Většina lidí už příspěvek na brýle nedostane. Přečtěte si, kdo získal výjimku

Pojišťovny od srpna přestaly lidem přispívat na brýlová skla a obruby. Výjimku mají pouze děti do čtrnácti let včetně a pacienti, jejichž oční vada přesahuje deset dioptrií. Dosud přitom lidé, kteří si vystačili s obyčejnými obrubami a těžšími skly, dostali brýle hrazené pojišťovnou, a nemuseli tedy platit nic. Díky osekání příspěvků chtějí pojišťovny ušetřit několik stovek milionů korun ročně.

Na brýlová skla pojišťovny přispívaly stovky korun, přičemž lidé s více dioptriemi nebo určitými očními vadami mohli dostat téměř tisíc. Nyní budou tórické plastové čočky hrazeny pouze lidem s více než deseti dioptriemi, a to jeden pár za tři roky. "Takové podmínky splňuje jen zhruba jedno procento populace," uvedl již dříve pro Aktuálně.cz optometrista Jindřich Hanzlíček.

Na plastové brýlové čočky budou mít zdarma nárok i děti do pěti let včetně, avšak jen v případě více než tří dioptrií - hrazeny mají ročně tři sférické páry nebo dva tórické. U mladistvých do čtrnácti let včetně pojišťovna zaplatí v případě plastových čoček jeden pár za rok.

Do konce července pojišťovny přispívaly i na obruby, a to 150 korun, což na nejlevnější verzi stačilo. Nyní příspěvek na obruby dostanou z veřejného zdravotního pojištění pouze děti. Ty ve věku do pěti let včetně budou mít nárok na tři kusy za rok, do čtrnácti let včetně pak na jeden kus za rok. Na brýlové obruby je ale stejně jako dřív stanoven úhradový limit 300,15 koruny za kus. Zbývající částku do plné ceny si musí pojištěnec zaplatit sám.

Více výhod pro děti

Děti do šesti let mají nově hrazeny tvrzené silikátové čočky, u sférických jeden pár za rok, u tórických až tři páry ročně. Děti do patnácti let pak mají ročně nárok na jeden pár silikátových tórických čoček.

S příspěvkem mohou nadále počítat i lidé s velmi vysokým počtem dioptrií. "Pokud má člověk vadu nad deset dioptrií, pojišťovna mu hradí takzvané lentikulární čočky. Děti do šesti let mají nárok na tři páry za rok, do patnácti na jeden pár za rok. Ostatní pak dostanou příspěvek pouze na jeden pár za tři roky," uvedl mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

Podobně jako dosud jsou hrazeny prizmatické čočky pro korekci dvojitého vidění nebo šilhání. Dětem do šesti let tři páry za rok, do patnácti let jeden pár za rok, ostatním jeden pár za tři roky. Bifokální čočky mají stanovenou úhradu pro pojištěnce do osmnácti let, kteří mají sníženou možnost výměny brýlí, strabismus či afakii, tedy stav, kdy v oku chybí čočka v důsledku úrazu nebo operace.

Vytenčené vysokoindexové čočky jsou hrazeny jen se souhlasem revizního lékaře, a to u pojištěnců s krátkozrakostí nad deset dioptrií nebo poruchami centrálního zorného pole. Kontaktní čočky měkké budou hrazeny v případě oční vady nad deset dioptrií a při dioptrickém rozdílu tří dioptrií a více mezi pravým a levým okem.

Uspořené peníze půjdou na jiné pomůcky

Jen na obruby pro dospělé daly pojišťovny minulý rok více než sto milionů korun. Všeobecná zdravotní pojišťovna zaplatila 58 milionů korun, ostatní zaměstnanecké zdravotní pojišťovny zhruba 45 milionů korun.

Ministerstvo zdravotnictví plánuje uspořené peníze za příspěvky na brýle použít na úhradu jiných pomůcek. "Budou například využity u dětských pacientů, kterým je nově hrazeno oboustranné sluchadlo místo jednoho, či senzor na kontinuální měření glykemie," uvedla již dříve mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.