí bydlí přes Airbnb a podobně. V Chorvatsku je to úplně typické, protože má spoustu soukromých apartmánů, které přesné počty hostů nikam nehlásí. Češi tam také často jezdí k oblíbenému domácímu, kterému platí v hotovosti bez jakýchkoliv papírů, a tak dál. Samozřejmě Itálie i další země rostou, ale na Chorvatsko rozhodně nemají, to je jednoznačně pořád pro Čechy číslo jedna," uvedl Papež pro Aktuálně.cz.

Češi podle průzkumu Holiday Barometr 2025 stále víc preferují dovolenou v zahraničí, což potvrzuje i Český statistický úřad. Po tuzemských regionech sice stále vyráží na delší cesty víc Čechů (ročně skoro 6,5 milionu), ale jejich počet na rozdíl od výjezdů do ciziny klesá.

"Výrazně používanější než v dalších zemích zůstávají u nás kamenné cestovní kanceláře. Dovolenou přes ně objednává 29 procent lidí, zatímco jinde v Evropě je to pouze 12 procent," podotýká Lukáš Soural, obchodní a marketingový ředitel pojišťovny Europ Assistance.

Češi současně patří mezi nejspořivější dovolenkáře. Průměrný rozpočet na letní dovolenou představuje v České republice - alespoň podle zmíněného průzkumu - 1400 eur (34,8 tisíce korun), což je, až na Malajsii a Japonsko, nejméně ze všech 23 monitorovaných zemí. Evropský průměr činí 2080 eur (téměř 52 tisíc korun).