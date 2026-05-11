Přeskočit na obsah
Benative
11. 5. Svatava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Dostojí ledoví muži své pověsti? Předpověď ukazuje, kde po teplém víkendu přijde ochlazení

ČTK

V Česku v pondělí na většině území zaprší, místy se vyskytnou i bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V úterý se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se budou držet jen kolem deseti stupňů. V noci na středu mohou teploty klesnout pod nulu. Poté se začne opět oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

ilustrační foto
ilustrační fotoFoto: Pexels
Reklama

V pondělí bude oblačno až zataženo, postupně bude pršet na většině území. Zejména odpoledne a večer meteorologové očekávají místy bouřky, které zejména ve východní polovině území mohou doprovázet přívalové srážky. V bouřkách může spadnout i kolem 25 milimetrů, tedy 25 litrů na metr čtvereční. Nejvyšší denní teploty v pondělí budou mezi 17 a 22 stupni Celsia, na západě bude chladněji.

Úterý je prvním dnem takzvaných ledových mužů. „Pankrác přinese citelné ochlazení a na hory návrat sněžení,“ uvedli meteorologové.

V úterý bude na obloze proměnlivá oblačnost, místy se v Čechách objeví přeháňky, které budou ve vyšších polohách sněhové. Denní teploty zůstanou mezi sedmi a 12 stupni, na jižní Moravě může teploměr ukázat až 14 stupňů.

Související

Servác podle meteorologů přinese ve středu ranní mrazíky, noční teploty totiž klesnou na plus tři až minus jeden stupeň. Přes den už se ale bude oteplovat. Bude polojasno až jasno a teploty vystoupají na 13 až 17 stupňů, na jižní Moravě bude opět tepleji.

Reklama
Reklama

Na Bonifáce budou přízemní mrazíky už jen výjimečně, noční teploty by se měly pohybovat mezi osmi a čtyřmi stupni. Denní teploty budou mezi 14 a 18 stupni, na jihu Moravy bude až 20 stupňů. Místy zaprší.

Související

Ke konci týdne se budou denní teploty držet mezi 15 a 19 stupni, v noci už by mrznout nemělo.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.

Trump přijede za Siem do Číny, do Pekingu dorazí ve středu

Čínské ministerstvo zahraničí v pondělí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku, uvedly agentury. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama