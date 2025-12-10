Domácí

"Nelinka přivezla na Donbas ostravské podsvětí." Kauza "domobranců" je znovu u soudu

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 4 hodinami
Probíhající soudní řízení odhaluje, jakým způsobem před osmi lety čeští proruští aktivisté podporovali separatisty na ukrajinském Donbase a poslali tam bojovat několik dobrovolníků. Policejní odposlechy skupiny však zachytily i další jména, která nyní před soudem nestojí. Jedním z nich je Nela Lisková, jež kdysi v Ostravě otevřela nelegální doněcký konzulát.
V minulých letech vyrazilo na východ Ukrajiny hned několik dobrovolníků, aby v bojích podpořili proruské separatisty. Teď jsou souzeni za terorismus. Archivní foto z výcviku donbaských separatistů.
V minulých letech vyrazilo na východ Ukrajiny hned několik dobrovolníků, aby v bojích podpořili proruské separatisty. Teď jsou souzeni za terorismus. Archivní foto z výcviku donbaských separatistů. | Foto: Ukrainian National News Agency / UNIAN

Na sociálních sítích už není zdaleka tak aktivní, jak dříve bývala. Zřejmě i proto, že letos padesátiletá ostravská aktivistka Nela Lisková musela několikrát za své chování na internetu pykat.

Nela Lisková na archivní fotografii.
Nela Lisková na archivní fotografii. | Foto: archiv Nely Liskové

Před rokem ostravský okresní soud Liskové potvrdil osmiměsíční podmínku a navíc musela deaktivovat a později odstranit svůj účet na platformě X. Podle obžaloby sdílela manipulativní a nenávistný obsah. Tvrdila například, že Piráti chtějí do Česka přivést desítky tisíc muslimských migrantů a dát jim byty, jindy zase vyzývala k "deukrajinizaci a denacifikaci Česka".

Přímo v Ostravě pak pod hlavičkou spolku rozjela v roce 2016 Zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky, která podporovala proruské separatisty na východní Ukrajině. Jako členka iniciativy Národní domobrana měla Lisková ke vzbouřencům blízko, na Donbas ostatně vyjela hned několikrát.

Nyní se tato historie vrací - u Městského soudu v Praze, který rozplétá kauzu proruského spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Právě z této organizace se přitom dříve odštěpila Národní domobrana. Před soudem už se pouštěly i policejní odposlechy.

"Nelinka přivezla ostravské podsvětí"

Ty mimo jiné zachytily telefonáty pravoslavného kněze Přemysla Hadravy zvaného "Baťuška", v nichž se několikrát zmiňuje o Liskové.

"Nelinka tam přivezla ostravské podsvětí," tvrdí Hadrava v zaznamenaném hovoru. "Jeden z borců, kterého přivezla jako obchodního zástupce, se prý pokusil vytunelovat národní banku na Donbase," říká Hadrava také.

Lisková nicméně tvrdí, že se s Hadravou nikdy osobně nesetkala a jen "matně" o něm slyšela. Všechna jeho slova odmítá. "Doslechla jsem se, že má nějaký soudní proces, ale toho člověka neznám, tak mě to nezajímá," nechce se Lisková  s reportérem deníku Aktuálně.cz, který ji zastihl na telefonu, příliš bavit.

"V případě pana Hadravy to nemá smysl komentovat, on bude možná mít nějaký duševní problém, možná by to chtělo spíš nějakou odbornou pomoc," zlehčuje "Baťuškova" slova a jedním dechem dodává, že ji to však nepřekvapuje.

Odmítá také, že by jakkoliv spolupracovala s Československými vojáky v záloze za mír. "Nikdy jsem s tím spolkem neměla nic společného, pana Hadravu neznám," ukončila Lisková telefonát. 

Ouřecký? Nejdřív trochu tragický a naivní

Hlavní líčení v aktuální kauze má pokračovat v lednu. Obžalobě čelí celkem pět lidí i spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír. V roce 2017 měli na Donbas vyslat bývalého vojáka Miloše Ouřeckého, který měl přímo na Ukrajině projít bojovou zkušeností a nabyté dovednosti pak předávat dalším členům spolku.

Případ otevřel slovenský válečný reportér Tomáš Forró, který dění na Donbase popisoval a setkal se tam i s Ouřeckým. Sám Ouřecký už na konci října přiznal vinu. Ostatní obžalovaní tento krok neudělali. 

"Já jsem u něj nikdy přesně nevěděl, co je zač. Vypadal trochu jako tragický, naivní člověk," popisuje Ouřeckého novinář. "Už když byl v Doněcku, došlo mi, že všechny věci, které popisoval jako vynucené Československými vojáky v záloze za mír, dělá dobrovolně," popsal už dříve pro deník Aktuálně.cz slovenský reportér Tomáš Forró.

"Když jsem ho (Ouřeckého) za dva roky viděl v čele nenávistného proruského průvodu v Praze, který buď vítal Noční vlky, nebo stál u sochy maršála Koněva, bylo mi jasné, o co jde," prohlásil dále Forró.

Na Donbase bojují desítky Čechů i Slováků, žoldáci i zločinci, platí je Rusko, říká novinář (7. 12. 2016)

Vojáky, kteří bojují na straně separatistů platí Rusko, nikdo vám to ale napřímo neřekne, říká slovenský novinář Tomáš Forró. | Video: Martin Veselovský
 
