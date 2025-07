Doprava na Jižní spojce stojí kvůli odklízení shořelého kamionu

Dopravní policisté v úterý krátce po osmé hodině večer uzavřeli frekventovanou Jižní spojku v Praze ve směru na Barrandovský most. Oznámila to policejní mluvčí Eva Kropáčová. Důvodem uzavírky, která má trvat několik hodin, je odklízení kamionu, který v pondělí večer u křížení s Průmyslovou ulicí narazil do svodidel a začal hořet.

Po havárii bude třeba také dekontaminovat půdu v okolí silnice. Policie doporučila řidičům se vytížené komunikaci vyhnout. Kamion se musí před odvezením rozřezat, přeloží se zbytky nákladu, poškozená jsou svodidla v místě nehody. "Na místě začíná odstraňování následků havárie nákladního vozidla. Uzavírka komunikace potrvá minimálně do pozdních nočních hodin," napsala policie večer na síti X. Už odpoledne vyzvala řidiče, aby využili okolní komunikace. Dopravní policisté právě uzavřeli Jižní spojku ve směru na Barrandovský most. Na místě začíná odstraňování následků havárie nákladního vozidla. Uzavírka komunikace potrvá minimálně do pozdních nočních hodin. pic.twitter.com/rFn4S2oOd8 — Policie ČR (@PolicieCZ) July 1, 2025 Při nehodě a následném požáru nákladního vozidla se nikdo nezranil, škodu odhadli hasiči na pět milionů korun. Jižní spojka byla po havárii uzavřena nejdříve v obou směrech, poté tam byl provoz obnoven jedním a později dvěma pruhy. Během dneška se kvůli tomu před místem, kde byl kamion odstavený, tvořily i několikakilometrové kolony. Večer silnici ve směru k Barrandovskému mostu policisté znovu uzavřeli. Jižní spojka je součástí Městského okruhu a patří k nejvytíženějším silnicím v Praze i celé zemi. Spojuje východní část Barrandovského mostu a mimoúrovňovou křižovatku s Průmyslovou ulicí u Štěrbohol.