"Vrhl se na mě a strhl mi silonky." Dominik Feri čelí obvinění ze sexuálního násilí

Poslanec Dominik Feri čelí obvinění ze sexuálního zneužití a dalšího nevhodného chování. V minulosti měl v několika případech vyvíjet sexuální nátlak na mladé ženy, osahávat je či od nich žádat nahé fotografie, uvedly ve společném textu redakce Deníku N a A2larmu. Politik nařčení ze sexuálního násilí odmítá, připouští ale, že se mohl chovat nevhodně.

Redakce Deníku N a A2larmu přinesly o Feriho chování několik svědectví. V jednom z nich dívka, která v článku vystupuje jako Petra, popisuje situaci, kdy ji mladý poslanec donutil k pohlavnímu styku. Podle své výpovědi si s Ferim v prvním ročníku na vysoké škole vyměnila několik zpráv, ve kterých ji žádal o fotky a zval ji k sobě do bytu.

Vzhledem k tomu, že měli společné známé, ho dívka pozvala na večírek k sobě domů. Na party ji opilou odvedl do jejího pokoje, jehož dveře zabarikádoval nočním stolkem. Tam se údajně dožadoval sexu, což dívka odmítala.

"Opakovala jsem, že s ním sex mít nechci, a žádala ho, ať v nátlaku a fyzickém dobývání přestane. Utrhl se na mě, ať prý držím hubu a už nic neříkám, a pak se na mě vrhl a měl se mnou sex navzdory opakovanému nesouhlasu. Zůstala jsem jako opařená a nedokázala se ani pohnout, byla jsem paralyzovaná," popsala žena redakcím Deníku N a A2larmu.

Petra se podle svých slov nepřihlásila na policii, protože se bála, že jí nikdo neuvěří, vzhledem k tomu, že se Feri veřejně prezentuje jako liberál a člověk vyznávající moderní hodnoty.

"Nepřála jsem si s ním mít sex a on to udělal"

Také další svědectví popisuje situaci, kdy měl Feri vyvinout sexuální nátlak na další dívku. Žena vystupující pod jménem Markéta řekla, že se s poslancem seznámila přes seznamovací aplikaci Tinder. Společně si domluvili rande, po kterém se přesunuli k Markétě domů. Tam se ji Feri snažil osahávat a políbit, o což dívka neměla zájem.

Následně se šla osprchovat. "Vlezl ke mně do sprchy a začal se nevybíravě dožadovat sexu. Tlačil na mě. Prostor byl malý a prakticky jsem nemohla odejít, protože mi zatarasil cestu. Neměla jsem, jak z té sprchy odejít. Pořád mi opakoval, že to bude jenom trochu, že to bude jen chvíli, a moje odmítání ho vůbec nezajímalo. Nakonec to proti mé vůli a navzdory tomu, že jsem několikrát jasně řekla ne, udělal. Nepřála jsem si s ním mít sex, a on to udělal," řekla žena.

Redakce uvádějí také další svědectví. Další dívku, se kterou byl na rande, měl Feri nutit k sexu poté, co si šla k němu do bytu odskočit na záchod. "Když jsem vylezla z toalety, vrhl se na mě a snažil se mi servat silonky," řekla dívka s tím, že od nechtěného sexu Feriho odradila lží, že má zrovna menstruaci.

Dívky se podle vyjádření novinářů vzájemně neznají, nemají vazby na žádnou politickou stranu a s reportéry se sešly osobně. Ti jejich výpovědi ověřili u dalších lidí, kterým se s nimi v minulosti svěřily.

V dalším svědectví vyprávějí dvě dívky o tom, že Feriho a jeho přátele náhodou potkaly ve vlaku, po chvíli konverzace ale začal jednu z nich osahávat a opakovaně jí do ucha šeptat "Kdy si zašukáme?". Ustavičnými doteky jí podle jejích slov na stehnech udělal modřiny. Jinou dívku Feri několik měsíců žádal na Instagramu o zaslání nahých fotek a zval ji k sobě do bytu.

Ve všech těchto situacích měl navíc poslanec verbálně urážet a ponižovat dívky či jejich kamarádky s prohlášeními, že nikoho nezajímají a že jsou "blbé krávy".

Poslanec obvinění označil za lživá

Feri ve svém vyjádření, které zveřejnil na sociální síti Instagram, obvinění ze sexuálního násilí označil za falešné. "Lživá nařčení ze sexuálního násilí, která se objevují v posledních dnech, nejčastěji anonymně na sociálních sítích, a která se dotýkají nejenom mě, ale také mého okolí, zásadně odmítám," napsal.

Připustil ale, že se v minulosti mohl chovat nevhodně k ženám. "Není pro mě většího pocitu potupy a osobního selhání než se ohlédnout zpět na situace, kdy jsem se zachoval nevhodně, nepatřičně či negentlemansky. Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám," uvedl.

Dodal, že je v budoucnu připraven o problematice mluvit. "Ušel jsem kus cesty a snažil se své nedostatky překonat. Věřím, že jsem se vydal správným směrem. To ukáže mé další působení a čas," zakončil své vyjádření.

