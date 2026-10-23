Domažlickem zacloumalo zemětřesení. V noci naměřili 3,4 stupně Richterovy škály

V Plzeňském kraji bylo v noci na pátek zemětřesení o síle 3,4 stupně Richterovy škály. Epicentrum bylo u Bělé nad Radbuzou na Domažlicku, ohnisko bylo v hloubce přibližně devět kilometrů. Informovala o tom Lucie Crippa z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Otřesy potvrdil i starosta Bělé Libor Picka (STAN). Podle dostupných informací zřejmě nezpůsobilo škody.
"Otřes zaznamenala asi půl hodiny po půlnoci seismická stanice v Přimdě na Tachovsku, vzdálená asi devět kilometrů severně od Bělé nad Radbuzou," řekla Crippa.
"Mám informace od lidí, že otřes nebo ránu zaznamenali, ale o žádných škodách nebo problémech nevím," uvedl Picka. Otřesy pociťovali také lidé na bavorské straně hranice, například v obcích Waidhaus nebo Eslarn.
Kromě otřesů podle německých médií zaznamenali také krátké, tupé zadunění. I obyvatelé vzdálenějších obcí, jako je Furth im Wald nebo Cham, popsali, že u nich doma vibrovaly postele a otřásalo se nádobí v policích.
Zatím nejsilnější zemětřesení v této oblasti v okolí Přimdy je z roku 1902, kdy tam byl naměřen otřes o síle 4,4 Richterovy škály. Poslední silnější otřes tam byl 15. října 2022 o síle 2,2 stupně, uvedla Crippa.
Dosud nejsilnější zemětřesení naměřené v Česku je z prosince 1985, kdy u obce Nový Kostel na Chebsku dosáhlo 4,6 stupně.
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