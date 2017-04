Hokusy pokusy na webu vám nepomohou, vzkazuje Horáčkovi s Drahošem muž, který dostal Kisku na Hrad

před 47 minutami

Slovenská reklamní agentura Komplot má s politickým marketingem bohaté zkušenosti, pomáhala straně Most-Híd, a především se podílela na úspěšné kampani Andreje Kisky, v níž porazil Roberta Fica. Její zakladatel Adam Znášik má proto několik cenných rad i pro Jiřího Drahoše nebo Michala Horáčka. Podobně jako svého času Kiska také oni nejsou doma příliš známí a stojí proti silnému favoritovi (Miloši Zemanovi). V rozhovoru pro Aktuálně.cz Znášik popisuje, na co by se měli zaměřit a čeho by se měli vyvarovat.

S Andrejem Kiskou jste čelili podobnému dilematu jako nyní Jiří Drahoš a vlastně i Michal Horáček, tedy že je pro velkou část společnosti málo známý. Jaký je ideální čas na to se dostat do povědomí?

Neznámost kandidáta není ani tak dilema jako velký problém, který je nutné chytit co nejdříve. Při takovýchto volbách jde o velká absolutní čísla. Andrej Kiska tomu naštěstí rozuměl, neboť svou kampaň začal téměř dva roky před volbami a dávno předtím, než začal spolupracovat s námi. A určitě mu to velmi pomohlo.

A jak se do toho povědomí vlastně dostat? Internet a sociální sítě? Billboardy? Fungují v tomto ohledu? Co se osvědčilo vám? Mítinky?

Neexistuje nějaký všeobecně platný mediamix, který by fungoval univerzálně. Internet je důležitý, na Slovensku stále dobře fungují i ​​billboardy. Setkání s občany jsou důležitá, ale jsou zároveň i nejnáročnější. Je určitě rozdíl ve znalosti pana Horáčka a pana Drahoše, takže každý potřebuje něco jiného.

Jiří Drahoš kampaň odstartoval záměrně hodně daleko od Prahy v Jablunkově. Je to dobrá sázka? Funguje tohle na voliče?

Kampaň je soubor drobností, z nichž má každá svůj význam ve velkém obraze na konci. Takové gesto má souviset s tím, o jaké voliče se kandidát prioritně uchází, kde se cítí silný a kde ví, že může bodovat. Někomu to pomůže, někomu to lidé neuvěří.

V jednom rozhovoru jste zmiňoval, že Karel Schwarzenberg matematicky nemohl proti Miloši Zemanovi vyhrát. Jak to vidíte nyní? Mohli by kandidáti jako Drahoš nebo Horáček mít šanci?

To závisí na několika věcech. Proti panu Zemanovi to bude mít těžké každý, protože ačkoli je velmi polarizující, stále je důvěryhodný u nadpoloviční většiny lidí. Nejdůležitější bude schopnost mobilizace ve druhém kole, ať už tam bude kdokoliv. A tam bude velmi důležité, jak velké a pevné budou vlastní voličské báze kandidátů, a zároveň jejich přijatelnost pro voliče jiných kandidátů z prvního kola. Toto je velmi komplikované poskládat a na úspěch bude potřebný i velký kus štěstí.

Čím se dají oslovit Zemanovi voliči? Jak mu je přetáhnout?

Nemám k tomu žádná data, ale intuitivně bych hrál na to, že ho dokážu zastoupit v roli prezidenta a že jsem méně unavený. I když u voličů pana Zemana to bude extrémně náročné, protože mu mnoho lidí věří a baví je.

A čeho by se naopak kandidáti jako Drahoš či Horáček měli určitě vyvarovat?

Extrémního vyhraňování se. Vyhraňování upevňuje vlastní fanklub, zároveň však velmi osekává potenciál a velmi ztěžuje mobilizaci ve druhém kole. Kandidát potřebuje vlastní srozumitelnou agendu - což se sice snadno řekne, ale hůř realizuje.

V minulosti jste říkali zajímavou věc, a to že jste Kisku nutili na všech mítincích opakovat několik stejných vět. Proč?

Pro lidi, kteří jsou v politice noví a nemají s ní zkušenost, je nejtěžší naučit se vždy říci to, co říci mají - to je to slavné "stay on message". To nemusí být nutně vždy stejné - zkušení politici umí mluvit o rybolovu v Norsku a přitom říci, že kůrovce na Šumavě je třeba zničit. Když s tím člověk zkušenost nemá, tak je lepší mluvit rovnou o kůrovci, neboť vedle rybolovu na to zapomene. Další věc je, že drtivá většina lidí to hlavní sdělení slyší jednou dvakrát, ačkoli to kandidát řekl 400krát.

Vidíte v Česku paralely s tím, jaké to bylo na Slovensku? Tam přece Fico byl velký favorit, tady je prezident. Nebo se to nedá srovnat?

Porovnává se to jen velmi těžko. Robert Fico byl v té době předsedou jednobarevné vlády s velkou většinou a jeho voliči chápali, že hrozí totální ovládnutí státu jednou stranou. Proto Fico volil strategii zpochybňování kompetence a důvěryhodnosti soupeře. Spoléhal se na to, že jeho voliči přijdou a pro ostatní nebude protikandidát dostatečně atraktivní. Pan Zeman je prezident, obhajuje svůj mandát, lidé jsou na něj zvyklí a protikandidáti zatím málo známí a bez pochopitelného a uvěřitelného politického cíle.

Jakou roli z vaší zkušenosti hraje politický program? Nebo je to v přímé volbě spíš souboj osobností a politika je spíš jen okrajově?

Obrovskou a žádnou. Je dobré, když lidé vědí, že kandidát nějaký program má, ačkoli reálně z něj neznají ani čárku, ale nakonec volí politicky - musí jim to dávat smysl a musí vědět, proč to dělají.

Co zdraví? Je to klíčové téma, přes které by se dalo úspěšně útočit na Miloše Zemana? Může to hrát významnou roli?

Schopnost vykonávat úřad je důležitá, ať už jde o zdraví, nebo únavu. Proto Zeman dělá vše pro to, aby lidem ukázal, že zvládá i náročný program vícedenních cest.

Fico hodně útočil na Kisku, vypadalo to, že se ho bojí. To je něco, co se dá využít, že? Když Drahoš ohlásil kampaň, Zemanův mluvčí se mohl přetrhnout s tweety proti němu, to je podobné…

Kampaň je ve velmi rané fázi. Útoky ze strany Jiřího Ovčáčka mohou klidně znamenat i to, že Drahošovi chtějí dodat váhu, protože je výhodnější mít hodně soupeřů s podobně nízkou podporou. Blíže k volbám mají útoky už trochu jinou logiku - zašpinit a zpochybnit.

Jak se vlastně dá účinně čelit štvavé pomlouvačné kampani, zvlášť v době sílícího trendu fake news?

Velmi těžko. Klíčové je mít vlastní obhájce, kteří vás budou dobrovolně bránit i v nejšpinavějších koutech internetu. To je opět snadnější říct než udělat.

Jak velkou komplikací pro kandidáty typu Jiřího Drahoše je, že nebudou televizní debaty s hlavním favoritem Zemanem, který je odmítl?

Toto je od Zemana velmi chytrý tah. On by byl v debatách pravděpodobně velmi silný, ale momentálně to nepotřebuje. Když v těch debatách nebude, ostatní kandidáti budou buď pálit sami po sobě, nebo všichni po Zemanovi. A když tam nebude fyzicky přítomen, bude velmi těžké hrát kritiku tak, aby to nepůsobilo divně a zbaběle.

V kampani Donalda Trumpa i Hillary Clintonové hrála klíčovou roli datová analytika, spoléhali jste se na ni i vy s Kiskou? A co byste v tomto směru doporučili českým kandidátům?

Analytika hraje klíčovou roli vždy. Kandidát a jeho tým musí mít jasno v tom, jakou koalici voličů chtějí, a tomu musí přizpůsobovat i komunikaci. A to offline i online. Online se možnosti cílení prudce zvyšují, ale jsem přesvědčen, že kandidát musí mít hlavně co říct a co nabídnout. Když to neví a nemá, tak mu nepomohou žádné čáry máry a hokusy pokusy na internetu.

