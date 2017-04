Doktorát jen tomu, kdo vyjede za hranice. Brněnští studenti se brání povinným cestám

před 19 minutami

Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně nově zavedli povinný semestrální pobyt v zahraničí jako podmínku splnění doktorského studia. Podle Kateřiny Cidlinské, předsedkyně České asociace doktorandů a doktorandek, jsou na studenty kladeny vysoké nároky, které za současných podmínek nemohou splnit, mnoho z nich totiž pracuje, aby se během studia uživili.

Brno - Student Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) Michal Zadrobílek absolvoval dva půlroční pobyty ve Varšavě a několik letních škol, přesto bude muset povinně strávit další semestr v zahraničí. Studenti doktorského programu na této fakultě se totiž od září nevyhnou výjezdu alespoň na jeden semestr za hranice. Většina z nich už má ale pracovní závazky, protože doktorské stipendium je neuživí a od 27 let navíc přichází o veškeré studentské výhody.

Zadrobílek vidí komplikace hlavně v tom, že musí podat výpověď a po návratu si hledat novou práci. "Tahle povinnost většině zkomplikuje snoubení doktorátu s prací. Já rodinu zakládat nebudu, ale je spousta doktorandů, zejména holek, co třeba bude muset odložit i tohle," říká Zadrobílek a dodává, že on už v zahraničí studoval, a ocenil by proto možnost vyjet třeba jen na krátký terénní výzkum.

Nová povinnost vyjet mimo Česko bude na Masarykově univerzitě platit i pro kombinovanou formu studia. Tedy pro studenty, kteří už pracují na plný úvazek. Vedoucí katedry to považuje za nutnost. "Zavedení povinnosti alespoň jednosemestrálního pobytu na zahraniční instituci pro doktorské studenty považuji za nutný předpoklad zkvalitňování jejich přípravy pro další akademické působení. Přitom je zcela zřejmé, že se tento předpoklad týká všech našich oborů bez výjimky," uvedl Břetislav Dančák, děkan FSS MU.

Stáž jako zahraniční vizitka

Dlouhodobým úsilím současného vedení fakulty sociálních studií je podle něj maximální propojení s mezinárodní akademickou komunitou. "Má-li být fakulta viditelná v mezinárodním prostředí, je studium našich doktorských studentů v zahraničí v podstatě nezbytnou podmínkou. Vnímám to jako určitou vizitku toho, co jsme je naučili," dodal Dančák.

Cestování jako nutná příprava na vědeckou kariéru

Člen akademického senátu fakulty Vít Borčany tuto změnu od počátku vítal. Sladění kariérních a rodinných závazků nepovažuje za nepřekonatelnou překážku. "Doktorské studium slouží jako příprava na vědeckou kariéru, k níž jsou mezinárodní kontakty a znalost zahraničního prostředí naprosto nezbytnou podmínkou," řekl Borčany, který by pravidlo rozšířil i na nižší stupně studia.

Zahraniční výjezdy Univerzita Karlova: Povinný výjezd pouze pro dvojjazyčné obory nebo obory se zaměřením na určitou geografickou a geopolitickou oblast v zahraničí. Plošné zavedení se neplánuje. ČVUT: Cesta do zahraničí je povinná jen pro elektrotechnickou fakultu, kde byl nižší zájem o pobyty. Povinnost pro všechny fakulty se do budoucna zvažuje. Západočeská univerzita v Plzni: Doktorandi studují podle individuálního studijního plánu, jehož součástí je ve většině případů zejména u prezenčních studentů zahraniční pobyt či stáž. Ostravská univerzita: Zatím se vycestování doktorandů pouze zvažuje. Možná je i budoucí povinnost pro studenty magisterského studia.

"Na kvalitních zahraničních univerzitách studenti vyjíždějí povinně i v rámci magisterského, či dokonce bakalářské studia, ale u nás k tomu zatím neexistuje síť pro ty, kteří si výjezd nemohou objektivně dovolit," dodává Borčany.

Kateřina Cidlinská, předsedkyně České asociace doktorandů a doktorandek, by s vyššími nároky na studenty souhlasila v případě, že by je zaměstnávala univerzita a student byl veden jako vědecký pracovník.

"Jsem zaměstnankyně Akademie věd ČR, takže se může zdát, že bych mohla bez problému vyjet, ale mám granty, na kterých musím pracovat, a nemohu práci jen tak přerušit," vysvětluje Cidlinská. Se členy asociace proto připravili podklady pro Úřad vlády, kde budou požadovat větší podporu studentů v doktorských programech.

Ani studenti, ani zaměstnanci

Problém podle asociace je v nejasném statutu doktorandů. Nejsou ani studenti, ani zaměstnanci, což je znevýhodňuje. Ministerstvo školství souhlasí s tím, že finanční ohodnocení těchto studentů je problematické, a promítlo se to i v prioritách ministerstva, mezi kterými je i zvýšení příspěvku veřejným vysokým školám na stipendia studentů od roku 2018. Mezi návrhy je i zvýšení výdajů na zdravotní pojištění doktorandů nad 26 let v prezenční a řádné době studia nebo navýšení dotací školním grantovým agenturám.

autor: Iveta Čížová