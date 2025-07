Doktore, poraďte: Jak na dehydrataci. Jakmile se jazyk lepí na patro, je pozdě

Tělo dospělého člověka je z více než poloviny tvořeno vodou. U kojenců voda dosahuje až 75 procent. Důležité je proto tekutiny během dne pravidelně doplňovat. Podle šéfa Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by měli lidé vypít nejméně 1,5 litru denně. Které nápoje jsou pro pitný režim nejlepší a kterým se naopak vyhnout? Podívejte se na další díl seriálu "Doktore, poraďte!".

Nejvhodnějším nápojem, kterým by se měly tekutiny do organismu doplňovat, je podle lékaře obyčejná kohoutková voda. | Video: Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa, Veronika Rodriguez

Kontrolovat je třeba hlavně děti. V zápalu hry si často ani nevšimnou, že mají žízeň. Občas jim proto podstrčte skleničku s vodou. Jinak jim hrozí dehydratace. Podle studie AquaLife Institute se s tímto problémem potýká až polovina českých dětí, a to hlavně ráno a během dopoledne.

"Řada dětí si sama neuvědomí, že by se měly napít. Stejně jako senioři mají totiž posunutý práh žízně," potvrzuje i šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Touha po nápoji se u nich dostavuje později, nebo dokonce vůbec. "Nemá proto cenu se jich ptát, jestli mají žízeň. Vodu bychom jim měli servírovat automaticky," dodává.

Obrat tekutin v dětském organismu je dvakrát až pětkrát vyšší, než je tomu u dospělého člověka. "Pokud se jim začne lepit jazyk na patro, jsou už většinou dehydratovaní," upozorňuje lékař. "V takových chvílích se u nich může dostavit únava, ospalost a nízký tlak. "V krajních případech to může skončit až kolapsem nebo selháním organismu," varuje Šonka.

Sladké nápoje vynechte, cukr dehydratuje

Nejvhodnějším nápojem, kterým by se měly tekutiny do organismu doplňovat, je podle lékaře obyčejná kohoutková voda. Pít by se měla v malém množství, ale pravidelně a pořád.

"V horkých letních měsících, kdy se hodně potíme a máme velký výdej minerálů, si můžeme dovolit i minerální vodu s vyšším obsahem magnezia a ostatních látek," pokračuje Šonka.

Naopak od slazených nápojů bychom se měli držet dál. "Nejenže neuhasí žízeň, cukr v nich ještě i dehydratuje," vysvětluje lékař. Do jídelníčku je dobré rovněž zařadit zeleninu - například v salátech nebo polévkách. "To taky dodá tělu nějakou tu vodu," říká Šonka.

Množství tekutin podle něj závisí na tělesné konstituci, fyzické aktivitě a počasí, obecně by se ale lidé měli snažit vypít alespoň 1,5 litru nealkoholických nápojů denně.