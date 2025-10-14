Domácí

Senioři, pozor! Tohle musíte splnit, abyste mohli usednout za volant auta

Veronika Rodriguez Jakub Zuzánek Blahoslav Baťa Veronika Rodriguez, Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa
před 2 hodinami
Řidičský průkaz nestačí. Pokud si za volant sedá senior, kterému už bylo pětašedesát let, měl by si na cestu přibalit i potvrzení o zdravotní způsobilosti. Vydává ho praktický lékař, a to na základě zevrubného vyšetření. Jak taková prohlídka vypadá? A co si na ni musí každý řidič vzít? Podívejte se na další díl našeho videoseriálu "Doktore, poraďte!".
Doktore, poraďte! - Povinné prohlídky pro řidiče. | Video: Veronika Rodriguez, Blahoslav Baťa, Jakub Zuzánek

"Nejprve jedna novinka: Od ledna příštího roku se první prohlídka řidiče-seniora o pět let posouvá. Zatímco doposud ji museli lidé absolvovat už v 65 letech, nově to bude až ve věku 70 let," připomíná šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Všechna další pravidla už ale zůstávají stejná: pokud si budou chtít senioři řidičský průkaz i nadále udržet, musí se k lékaři dostavit jednou za dva roky. "Čeká je tam klasické vyšetření, při kterém jim lékař změří krevní tlak a poslechne si srdce," popisuje Šonka.

Prověří jim rovněž zrak a sluch. Lidé by si proto neměli zapomenout pomůcky, jako jsou brýle či naslouchadla. Budou je totiž při vyšetření potřebovat. Lékař může prozkoumat i jejich duševní stav.

Řídit můžete, ale jen po obci 

Pokud zaznamená jakékoliv problémy, může seniorovi řízení auta zakázat. Nebo ho může alespoň omezit - třeba na určitou denní dobu či vzdálenost. "Schopnost řídit může podmínit i použitím některých kompenzačních pomůcek, jako jsou právě brýle," podotýká lékař.

Tuto skutečnost by měl praktik nahlásit i příslušnému obecnímu úřadu. Ročně takto lékaři odeberou přibližně 3,5 tisíce řidičských oprávnění. Počet seniorů, kteří jsou v Česku aktivní za volantem, se přitom pohybuje okolo 1,5 milionu.

Jak by se měl člověk na takovou prohlídku připravit? Co bude potřebovat? A platí vyšetření pro řidiče zdravotní pojišťovna? Podívejte se na další díl našeho videoseriálu "Doktore, poraďte!".

 
