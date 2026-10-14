Dohoda v Ostravě způsobila mrzení v Praze. Rakušan mluví o nedůvěře, Kupka nechápe

Ani Praha, ani Brno, ale Ostrava se ocitla v centru dění. Důvodem je dohoda mezi kandidáty ANO a hnutí STAN na utvoření dvojbloku, který by měl nově šéfovat tamnímu magistrátu. Radost z toho nemají ani zbylé opoziční strany, kdy obzvlášť těžce tuto dohodu nese ODS. A zjevně nepotěšila ani předsedu STAN Víta Rakušana.
Volby v Ostravě vyhrálo ANO, které si spolupráci dohodlo se Starosty pro Ostravu. I když obě uskupení mají dost hlasů pro většinu v zastupitelstvu města, chtějí ještě třetího partnera. Nejspíš půjde o některou z menších stran, buď Motoristy, nebo uskupení Ostravak.
Tím by v Ostravě obešli uskupení srdcOVA tvořené ODS, lidovci a TOP 09, které ve slezské metropoli udělalo výsledek nad očekávání, kdy získalo přes 19 procent hlasů. Šlo o jedno z překvapení komunálních voleb.
I proto jsou ostravští politici z uskupení srdcOVA přesvědčení, že by se měli podílet na chodu města, a vyzvali hnutí STAN, aby vytvořili koalici na půdorysu současné opozice. Toto volání ale zůstalo oslyšeno.
„Povolební vyjednávání v Ostravě ukazují, že lídr ostravských Starostů Aleš Boháč od počátku směřoval k dohodě s hnutím ANO. Je prokázaná a zřejmá úzká koordinace mezi STAN a ANO a předávání informací mezi vyjednávacími týmy,“ uvedl v prohlášení současný ostravský primátor Jan Dohnal (ODS).
„SrdcOVA je přesto nadále otevřená jednání o vzniku demokratické koalice se STAN a Ostravakem bez ANO, ovšem již bez Aleše Boháče. Stále jsme ale otevření dohodě se STAN a Ostravakem a věříme, že i v Ostravě může vzniknout koalice bez ANO. V Pardubicích se to podařilo, může to jít i u nás,“ dodal Dohnal.
Opoziční blok, který neexistuje
Spojení hnutí ANO a STAN v Ostravě vyvolalo nelibost v centrálách v Praze a u předsedů dotčených stran. „Radost z žádné koalice s hnutím ANO já rozhodně nemám,“ uvedl na úterní tiskové konferenci Rakušan. Podle něj STAN ve většině měst do koalice s hnutím ANO nejde a snaží se je sestavit tak, aby bylo možné vládnout bez vládního hnutí.
„Já teď nebudu nic svádět na ostatní opoziční strany, že se také objevují v nějakých koalicích. Pokud se podíváme na Ostravu, tak tam naši byli v koalici s hnutím ANO předchozí čtyři roky. Přesto naši zástupci dokázali ztrojnásobit svůj počet mandátů zastupitelstvu. Tohle je vůle voličů, která v tomhle případě je odlišná od mé vůle. Ale já nebudu předsedou, který bude zasahovat do každého vyjednávání,“ podotkl Rakušan.
Na dotaz serveru Aktuálně.cz, zda přece jen nepřehodnotí svůj postoj, když jde o vyjednávání ve třetím největším městě, Rakušan řekl, že existují i nějaké lokální animozity.
„Tady to vypadá na nějaký jednoznačný opoziční blok, který ale reálně neexistuje. Protože jsou uskupení, která spolu prostě nebudou spolupracovat, která spolu nechtějí sedět ve vedení města. Jsou to dlouhodobé animozity, které se tam vytváří, konkurenční boje, obrovská nedůvěra,“ řekl v úterý Aktuálně.cz.
„Dávám našim ostravským zástupcům otázku: Vždyť by to aritmeticky vycházelo, tak… A přichází mi docela logické lokální odpovědi,“ dodal Rakušan. Načež zopakoval, že jemu osobně se to sice nelíbí, ale jde o vůli voličů.
ODS to nechápe
K situaci v Ostravě se v úterý vyjádřil i šéf ODS Martin Kupka. „To chování místní organizace STAN v Ostravě je skutečně prapodivné, protože se nabízelo a my jsme navrhli řešení, které by pro Ostravu znamenalo lepší odpověď na výsledek voleb, bez hnutí ANO. A zdá se, že se místní buňka STAN vydala přesně opačnou cestou,“ řekl Aktuálně.cz předseda občanských demokratů.
I jeho strana se ale bude podílet na vládě s hnutím ANO, domluvena je koalice v Karlových Varech.
„Můžeme k tomu říct, že nás to mrzí a zároveň to budí v tom regionu velkou emoci, protože z naší strany ta jednání byla férová. A reakce místní buňky STAN je pro nás nepochopitelná,“ dodal Kupka.
Havel věří, že není všem dnům konec
Slovo „mrzí“ použil v souvislosti s Ostravou také šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel. I on ale připouští, že v rámci komunální politiky je někde možné uzavřít koalici s hnutím ANO.
„Je to otázka regionálních témat, priorit, a taky nějaké porozumění s těmi osobnostmi. Ale nedokážu si představit, že bychom koalovali s komunisty nebo s SPD. V žádném případě, to máme zakázáno,“ uvedl pro Aktuálně.cz.
„Budeme mít poctivou opoziční roli s velmi pěkným mandátem. Vždycky mě bude mrzet, kdy se nemůžeme podílet na správě na toho města. Nicméně to není tak, že účel světí prostředky, tak by to být nemělo, Pokud se tam domluvili jinak, tak není všem dnům konec. Je mi líto, když bylo možné udělat koalici tak, že by bylo možné hnutí ANO obejít a vládnout bez nich, třeba s naší pomocí, jak v Plzni, tak v Ostravě, že se tak nestalo,“ míní šéf TOP 09 Matěj Ondřej .
ANO nechce ani Grolich
Podobně pak celou situaci vidí i Jan Grolich, předseda lidovců. I jeho strana bude vládnout s hnutím ANO, kdy se bude podílet na koalici v Plzni nebo Havířově. I Grolich ale mluví o tom, že v Ostravě by si přál jinou koalici.
„Silný mandát tady získalo uskupení srdcOVA, ale i STAN získal skvělý výsledek. ANO sice vyhrálo volby, ale propadlo tam poměrně významně, takže to vnímám tak, že voliči chtějí změnu. A ta změna je možná a za nás je to určitě upřednostňovaná varianta (bez hnutí ANO – pozn. red.),“ řekl Grolich v úterý Aktuálně.cz.
Přitom ovšem věří, že jednání v třetím největším městě ještě nejsou u konce. „Že tam koalice bude uzavřena nakonec rozumně a jednoznačně upřednostňujeme právě spolupráci s hnutím Ostravak a se STAN,“ dodal předseda lidovců.
Kdo je vlastně můj otec? Zdeněk Tyc po třinácti letech posílá do kin nový film
Režisér Zdeněk Tyc se znovu vrací k celovečernímu hranému filmu. Město otců, které mělo světovou premiéru na letošním MFF Karlovy Vary, není ani tak detektivkou o hledání biologického otce, jako spíš příběhem o cestě člověka, který se snaží zjistit, kdo vlastně je. Snímek vstoupí do českých kin 29. října.
ŽIVĚ Zelenskyj navrhl další jednání s americkými vyslanci. Sejít se chtějí v nejbližších dnech
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý uvedl, že navrhl nová jednání s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Měla by se uskutečnit v nejbližších dnech, zatímco Washington stupňuje úsilí o návrat Kyjeva a Moskvy k jednacímu stolu, napsala agentura Reuters.
Ukončíme protiruské sankce. Vítězná AfD začala zostra. Se spojencem z krajní levice
Alternativa pro Německo (AfD) a Spojenectví sociální spravedlnosti a hospodářského rozumu (BSW) chtějí na středečním zasedání sasko-anhaltského sněmu přijmout výzvu k zastavení zbrojní a finanční pomoci Ukrajině a ke zrušení hospodářských sankcí vůči Rusku. AfD, kterou kontrarozvědka BfV loni označila za pravicově extremistickou, a BSW, považované za populisticky levicové, mají ve sněmu většinu.
„Hlavně přežít a nezranit se." Vyšťavená Siniaková váhá, zda v Číně neudělala chybu
Na kontě má letos přes 100 zápasů. Je neotřesitelnou deblovou jedničkou WTA, přesto Kateřina Siniaková nebrzdí a dál se rve na obou scénách, ve dvouhře i čtyřhře. Ve Wu-chanu ale přiznala, že už přes týden bojuje s nemocí, která jí dvojnásobně bere síly.
Ukrajinské drony napadly největší ruské datové centrum. Vlastní ho Sberbank
Ukrajinské drony zasáhly největší ruské datové centrum, které vlastní banka a technologická společnost Sberbank. Provoz ale nebyl narušen. Podle agentury Reuters to ve středu řekl náměstek ředitele Sberbank Alexandr Veďachin.