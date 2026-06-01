Dohra bitcoinové kauzy. Žalobkyně odvolaná z vyšetřovacího týmu rezignovala

Státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila v pondělí dopoledne na ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. V něm zkritizovala současné fungování Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.
Informoval o tom server iRozhlas.cz. Odstupující žalobkyně podle něj uvedla, že se rozhodla skončit zejména kvůli tomu, že vedení tuzemské žaloby se „přesouvá k vytváření atmosféry nedůvěry, interní opatrnosti a osobních animozit“.
„Dnešního dne jsem podala rezignaci na funkci státní zástupkyně. Rezignovala jsem téměř po 28 letech služby, protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství. Práci státní zástupkyně mám stále ráda, ale už opravdu nechci být součástí systému, který podle mého názoru opouští hodnoty odbornosti, odpovědnosti a otevřené diskuze,“ cituje nyní již bývalou státní zástupkyni Petru Lastoveckou Radiožurnál a server iRozhlas.cz.
Připravujeme podrobnosti…
Ve sporu o vyplacené výživné musí otec žalovat dceru, rozhodl Nejvyšší soud
Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání muže, jenž se s bývalou partnerkou soudil o 78 tisíc korun výživného. Tvrdí, že na společnou dceru platil o dva roky déle, než musel, protože mu matka neřekla, že zletilá dcera už nestuduje. NS ve shodě s jihočeskými soudy dospěl k závěru, že otec měl žalovat dceru, nikoliv její matku. Rozhodnutí je dostupné v databázi soudu.
Okamurova SPD může přijít o svou eurostranu. Úřad proti ní „nalezl důkazy“
Evropský úřad zahájil proces, který může odebrat straně Evropských suverénních národů (ESN) status eurostrany. Mezi členy ESN patří i česká Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury nebo Alternativa pro Německo (AfD). Pokud by došlo k vyškrtnutí strany z registru, mohlo by to jejím členům zkomplikovat kampaň v evropských volbách nebo například koordinaci s ostatními stranami v ESN.
ŽIVĚ USA zaútočily na radarové stanice v Íránu, ten reagoval útokem na leteckou základnu
Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle nich agresivní kroky Teheránu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů v íránském Goruku a na ostrově Kešm. Íránské revoluční gardy naopak uvedly, že jejich letectvo zaútočilo na neupřesněnou leteckou základnu. V pondělí o tom informovala agentura Reuters.
Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34 milionů korun
Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34,08 milionu korun včetně aukční přirážky v aukci Galerie Kodl.
"Jsme evropská anomálie". Babišův lex kratom přiškrtí prodej látky. Zasáhla i policie
Zavedení spotřební daně na kratom, a to "v přiměřené výši" a omezení jeho prodeje lidem až od 21 let a nikoli od 18 jako dosud. To jsou teze vládního plánu tvrdšího boje proti drogám, které na pondělní tiskové konferenci představil premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s dalšími ministry. Předcházela tomu obří razie, o níž informoval ministr vnitra Lubomír Metnar.