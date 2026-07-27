Dovolená, na kterou nezapomenou. Svěřili mu psy i klíče od bytu, po návratu našli doma cizí ženy

Každé léto řeší mnoho Čechů stejnou otázku – komu svěřit psa, když odjíždějí na dovolenou. Manželé Hubingerovi věřili, že za více než 18 tisíc korun kupují klid a bezpečí pro své dvě fenky. Tvrdí ale, že po návratu našli ve svém bytě dvě cizí ženy. A pak se podle nich začal rozplétat příběh, který nakonec přiměl promluvit i další pejskaře.
Léto je pro mnoho majitelů psů každoročním logistickým rébusem. Rodina nebo známí často také dovolenkují, psí hotely bývají během prázdnin plné.
Stále více lidí proto využívá služeb profesionálních hlídačů. Někteří docházejí psy venčit, jiní se na několik dní nastěhují přímo do bytu klientů, aby zvířata zůstala ve známém prostředí. Znamená to ale také svěřit cizímu člověku nejen svého psa, ale často i klíče od domova.
Právě pro druhou možnost se rozhodli také manželé Hubingerovi z Prahy. Tvrdí, že na doporučení známého si objednali individuální hlídání prostřednictvím služby Dogsitting.cz. Za týden nepřetržité péče o dvě adoptované fenky podle svých slov zaplatili více než 18 tisíc korun.
Protože jejich psi mají za sebou složitou minulost, měli prý jedinou podmínku – aby se o ně po celou dobu staral stále stejný člověk.
Dobrý začátek
Na službu narazili manželé přes známého, kterému její provozovatel Martin Růžička pravidelně venčil psa. „Nejsou na něj jen špatné reference. Náš známý s ním byl spokojený, tak jsme mu věřili i my,“ vypráví Martin Hubinger, se kterým se Aktuálně.cz spojilo.
Podle manželů uzavřeli s Růžičkou pouze ústní dohodu. Písemnou smlouvu podle svých slov nepožadovali, protože mu na základě doporučení známého důvěřovali.
Přípravě věnovali manželé delší dobu. Ještě před odjezdem Růžička třikrát přijel k nim domů, aby si s oběma fenkami na sebe zvykli. Při návštěvách s nimi trávil čas i bez majitelů, aby pro ně v den odjezdu nebyl cizím člověkem.
Protože obě jejich fenky pocházejí z adopce a mají za sebou traumatickou minulost, nechtěli, aby se u nich střídali různí lidé. Opakují, že trvali na tom, že se o psy bude starat pouze Růžička.
„Museli jsme se ptát, jak se pejsci mají“
„Řekl jsem mu, že je pro nás zásadní, aby tam byl jen on. Žádný další člověk. Ujistil nás, že v bytě bude pouze on a pejsci. Máme to potvrzené i v SMS zprávách,“ říká Hubinger.
První trhlina v jejich důvěře se objevila už během dovolené. Martin Růžička jim poslal fotografii z venčení, na níž podle Hubingera nevedl jejich dvě fenky on, ale neznámá žena, která držela vodítka jejich psů.
„Hned jsme se ptali, kdo to je. Bylo nám přece několikrát řečeno, že se o psy bude starat jen on,“ vzpomíná Hubinger.
Provozovatel služby podle něj odpověděl, že šlo pouze o kolegyni, která si přijela vyzvednout klíče od jiného klienta a zároveň s ním něco zkonzultovat. Současně manžele ujistil, že do jejich bytu nikdo cizí nevstoupil a že se uvnitř nachází pouze on s jejich psy.
Pak se pečovatel odmlčel
Hubingerovi přiznávají, že vysvětlení už tehdy považovali za nepravděpodobné. „Říkali jsme si, že nám asi neříká úplně pravdu. Přišlo nám zvláštní, že by někdo jel v době telefonů přes půl Prahy jen něco konzultovat. Ale ani nás nenapadlo, že by tam vůbec nebyl. Mysleli jsme si maximálně, že si do bytu bere nějakou návštěvu. Už to nám vadilo, ale nechali jsme to být,“ říká.
Krátce nato se podle něj změnila i komunikace. Zatímco zpočátku Růžička posílat fotografie a informace o psech sám a pravidelně, po jejich dotazu se údajně odmlčel.
„Říkali jsme si s manželkou, že se asi urazil, protože jsme ho napomenuli. Od té doby jsme se museli sami každý den ptát, jak se pejsci mají. Někdy neodpověděl celý den a večer poslal jen jednu fotku. Mysleli jsme si, že je prostě uražený, a nechali jsme to plavat,“ vzpomíná Hubinger.
Dvě neznámé ženy v bytě
To největší překvapení je ale čekalo až po návratu. Kvůli změně letu dorazili manželé domů o několik hodin dříve, než původně hlídači psů oznámili. Už z ulice podle Hubingera tušili, že se na terase jejich střešního bytu děje něco nekalého.
„Řekl jsem manželce, že na terase někdo chodí. Měl jsem pocit, že vidím dva lidi. V tu chvíli jsme ještě doufali, že se pletu,“ vzpomíná.
Když otevřeli dveře, čekalo je podle jeho slov velké překvapení. Hned za dveřmi stál kufr a cestovní tašky. Podle Hubingera bylo zřejmé, že nejde o věci někoho, kdo se zastavil na chvíli, ale že si je tam někdo balil po delším pobytu.
Z obývací části bytu se měla ozývat hlasitá hudba a mělo být puštěné domácí kino. K šoku manželů na jejich terase seděly dvě cizí mladé ženy, podle odhadu manželů kolem pětadvaceti let, popíjely drinky a ani nemluvily česky.
„Zeptal jsem se, kdo jsou a co dělají u nás doma. Domluvili jsme se anglicky. Jedna z nich mi řekla, že hlídá naše psy a že je v bytě už skoro týden. Druhá vysvětlovala, že je její kamarádka a přišla ji navštívit,“ popisuje Hubinger. Podle něj ženy zároveň uvedly, že nejsou z Česka. Obě se podle Hubingera chovaly slušně, ale začaly si okamžitě balit s tím, že míří na letiště.
Nezvedal telefon
„Říkal jsem jim, že ne. Ať si sednou, že to nejdřív vyřešíme. Snažil jsem se dovolat panu Růžičkovi, ale telefon vůbec nezvedal,“ vzpomíná.
Ženy nakonec z bytu odešly. Hubinger dnes říká, že zpětně lituje, že na místo nepřivolal policii. „Byl jsem hloupý, že jsem ji nezavolal hned. Dneska nemám jejich jména a ani nevím, kdo to vlastně byl,“ říká.
Provozovateli služby se mu nakonec dovolat nepodařilo. Místo toho prý od něj přišla zpráva. V ní měl napsat, že tím, že se manželé vrátili dříve, než původně oznámili, porušili smlouvu, a proto s nimi ukončuje spolupráci.
Současně prý tvrdil, že žena v bytě byla pouze jeho kolegyně, která ho přišla na hodinu či dvě zastoupit. To nicméně neodpovídalo verzi, kterou Hubingerovi prý řekla sama nezvaná návštěvnice, která podle svých slov psy hlídala celý týden.
Fenka se dva dny schovávala
Po návratu si manželé prošli záznamy z domovního zvonku, kde mají bezpečnostní kameru. Ty podle jejich tvrzení zachycují, že Růžička během týdne několikrát přišel ke dveřím, zazvonil a někdo mu otevřel zevnitř.
Na jednom ze záběrů je podle Hubingerových vidět člověk s výrazným oranžovým vodítkem, které podle nich jejich psi nikdy neměli. Domnívají se proto, že mohlo patřit jinému psovi. Samotný pes však na záběrech zachycen není. Redakce Aktuálně.cz kamerové záznamy viděla.
Nejvíc ale manžele zasáhl stav jedné z jejich fen. „Schovávala se dva dny za záchodem. Vůbec nás nevítala. Bylo vidět, že přesně nastalo to, čemu jsme chtěli předejít. Byla strašně vystresovaná z toho, že se jí tam střídali cizí lidé,“ říká Hubinger.
K pocitu narušeného soukromí podle něj přispěly i další drobnosti. V kuchyni například našli vypotřebovaný velmi drahý olivový olej, který dostal darem a sám ho nestihl ani otevřít. Stejně tak z ledničky zmizelo pití.
„Nejde o ten olej. Jde o ten princip. Vy někomu svěříte s důvěrou byt, všechny svoje věci i svoje psy. A pak zjistíte, že tam celý týden žili úplně cizí lidé. To je ten pocit, který nás pronásleduje nejvíc,“ uzavírá.
Růžička s nimi krátce nato přerušil veškerý kontakt. Když se mu po návratu opakovaně snažil dovolat, telefon podle něj nezvedal. Podle Hubingera si provozovatel služby následně zablokoval jeho telefonní číslo, opustil jejich společnou skupinu na WhatsAppu a přestal s manželi komunikovat.
Ozvali se další pejskaři
Hubingerovi následně svůj příběh zveřejnili jako varování ve facebookových skupinách pejskařů. V době letních dovolených, kdy mnoho lidí právě řeší hlídání svých mazlíčků, se příspěvek začal rychle šířit.
Během několika hodin pod ním přibyly desítky reakcí od dalších lidí, kteří podle svých slov popisují vlastní zkušenosti se službou Dogsitting.cz nebo s jejím provozovatelem Růžičkou.
Jedna z žen napsala, že i ona měla výslovně domluveno, že se o jejího psa bude starat pouze Růžička. Místo něj podle ní přišla neznámá žena. „Pes se jí vytrhl, utekl a spolkl igelitový sáček. Skončili jsme na veterině,“ uvedla.
Další údajná klientka tvrdí, že jí byl pes vrácen s rozsáhlým poraněním krku. „Léčili jsme ho ještě několik týdnů. Do dneška nevím, co se mu stalo,“ napsala.
Objevily se ale i příspěvky, které se netýkaly jen samotných psů, ale také pobytu cizích lidí v bytech klientů. Jeden z mužů uvedl, že až po přečtení příběhu Hubingerových podle něj začalo dávat smysl, proč měl po návratu z dovolené pocit, že se v jeho bytě pohyboval někdo další.
Jiná žena napsala, že po návratu přistihla hlídače s elektrickým obojkem pro psy v ruce, přestože jeho použití předem odmítla.
Další komentující zase spekulovali, že jejich byty během hlídání připomínaly spíše krátkodobé ubytování. „Teď mi konečně dochází, proč jsem měla pocit, že v bytě někdo bydlel,“ napsala jedna z žen. Tato tvrzení redakce ale nezávisle neověřila.
Ne každý si však odnesl špatnou zkušenost. Vedle kritických komentářů se na sítích objevují i příspěvky spokojených klientů, kteří uvádějí, že jim služba psy hlídala bez komplikací.
Předžalobní výzva
Podle Hubingera se spor nakonec přesunul do právní roviny. Manželé prostřednictvím advokáta zaslali Růžičkovi předžalobní výzvu, ve které požadují vrácení peněz za hlídání a náhradu nemajetkové újmy.
Podle Hubingerových se jim Růžička znovu sám ozval zhruba až po dvanácti dnech. Nabídl jim vrácení peněz za hlídání, avšak pouze v hotovosti, nikoli převodem na účet. Podmínkou podle nich bylo stažení negativních recenzí. Paní Hubingerová tvrdí, že se tak stalo poté, co zveřejnila varovné příspěvky ve facebookových skupinách pejskařů.
V jedné z pejskařských skupin se přitom objevil také screenshot komunikace mezi Růžičkou a advokátem Andreasem Ueltzhöfterem. Ten jej vyzval, aby se veřejně vyjádřil k tvrzením klientů. Růžička v odpovědi označil zveřejněná obvinění za „nezákonné pomluvy“ a uvedl, že celá věc je řešena právní cestou.
Podle Hubingera případ řeší i další právní zástupce zastupující více klientů s podobnými zkušenostmi a zvažují také trestněprávní postup.
„Nemohu se vyjadřovat“
Aktuálně.cz oslovilo také samotného Růžičku, aby se mohl ke tvrzením svých nespokojených klientů vyjádřit, vysvětlit je nebo se proti nim ohradit. Na první žádost o reakci odpověděl stručně: „Z důvodu soudního jednání se nemohu k případu vyjadřovat.“
Na doplňující dotaz, zda odmítá tvrzení klientů o tom, že během hlídání pobývali v jejich bytech další lidé nebo že nebyla dodržena slíbená individuální péče, následně zaslal obsáhlejší vyjádření.
Uvedl, že služba Dogsitting.cz stejně jako další poskytovatelé hlídání psů spolupracuje se zaměstnanci nebo smluvními partnery a že tato možnost je podle něj zakotvena také ve smlouvách uzavíraných se zákazníky.
Albánie, Bulharsko, Madeira. Polovina Čechů vyjede na dovolenou za hranice
Dodal, že klientům, kteří požadují péči výhradně jedinou konkrétní osobou, doporučuje využít spíše inzertní platformy zprostředkovávající individuální hlídače.
Současně zopakoval, že se kvůli probíhajícímu soudnímu řízení nechce k jednotlivým tvrzením klientů blíže vyjadřovat.
Ve svém stanovisku také uvedl, že podle něj nebyl dosud zveřejněn žádný případ nevhodného zacházení se psy, který by byl bezprostředně po hlídání doložen veterinární zprávou. Zdůraznil, že bezpečnost a pohoda psů jsou podle něj a pro jeho službu prioritou.
Mohlo by vás zajímat: Nejstaršímu psovi na světě je 31 let. Bobi chodí na procházky a chutná mu lidské jídlo
„Tyto automobilky nás oškubaly.“ Čínských aut bez náhradních dílů v Rusku přibývá
Přišly a zase odešly. Tak by se dala stručně shrnout krátká epizoda mnoha čínských automobilových značek na ruském trhu. Bez ohledu na to, že je ze země vysokými cly vypudili sami Rusové, je zarážející, jak důkladně za sebou Číňané zametli.
Nejdou vašim potomkům počty? Pomoci může doučování pod dohledem umělé inteligence
Český start-up Learniva nabízí digitální platformu pro jednodušší zvládnutí matematiky. Tento předmět vyšel z projektu Minisčítání Českého statistického úřadu jako největší školní strašák – takto ho označila zhruba pětina žáků. Novinka na trhu výukových pomůcek přináší možnost ukázat žákům nebo rodičům chybu při řešení úlohy, pokud výsledek nevyšel správně.
Válka bude ještě dlouhá a bolestivá, předpovídá expert. Jak jde plán „ničení“ tisíců Rusů?
Zatímco ukrajinské dálkové drony systematicky zasahují „srdce ruské ekonomiky“ a Rusko odpovídá tvrdým bombardováním měst, Kyjev přistoupil k zásadní personální změně ve velení ozbrojených sil. Dosavadního velitele ukrajinských ozbrojených sil Oleksandra Syrského vystřídal mladší Mychajlo Drapatyj. Jak se tím mění scénáře války? O tom v pořadu Spotlight mluví bezpečnostní expert Michal Smetana.
Vědci konečně našli kompas poštovních holubů. Ukrýval se v místě, kde ho nikdo nečekal
Poštovní holub najde cestu domů i pod zataženou oblohou, kde nevidí slunce ani jediný známý bod. Jak to dělá, biologové zkoumají přes půl století a celou tu dobu hledali kompas na všech myslitelných místech. Tedy skoro na všech – a jeden dosud přehlížený je teď překvapil.
Ohnivé peklo na jižním pobřeží Jadranu. Stovky lidí utekly před požáry na lodích
Záchranáři na italském jižním pobřeží Jadranu dnes kvůli lesnímu požáru evakuovali po moři stovky lidí. Informovala o tom agentura AFP. Lesní požár se rozšířil kolem městečka Peschici.