Prezident si při jmenování šéfa armády rýpl do Babiše. Ve své kritice ale přestřelil

Jmenování nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče využil prezident Petr Pavel i k nenápadnému políčku nepřítomným nejvyšším ústavním činitelům. Na Hrad nedorazili premiér, předseda Poslanecké sněmovny ani předseda Senátu.
„Pevně doufám, že skromná účast ústavních činitelů není odrazem pozornosti věnované armádě a naší bezpečnosti,“ prohlásil prezident Pavel při úterním jmenování nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče na Pražském hradě.
Prezident tím poukázal na absenci trojice nejvyšších ústavních činitelů vedle hlavy státu. Na slavnostním aktu na Pražském hradě chyběli premiér Andrej Babiš (ANO), předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), ale i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).
Ceremoniálu se zúčastnil pouze ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), který přitom při květnovém projednávání Hlaváčovy nominace ve vládě nehlasoval pro jeho jmenování. Dorazil rovněž předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN).
Pavel jakožto celoživotní voják bere obranu jako prioritní záležitost. I vzhledem ke konfliktům ve světě dlouhodobě kritizuje vládu Andreje Babiše za přístup k obraně a opakovaně upozorňuje, že bezpečnostní situace v Evropě vyžaduje výrazně vyšší pozornost i investice do armády. Do celé věci samozřejmě vstupují i spory kolem summitu NATO a střet s Motoristy.
„Funkce náčelníka generálního štábu je extrémně složitá,“ uvedl prezident. Od Hlaváče očekává, že naváže na směr nastavený jeho předchůdcem Karlem Řehkou. Připomněl také, že česká armáda se bude muset přizpůsobit nové realitě v Severoatlantické alianci, která podle něj bude vyžadovat rychlejší budování schopností i vyšší výdaje na obranu.
Fiala také nepřišel
Neúčast premiéra při jmenování náčelníka generálního štábu přitom ale není bezprecedentní. Stojí za to připomenout, že když v červnu 2022 tehdejší prezident Miloš Zeman jmenoval do čela armády Karla Řehku, který střídal Aleše Opatu, slavnostního aktu se také nezúčastnil jak tehdejší premiér Petr Fiala (ODS), tak ani další ústavní činitelé.
Na ceremonii tehdy z vlády přišla pouze tehdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Neúčast Babiše ale okamžitě rozvířila debatu na sociálních sítích. Někteří uživatelé to považují za ostudu a spojují premiérovu absenci s tím, že dosud nepřijal Pavlovu nabídku na osobní schůzku kvůli koordinaci českého postupu před summitem NATO. Vláda přitom Hlaváče na post šéfa armády sama nominovala.
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