Dolínek mi slíbil, že Libeňský most opraví jako památku. Otočil o 180 stupňů, diví se ministr

před 2 hodinami

Ministr kultury Ilja Šmíd minulý týden vyzval Prahu, ať zareaguje na výtky památkářů, kteří požadují zrušit rozhodnutí, že Libeňský most není kulturní památkou. A oznámil, že zvažuje zahájení přezkumného řízení, které může rozhodování o možné památkové ochraně vrátit na začátek. Tvrdí navíc, že jej loni v prosinci navštívil náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD), aby ministerské rozhodování o mostu "popohnal". Podle Šmída Dolínek sliboval, že město začne most opravovat jako památku, ať už bude verdikt ministerstva jakýkoli. Pak ovšem prosazoval přesný opak.

Aktuálně.cz: Minulý týden jste oznámili, že zvažujete zahájit přezkumné řízení o tom, zda Libeňský most přece jen neprohlásit kulturní památkou.

Ilja Šmíd: Vyzvali jsme paní primátorku Krnáčovou, aby se vzhledem k tomu, že Libeňský most je opravdu významný pro hlavní město, vyjádřila jako vlastník k zaslaným podnětům Národního památkového ústavu a dalších institucí. To přezkumné řízení jsme ještě nezahájili a až na základě odpovědi primátorky, respektive magistrátu, se rozhodneme, jaký postup zvolíme.

Jaké jsou hlavní výtky, na jejichž základě byste mohli přezkum zahájit?

Jsou v tom smyslu, že rozhodnutí ministerstva kultury ve věci neprohlášení nebylo vydáno v souladu s právními předpisy. My si to nemyslíme, ale musíme to samozřejmě prověřit. A musíme znát stanovisko hlavního města.

Takže ta vaše výzva je vlastně formální krok, který ještě nic neznamená, protože přezkumné řízení nemusíte vůbec zahájit.

Já chci postupovat i v souladu s tím, jaké záměry s mostem hlavní město má. A primárně je zájmem hlavního města, aby byla obnovena doprava. Druhým zájmem Prahy samozřejmě je, aby bylo řečeno, jestli ho mají opravovat jako památku, nebo jako nepamátku. A to je skoro Kolumbovo vejce. Abych měl všechny podklady pro své rozhodnutí, tak chci znát i stanovisko hlavního města Prahy. My nechceme postupovat proti zájmům Prahy, ale ani těch, kteří považují ten most za architektonickou památku.

Reakce Petra Dolínka (ČSSD) Neslíbil jsem panu ministrovi, že most zůstane jako památka. Řekl jsem mu, že když ministerstvo označí most za památku, tak jsme připraveni ho opravovat s vědomím, že do mostu budeme muset dlouhodobě investovat. Když ho nevyhlásí jako památku, tak na zastupitelstvu zvážíme zbourání i opravu s tím, že já budu prosazovat, aby tam zůstal odkaz na původní most. Na mostě jsou některé unikátní prvky, které by se mohly stát nosnými pro nový most, například podoba zábradlí, pojetí schodišť nebo pojetí lamp. To jsou věci, které by se i u nového mostu mohly použít. S panem ministrem jsme se o tom bavili, já tuto tužbu mám, otázka ale je, co nám umožní výběrová řízení a co nám reálně umožní stavební povolení. Osobně si myslím, že je ekonomicky lepší mít nový most, protože tento názor zastává většina odborníků. ​

Jde o to, jak ta památka bude v budoucnosti vypadat, protože se zdá, že se bude muset vybourat většina té hmoty, protože už neudrží dopravu. Protože ten most už je prostě zničený, neudržovaný. My si třeba myslíme, že by se mohl opravovat jako replika. Ale zase ze stavebního hlediska ví Praha líp než my, jestli to jako repliku opravovat jde. Dopravní zátěž na mostu je totiž úplně jiná než v době jeho vzniku a teď je otázka: ve chvíli, kdy to udělají jako repliku, tak to samozřejmě památka v ortodoxním pojetí památkové péče nebude.

Můžete říct, k čemu se kloníte vy sám? Už asi máte nějaký názor…

Jsou památkáři, kteří říkají, že to památka je, a lidi, co říkají, že není. I sám Národní památkový úřad je rozdělený. A to nemluvím o občanských aktivistech, kteří chtějí, aby to byla památka, a vedle toho je velká skupina těch, kteří říkají: Zbourejte to, důležité je, aby Praha měla dopravu. My nejsme stavební úřad, my jsme odborné pracoviště, které má odborné kapacity na to, abychom prohlásili, zda to je, či není památka, ale v tomto případě je to opravdu složité.

Jak vy osobně vnímáte spor o ten most? Je odborný, či spíš jen emotivní?

Obojí, ale to je v každém podobném sporu. Úplně rozumím starostovi Čižinskému a aktivistům, oni jsou rodáci, mají ten most rádi. Vypadá hezky, je to soubor mostů z určité doby, jsou tam nějaké, byť ne úplně čisté, kubistické tvary, které jej ozvláštňují. Ale je tu také to hledisko Prahy, která je úplně jiná než ve dvacátých letech, kdy se to stavělo. A je třeba rozumět tomu, že dopravní obslužnost je pro Prahu klíčová. Máme památkovou ochranu, protože si chceme zachovat architektonické kulturní dědictví, ale nesmí to bránit životu současné Prahy, současného člověka. Proto je to těžké rozhodování.

Ale je jisté, že s tím mostem se musí něco udělat. Já osobně bych byl opravdu nejradši, kdyby byl opraven jako replika.

Asi jste sledoval argumenty náměstka primátorky Petra Dolínka, který tvrdí, že je potřeba postavit nový most. Že to je názor odborníků…

K tomu řeknu jedno: Loni v prosinci v mé kanceláři pan Dolínek seděl, byl to můj úplně první kontakt s problematikou mostu. Byl u toho můj náměstek pro památky Vlastislav Ouroda. Dolínek před námi prohlásil, že chce jen to, abychom hodně rychle udělali rozhodnutí, ať už bude jakékoliv, tedy abychom prohlásili či neprohlásili Libeňský most kulturní památkou. A řekl, že slibuje - a to cituji téměř doslova -, že Praha bude ten most opravovat jako památku, i když to památka nebude. Toto řekl v prosinci pan Dolínek u mě v kanceláři ministra kultury za přítomnosti náměstka pro památky.

Jak si tedy vysvětlujete ten jeho obrat, kdy chce most zbourat a postavit nový?

Nevím, jak to mám hodnotit, je to otočení o 180 stupňů. Nevím, proč teď jedná jinak, než tehdy slíbil.

Já se ještě vrátím k odborníkům, na které se Dolínek odvolává. Ti všichni v minulosti lobbovali za zbourání mostu, a dokonce vám posílali naléhavý dopis, ať most památkou neprohlašujete. A on až následně tuto skupinu oslovil a udělal z ní svou technickou radu. Jak vnímáte to, že se obklopil jednostranně zaměřenými odborníky?

To je věc magistrátu, na to nemůže ministerstvo kultury nijak reagovat. Most je ve vlastnictví Prahy a ministerstvo kultury není arbitr toho, jestli se to má zbourat, nebo ne. My budeme postupovat podle svého správního řádu. I proto žádáme paní primátorku, aby se město k mému dopisu vyjádřilo.

