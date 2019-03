Lidovec Bartošek nezvykle chválí ministryni ANO, společně ohlásili šanci na bydlení

Stává se jen výjimečně, aby společně vystoupil člen vlády s opozičním poslancem a vzájemně se chválili. Ve čtvrtek dopoledne se tak stalo, když ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová společně s poslancem KDU-ČSL Janem Bartoškem oznámili start programu, ve kterém obce a města dostanou peníze na stavbu nájemních bytů.

Dostupné bydlení je téma, které zaznívá nejen v Poslanecké sněmovně už léta. Za celou tu dobu se ale politikům nepodařilo předložit návrh, který by zájemcům dostupné bydlení umožnil. Nyní se o to pokouší ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) společně s některými poslanci, například s předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL Janem Bartoškem. Právě tito dva oznámili, že v příštích týdnech se rozjede program Výstavba, který by mohl alespoň některým lidem pomoci k bydlení. Jde o program na dotování obecních nájemních bytů, ve kterém je na letošní rok připravena jedna miliarda.

"V příštím roce by v něm mohly být až tři miliardy," oznámila Dostálová, podle které je tento program zaměřený především na osoby v bytové nouzi, které mají problém sehnat si bydlení. "Jsem moc ráda, že toto téma řešíme napříč politickým spektrem, spoustu věcí a vychytávek do tohoto programu jsme připravili s KDU-ČSL," pochválila Dostálová opoziční stranu.

Chválou nešetří ani předseda poslaneckého klubu Jan Bartošek, který několikrát zopakoval, jak moc oceňuje vstřícnost Dostálové a samotný program Výstavba.

"Chtěl bych velmi ocenit a poděkovat paní ministryni za její vstřícný přístup, protože otázku dostupného bydlení pro lidi, ať už jsou to mladé rodiny, nebo senioři, řešíme velmi dlouho. Oceňuji, že paní ministryně a její ministerstvo zapracovaly řadu našich návrhů do realizace výstavbu obecních bytů a umožnění bydlení rodin, které standardně nedosáhnou na hypotéku," prohlásil Bartošek, který bude na konci tohoto měsíce na sjezdu KDU-ČSL o post předsedy.

Zástupci samosprávy, kteří by měli peníze využít právě na výstavbu bytů, ovšem tak spokojení nejsou. Když ČTK zjišťovala, jak moc města a obce budou program využívat, zjistila, že o něj příliš nestojí. Podle řady starostů není připravovaná státní podpora dostatečná a spoluúčast státu by měla být vyšší, nastavení navíc není výhodné pro malé obce. Žádost o peníze zvažují spíš větší města. Podle odborníků na sociální problematiku investiční program situaci lidí v tísni nevyřeší a potřeba je spíš zákon o sociálním či dostupném bydlení.

Je to rychlá pomoc, starostové ji využijí

Když se redakce Aktuálně.cz Bartoška i Dostálové zeptala, co říkají na tuto kritiku a zda skutečně nový program pomůže, tvrdili, že mají jiné reakce samosprávy, a navíc si myslí, že výhodou této pomoci je její rychlost.

"Lidi potřebují bydlet teď, a ne aby si čekali na zákon, který bude schválený v horizontu dvou nebo tří let. Na řadě míst se setkávám s tím, že program Výstavba vítají, a o peníze požádají hned, jak to bude možné," zareagoval Bartošek. Jeho zmínka se týká vyhlíženého zákona o dostupném bydlení, který ale ještě dlouho nebude. Na tento měsíc se chystá schůzka, na které se budou probírat jeho parametry, ovšem jeho předložení poslancům a schválení je otázkou let.

Ministryně Dostálová kritiku některých starostů odmítá, podle ní je podpora státu v rámci tohoto programu maximální, jak jen to bylo možné. "Každý starosta si podle mě najde svou cestičku. Tím, že za tyto peníze umožňujeme úplně všechno, tedy například nákup, demolice, výstavbu, rekonstrukce i nástavby, tak si neumím v reálu představit, že jsou obce, které by se do toto nevešly," tvrdí Dostálová.

Kromě tohoto programu nabízí její úřad lidem další možnosti, jak se pokusit dostat k bydlení, a to například s pomocí zvýhodněných půjček pro mladé. "Pro letošní rok jsme zajistili na tento účel jednu miliardu korun," avizuje a doporučuje všem zájemcům, aby si klikli na web ministerstva, kde najdou všechny potřebné informace.

Předseda představenstva finančně-poradenské společnosti Chytrý Honza Jiří Paták ovšem Dostálové oponuje s tím, že většina kroků ministerstva je podle něj stále v oblasti teorie a dosavadní kroky mají jen minimální dopad. "Zvýhodněné půjčky pro mladé považuji za fíkový list, který měl zakrýt fakt, že stát není schopen pro řešení dostupného bydlení reálně nic jiného v krátké době udělat. Miliarda korun tvoří jen zlomek úvěrů na bydlení," sdělil ČTK.

Výrazně větší efekt by pro mladé mělo podle Patáka snížení daně z převodu, kterou aktuálně platí kupující, případně uvolnění přehnaně přísných podmínek pro poskytování hypoték ze strany ČNB formou nové legislativy.