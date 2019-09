Dosavadní vysvětlení nevzbuzuje důvěru, říká ke kauze Čapí hnízdo bývalý žalobce

Argumenty, kterými státní zastupitelství odůvodnilo zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo, jsou nepřesvědčivé, říká Jan Vučka, advokát a bývalý státní zástupce se specializací na hospodářskou trestnou činnost. "Vyhnuli se podstatě problému," tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Bude tak podle něj důležité, co obsahuje plné znění usnesení, které zatím žalobci neposkytli.

Jaký je váš dojem z výsledku celé kauzy?

Velmi rozpačitý. Páteční tisková zpráva Městského státního zastupitelství v Praze k zastavení stíhání nevzbuzuje důvěru, protože se pečlivě vyhýbá podstatě problému a uvádí zástupné důvody.

Co považujete vy za podstatu případu?

Zda aktéři kauzy v době čerpání dotace věděli, že Čapí hnízdo je nezávislý subjekt, nebo zda věděli, že jde o součást koncernu Agrofert a jeho vyčlenění z koncernu Agrofert je předstírané.

Státní zastupitelství se odkazuje na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, který až několik let po podání žádosti o dotaci pro Farmu Čapí hnízdo definoval, co je malý a střední podnik, tedy kdo může z této pozice žádat o evropskou dotaci.

Tento odkaz městského státního zastupitelství na vývoj soudního rozhodování (zejména rozhodnutí HaTeFo GmbH z roku 2014) nedává smysl. Soudní dvůr v případu HaTeFo upřesnil definici malého podniku, a to tak, že by Čapí hnízdo na dotaci nemělo nárok. To však nemůže nic změnit na otázce, zda vyčlenění Čapího hnízda bylo čirou fikcí, či naopak bylo reálné. Tuto informaci měla přinejmenším část osob již dávno před rozhodnutím Soudního dvora.

Státní zastupitelství argumentuje tím, že aktéři celé kauzy "neměli stroj času", takže nemohli vědět, jak soud definoval malý podnik…

Aktéři kauzy sice neměli stroj času a neznali budoucí rozhodnutí Soudního dvora, ale i bez této znalosti mohli již v roce 2008 posoudit, zda je vyčlenění čistě fiktivní a zakrývá skutečný stav a společné řízení koncernu. Nebo naopak zda je vyčlenění skutečné a neexistuje společné řízení ve prospěch koncernu. Argumentace pana Erazíma ohledně následného rozhodování Soudního dvora je proto dosti nepřesvědčivá a odbíhá od podstaty věci.

Dalším argumentem žalobců je, že si Čapí hnízdo a Agrofert nemohly konkurovat.

Poukaz na to, že Čapí hnízdo a Agrofert si nekonkurovaly ani nefungovaly na stejném trhu, je podobně nepřesvědčivý. Větší význam má, zdali tvořily jednu hospodářskou entitu, koncern se společným řízení ve prospěch celku. Pokud by například velká firma fiktivně oddělila mzdovou účtárnu do zdánlivě samostatné společnosti, pak by si logicky navzájem nekonkurovaly: jedna společnost by poskytovala výhradně služby mzdové účtárny pro mateřskou firmu, druhá společnost by dělala vše ostatní. Ovšem pokud by byly společně řízené a provázené, pak by to pořád byl jeden ekonomický subjekt. A to je podstatou kauzy Čapí hnízdo.

Takže rozhodující je to, kdo doopravdy řídil Čapí hnízdo?

Ano, kdo ho řídil a zda bylo Čapí hnízdo a Agrofert jeden celek. To je to, oč tu běží. Tomu se ale tisková zpráva městského státního zastupitelství nápadně vyhýbá a zkouší odvést pozornost na podružnosti.

Andrej Babiš v minulosti při setkání s velvyslanci na Čapím hnízdě tvrdil, že on byl ten, kdo tento projekt vymyslel, a jeho velmi blízcí příbuzní byli v orgánech Farmy Čapí hnízdo. Nasvědčuje to podle vás tomu, že všechno řídil on?

To měla zjistit policie během vyšetřování, na to je veřejnost právem zvědavá. Je přinejmenším chybou v komunikaci, že státní zastupitelství k tomuto hlavnímu bodu dosud neřeklo nic. Vždyť to bylo jádrem případu a právě podle toho se mělo rozhodnout o (ne) podání obžaloby.

Jste advokát a také bývalý státní zástupce. Jak je podle vás časté, že nastane podobný scénář jako nyní, tedy že státní zastupitelství několik let stíhalo Andreje Babiše a další, aby nakonec ve finiši oznámilo, že k podání obžaloby nevidí důvody?

Zastavení trestního stíhání z věcných důvodů v této fázi, když už jednou bylo zahájeno trestní stíhání, a to patrně na základě nějakých důkazů nasvědčujících spáchání, je velmi vzácné. Proto musí být takové rozhodnutí velmi přesvědčivě odůvodněné, jinak hrozí, že důvěra v městské státní zastupitelství v právnické obci bude zpochybněna.

Někteří politici už teď tvrdí, že se závěry státního zastupitelství nesouhlasí. Z jejich slov vyplývá, že by snad uvěřili jedině soudnímu verdiktu, ať ve prospěch či neprospěch Andreje Babiše a dalších obviněných.

Pokud opravdu existovaly důvody pro zastavení trestního stíhání a tyto důvody byly přesvědčivé, nemám s tímto závěrem problém. Mnoho státních zástupců z alibismu nerado zastavuje trestní stíhání a raději případ hodí na soud, což samozřejmě advokáti nemají rádi. Občan přece není nějaká hračka v rukách úřadu a nemá se tahat po soudech jen tak, "aby náhodou někdo neřekl, že jsme málo bdělí". Každý soudní proces je ohrožením cti obžalovaného a stát vám na odškodnění zaplatí zlomek skutečných nákladů a skutečné újmy na pověsti.

Jak se vy osobně díváte na to, když někdo tvrdí, že rozhodnutí státního zastupitelství je nutné respektovat, protože jinak, řečeno slovy opět některých politiků, budeme banánová republika.

Státní zastupitelství i soudy jsou úřady jako každý jiný, proto někdy vydají dobré rozhodnutí, někdy špatné rozhodnutí. Bude-li nějaké rozhodnutí pravomocné, musíme ho respektovat, pokud jde o právní následky. Ale můžeme ho kritizovat a (ne) respektovat morálně, zejména pokud by šlo o podivné rozhodnutí v politicky citlivé kauze.

Takže, co teď radíte? Vyčkat na podrobné vysvětlení státních zástupců?

Teď musíme vyčkat, než bude plné znění usnesení veřejně dostupné. Doufám v zájmu státních zástupců i veřejnosti, že bude velmi odborně kvalitní a velmi přesvědčivě napsané. Pokud ano, bude to skvělé. Pokud ne - pak budeme banánová republika.