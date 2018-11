Když vláda padne, prezident mě pověří sestavením vlády, prohlásil Babiš v Lánech

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se znovu přesvědčil o tom, že v prezidentovi Miloši Zemanovi má nadále spojence. Zeman potvrdil Babišovi, že za ním v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo nadále stojí při pondělním podvečerním setkání na zámku v Lánech.

Miloš Zeman a Andrej Babiš - dva politici, kteří si rozumí. Opět to potvrdilo jejich pondělní setkání v Lánech. O jejich vzájemné přízni svědčila jak slova premiéra Babiše, tak délka setkání - oba muži si povídali téměř dvě hodiny.

"Pan prezident zopakoval, že pokud by padla vláda, tak mě pověří sestavením vlády. Ale nepředpokládá, že vláda padne," uvedl po setkání Babiš.

Klíčová ČSSD

Kromě nich hraje v nynější vládní krizi důležitou roli ještě třetí politik, a to předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček, který zatím dává se spolustraníky najevo, že nenechá Babiše padnout. Definitivní to ale není.

"Nechci dávat žádná kategorická stanoviska," upozorňoval včera šéf sociální demokracie, který dobře ví, že nejde "jen" o budoucnost vlády a Babiše, ale také samotné sociální demokracie. Strana, která má za sebou katastrofální volební výsledky a dlouhé hádky o to, jestli být ve vládě s Babišem, začala v posledních týdnech zažívat klidnější a úspěšnější časy. V kabinetu totiž prosadila několik bodů ze svého volebního programu a její členové se těšili, že díky tomu začnou získávat opět sympatie voličů.

"Prosadili jsme obnovení proplácení nemocenské od prvního dne nemoci. Rušíme pravicové trestání zaměstnanců za to, že jsou nemocní," avizoval radostně Hamáček voličům první listopadový den. "Před chvílí jsme se domluvili se zástupci zaměstnavatelů a odborů na zvýšení minimální mzdy o 1 150 korun," přidala se minulý týden ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Jana Maláčová.

Místo dalšího chlubení ale přišla kauza Andreje Babiše mladšího a pochybnosti o chování jeho otce, který je společně se synem obviněný kvůli Čapímu hnízdu a 50milionové evropské dotaci.

Hamáček se musí do pátku rozhodnout společně s dalšími čtrnácti poslanci ČSSD, jestli Babiše podpoří, či nepodpoří. Jisté je zatím jedno. Pokud by se rozhodli jít proti vládě, jejich ministři vládu opustí. "Udělali bychom to ještě před samotným hlasováním o nedůvěře," sdělil Hamáček České televizi.

Zatím se ale k něčemu takovému nechystá on ani další poslanci. "Teď si nedovedu představit hlasování proti vládě. Nemůžeme riskovat, že by se potom mohl stát například ministrem vnitra člen hnutí ANO," varuje poslanec ČSSD Jan Birke.

Zeman by znovu jmenoval Babiše

Naráží na scénář, který probíral Andrej Babiš na schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. Pokud by se totiž sociální demokraté přidali k šesti opozičním stranám, které vyvolaly hlasování o nedůvěře, pověřil by Zeman sestavením vlády opět Babiše. A ten by měl při výběru nového kabinetu volné ruce, zejména, pokud by jej podpořil Tomio Okamura se svou Stranou přímé demokracie.

Sociální demokraté by se tak ocitli v opozici, kde by měli minimální šanci cokoliv ze svého programu prosazovat. Zejména, když by opozice neměla šanci bez Okamurových lidí šanci vytvořit většinu ve Sněmovně. A i kdyby ji měla, vzkaz prezidenta Zemana je jasný: za všech okolností bych pověřil sestavením vlády dosavadního premiéra a nikoho jiného.

Důležitá bude už úterní schůzka opozičních politiků. Ti stále neřekli, jak by postupovali dál, kdyby Sněmovna vyslovila současné vládě nedůvěru. Kromě jiných to chce od nich slyšet sám Hamáček, který si stěžuje, že opozice žádný plán nemá.

Předseda ODS Petr Fiala mu ale oponuje. "ČSSD by si neměla dělat alibi. Pokud by byla vládě vyslovena nedůvěra, žádná katastrofa se nestane, žádná "horší" varianta už není, jen se otevře cesta k nastolení normálního stavu," tvrdí Fiala a argumentuje tím, že možná vláda ANO s SPD a KSČM by byla pro její zástupce riziková. "Vláda ANO s politickými extrémy je sice teoreticky možná, ale postupem času stále méně únosná," míní Fiala.