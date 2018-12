Kauza CzechTourism: Opozice vyzývá Dostálovou k rezignaci, Babiš se ministryně zastal

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) je podezřelá z dotačního podvodu a zneužití pravomoci, tvrdí Česká televize s odkazem na soudní příkaz k domovním prohlídkám. Při nich zasahovala policie například v sídle agentury CzechTourism, ale také v bydlišti Dostálové. Předsedové ODS a TOP 09 dnes vyzvali ministryni k rezignaci, Dostálová však tvrzení televize zpochybňuje a svou vinu odmítá. Podporu jí vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO).

Prověřované trestné činnosti se měla Dostálová dopustit v průběhu roku 2016 jakožto náměstkyně pro řízení sekce regionálního rozvoje ministerstva pro místní rozvoj, uvedla Česká televize s odkazem na soudní dokument.

Vyšetřovatelé podle stanice podezřívají také čerstvě odvolaného ředitele odboru regionálního partnerství v agentuře CzechTourism Aleše Pangráce a podnikatele, který se podílel na prezentaci závodů v Mostě.

Jak uvádí Česká televize, policie má podle soudního příkazu důkazy o sofistikované trestné činnosti. Vyšetřovatelé tvrdí, že nynější ministryně rozhodovala "o vynakládání rozpočtových prostředků CzechTourismu ve prospěch vyvolených osob zprostředkovaně, mimo standardní úřední postup". Konkrétně považují za podezřelé smlouvy celkem za 38 milionů korun.

Kvůli zjištěním České televize vyzvala ve čtvrtek opoziční ODS Dostálovou k rezignaci. "Dřív se odstupovalo pro menší podezření," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

K apelu se přidal i šéf TOP 09 Jiří Pospíšil: "Dostali jsme se do situace, kdy člen vlády figuruje jako hlavní podezřelý v korupční kauze, ale v kontextu jiných kauz to lze považovat za slabý odvar. Ve skutečnosti by ministryně Dostálová ale měla vyvodit osobní zodpovědnost a odstoupit do vyšetření celé věci."

Informace, které se v reportáži objevily, však ministryně Dostálová rozporuje jako kusé a nesouvislé. "Ze zveřejněných údajů plyne celá řada chybných a nelogických závěrů. Například že "policie považuje za podezřelé smlouvy celkem za 38 milionů". Už jen částka 38 milionů není v žádném případě hodnota zakázek, o které se Policie ČR zajímá, ale souhrnná hodnota zakázek agentury CzechTourism zveřejněná v registru smluv," uvedla Dostálová.

Nesouhlasí také s údajným obviněním z dotačního podvodu, protože podle ní není ani technicky možný. "Žádné dotace jsem agentuře přidělovat nemohla ani tehdy, ani nyní. Ani CzechTourism ze zákona dotace poskytovat nemůže," uvedla Dostálová.

Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům řekl, že Dostálová kauzu vysvětlila a má jeho podporu.

Výpisy z bankovních účtů jako důkaz

Podle České televize však policisté disponují potřebnými důkazy, například výpisy z bankovních účtů. "Mimo jiné prostřednictvím zajištění rozsáhlého množství informací podléhajícím bankovnímu tajemství bylo toto podezření z nehospodárného a klientelismem poháněného nakládání s rozpočtovými prostředky agentury CzechTourism potvrzeno," píše se podle stanice v soudním příkazu.

Klíčovou roli měl mít v případu právě Aleš Pangrác. Podle dokumentu "má z nehospodárného nakládání s rozpočtovými prostředky CzechTourismu přímý majetkový prospěch" prostřednictvím dvou společností, které přímo nebo skrytě ovládal. Údajně ovládal dvě společnosti, které skrytě inkasovaly provize ze zakázek CzechTourismu.

Zda vyšetřovatelé někoho z podezřelých obviní z trestného činu, se podle České televize rozhodnou v příštím roce. Ministryně k tomu pouze uvedla, že je nyní třeba nechat orgány činné v trestním řízení v klidu konat, a dodala, že zadala nezávislý hloubkový audit, který má prošetřit, jakým způsobem byly v CzechTourismu řešeny veřejné zakázky. V nejbližší době také vypíše výběrové řízení na nové vedení agentury.