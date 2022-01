Dohodu o Turówu zatím není možné s Polskem podepsat, řekl Fiala

Fotbalisté Egypta zdolali na africkém Poháru národů po penaltovém rozstřelu Pobřeží slonoviny a postoupili do čtvrtfinále, kde se utkají s Marokem. Poté, co utkání skončilo v normální hrací době i prodloužení 0:0, triumfovali "Faraoni" v pokutových kopech 5:4. Branka nepadla ani v duelu mezi Mali a Rovníkovou Guineou, která uspěla po dramatickém penaltovém rozuzlení 6:5 a příště vyzve Senegal.

Pobřeží slonoviny, které nastoupilo s bývalým obráncem pražské Slavie Simonem Delim, přečkalo v 17. minutě první nebezpečnou situaci, kdy Marmúš orazítkoval dalekonosnou střelou břevno. Svěřenci francouzského trenéra Beaumellea navíc přišli v první půli o zraněného záložníka AC Milán Francka Kessieho.

Ve druhé části se mohli v dresu Egypta prosadit Sulíja a Alnaní, ani jeden však čekání na branku neprolomil. Na druhé straně byl blízko gólu hlavičkující Haller a přesně střílející Zaha, proti nim však skvěle zasáhl brankář Šanáví.

Třiatřicetiletý gólman se v závěru zranil, na jeho místo přišel Gabalski a stal se hrdinou. Brankář egyptského Zamaleku nejprve vyrazil ve 104. minutě technickou střelu Ibrahima Sangárého a v penaltovém rozstřelu vystihl ve třetí sérii pokus Bailyho. Egypt ani jednou nezaváhal a postup sedminásobných šampionů mezi nejlepších osm týmů pečetil hvězdný liverpoolský útočník Salah.

Favorizované Mali se mohlo v zápase s Rovníkovou Guineou ujmout vedení v závěru první půle, kdy rozhodčí Gassama nařídil po kontaktu Doumbii s Mirandou pokutový kop. Po zhlédnutí videa však sudí verdikt opravil a penaltu odvolal.

V oboustranně opatrném utkání nakonec gól nepadl. Poté, co každý z týmů vyslal za 120 minut na branku soupeře pouze jednu střelu, dospěl duel do penaltového rozstřelu. V něm měli pevnější nervy hráči Rovníkové Guineji. Zatímco Eneme v osmé sérii bezpečně proměnil, malijský Sacko selhal. Tým trenéra Obianga Bicoga, který dosud inkasoval na turnaji jen jednu branku, postoupil do čtvrtfinále potřetí v historii.

Mistrovství Afriky ve fotbale - osmifinále:

Pobřeží slonoviny - Egypt 0:0 po prodl., na pen. 4:5.

Mali - Rovníková Guinea 0:0 po prodl., na pen. 5:6.

Čtvrtfinálové dvojice:

Burkina Faso - Tunisko, Senegal - Rovníková Guinea, Gambie - Kamerun, Egypt - Maroko.