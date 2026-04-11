Dohra lží o „terorismu“. Politik SPD i zapomenutý komunista se museli omluvit Minářovi

Náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) se veřejně omluvil předsedovi spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláši Minářovi a teologovi Tomáši Halíkovi. V březnu sdílel jejich falešnou fotografii s obviněným z teroristického útoku kvůli zapálení průmyslové haly zbrojovky v Pardubicích. Prý netušil, že se jedná o podvrh. Minářovi se musel omluvit i kdysi mocný komunista Vojtěch Filip.
„Pan Zdeněk Kettner (SPD) se po zaslání předžalobní výzvy konečně veřejně omluvil,“ uvedl Minář. Podle něj omluva představuje minimum a způsobená škoda sdílením falešné fotografie se celá nedá odstranit. "Jsem rád, že jsme to nenechali bez reakce. Jsem rád, že máme aspoň tenhle nástroj, že když jsou ty lži a informace takhle tvrdé, tak se můžeme bránit právně," řekl Minář.
Kettner koncem března po zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích sdílel na facebooku snímek, na kterém byli Minář a Halík s jedním z obviněných, jak se přátelsky drží kolem ramen. Falešný snímek vytvořila umělá inteligence. Náměstek ho později smazal. Minář žádal za šíření falešné fotografie veřejnou omluvu. Uvedl, že pokud se Kettner do týdne neomluví, pošle mu předžalobní výzvu. Náměstek se omluvil 7. dubna.
„Fotografii jsem ve svém příspěvku doplnil textem, který měl potvrzovat identitu osob zobrazených na fotografii. Příspěvek, jehož součástí byla uvedená fotografie, jsem odstranil, jakmile jsem se dozvěděl, že se jedná o podvrh. V době zveřejnění příspěvku jsem nevěděl, že se jedná o podvrh, a nebylo mým úmyslem sdílet cokoliv nepravdivého,“ uvedl Kettner.
Napsal, že dopady příspěvku na sociální síti bere vážně a nikdy nezveřejňuje věci, u kterých má pochybnosti o pravdivosti. „Celé situace je mi upřímně líto a za zveřejnění příspěvku s popsanou fotografií se oběma uvedeným osobám (Minářovi a Halíkovi) omlouvám,“ zveřejnil Kettner.
Omlouvat od kdysi mocného komunisty
Spolek Milion chvilek pro demokracii žádal za šíření falešného snímku náměstkovo odvolání. Také Halík ČTK sdělil, že by to považoval za adekvátní reakci. Ministr školství Robert Plaga (ANO) novinářům pak řekl, že o tomto kroku neuvažuje. Navrhoval místo toho setkání Kettnera, Mináře a Halíka.
Není to jediná omluva, které se šéf Milionu chvilek v nedávné době dočkal. Ve svém videu na síti X rovněž oznámil, že si sype popel na hlavu také někdejší předseda KSČM Vojtěch Filip. Ten nařkl spolek ze spoluúčasti na hackerském útoku na nemocnici v Benešově v roce 2019.
Zde si ale musel Minář vymoct omluvu od komunistického politika soudně. „Je to nefér hra a trvá to, ale díky Bohu – někdy právo vítězí,“ konstatoval Minář.
K požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding z 20. března se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Několik obviněných z teroristického útoku pak skončilo ve vazbě.
Češky ustály nevídané švýcarské drama a zahrají si finále Billie Jean King Cupu
České tenistky porazily v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové výběr Švýcarska 3:2 na zápasy a postoupily do finálového turnaje pro osm nejlepších týmů. Rozhodující bod získala Marie Bouzková, která porazila na tvrdém povrchu v Bielu domácí Viktoriji Golubicovou 7:6, 6:3.
Třinec v euforii. Přetlačil Vary v prodloužení a zahraje si sedmé finále během osmi let
Třinečtí hokejisté porazili Karlovy Vary 3:2 v prodloužení, sérii ovládli 4:1 a postoupili do sedmého finále od roku 2018. Rozhodl devatenáctiletý útočník Matěj Kubiesa gólem v 68. minutě. Soupeř Ocelářů v boji o titul vzejde ze série Pardubice - Sparta Praha.
Žolík Schick pálil šance, přesto Leverkusen ve šlágru udolal Borussii Dortmund
Fotbalisté Dortmundu v 29. kole německé ligy doma podlehli 0:1 Leverkusenu se střídajícím Patrikem Schickem.
ŽIVĚ Pardubice - Sparta 3:3. Hosté vyrovnali při powerplay, drama pokračuje prodloužením
Sledujte online přenos z pátého utkání série semifinále play off hokejové extraligy mezi Dynamem Pardubice a Spartou Praha.
Tusk vyzval k „eliminaci zrádců“. „Svět, jak ho známe, se nám rozpadá před očima“
Svět, který jsme znali po desetiletí, se rozpadá před očima, řekl dnes polský premiér Donald Tusk. Národy a politici podle něho stojí před otázkou, zda se udrží, nebo ne. Tusk vystoupil před zástupci své proevropské Občanské koalice.