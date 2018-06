Dodržujte dietu, dostanete bonus. Pojišťovny začínají odměňovat lékaře i pacienty za dobré výsledky

Oborová zdravotní pojišťovna dává lékařům bonus, když jejich pacient s cukrovkou či vysokým tlakem dosahuje dobrých výsledků. Odměňuje i nemocné. Další pojišťovny se pomalu přidávají.

Praha - Dortík si nedám, v pondělí jdu na kontrolu, prohlašují několikrát do roka někteří diabetici, a snaží se tak na poslední chvíli dosáhnout co nejlepších laboratorních výsledků.

"Bývá běžné, že lidé se své chronické nemoci nijak nevěnují. Nijak je to nebolí, jen je potřeba přetrpět kontrolu a pak lze dál baštit sladkosti. Ono to nějak dopadne," popisuje přístup některých pacientů ředitel Oborové zdravotní pojišťovny Radovan Kouřil.

OZP se proto už třetím rokem snaží klienty za žádoucí chování odměňovat. Lékaře pak motivuje, aby svým pacientům více promlouvali do duše. Ukázněný pacient pak dostává kredity, které pak může využít jako příspěvek na prevenci, třeba na očkování či ozdravný pobyt. Lékař pak od pojišťovny dostává finanční bonus k běžné úhradě.

"Máme postavený dodatek ke smlouvě s lékařem tak, že mu z našich dat nadefinujeme nějaké parametry hodnot některých laboratorních vyšetření a jiných výsledků, kterých pacient musí dosáhnout. A lékař nám výsledky hlásí," vysvětluje Kouřil s tím, že k tomu je samozřejmě nutný souhlas pacienta. Když jsou výsledky v předem daných mantinelech, lékař i pacient jsou odměněni.

Zatím jsou do pilotního projektu OZP zapojeny desítky doktorů a tisíce nemocných. Navyšovat jejich počty podle Kouřila dává smysl až od letoška, protože začal platit zákon, který mění způsob přerozdělování peněz mezi pojišťovnami. Zatímco dřív se rozdělovaly podle věku a pohlaví pojištěnců, nyní už se zohledňují i počty klientů s chronickými, a tedy nákladnějšími diagnózami.

"Kdybychom na sebe natáhli větší množství chronicky nemocných dříve, mohlo by nás to i ekonomicky položit," podotýká Kouřil. Dodává, že motivovat doktory a pacienty není jednoduché. Lékař nemůže pacienta nutit, aby se o sebe staral. "A základní úhrady nejsou pro lékaře nevýhodné. Řadě z nich stačí to, co dostanou, a nechtějí dělat nic navíc," dodává ředitel OZP.

Přesto očekává, že se podobné programy budou po změně zákona rozvíjet i v ostatních šesti zdravotních pojišťovnách. Podobně jako OZP má náskok i Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: "Pro praktické lékaře jsme připravili bonifikační systém, ve kterém sledujeme, zda je dodržován správný postup při léčbě chronických onemocnění - diabetu, zvýšeného krevního tlaku a poruchy metabolismu krevních tuků," uvedl ředitel zdravotního odboru Petr Šmach s tím, že sledují i počet preventivních prohlídek. Pacienty zatím pojišťovna Škoda přímo nemotivuje.

Největší VZP zatím považuje zavádění podobných motivačních mechanismů za předčasné, protože nový systém přerozdělování peněz je ještě příliš mladý. "Výhledově jde ale bezpochyby o jeden z možných směrů, jímž by se mohl systém veřejného zdravotního pojištění ubírat. VZP počítá s tím, že ho v rámci možností a v přiměřeném rozsahu zohlední už při přípravě zdravotně pojistného plánu pro rok 2019," řekl mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Podobně vyčkává i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a také Revírní bratrská pokladna. Ta jeden pilotní projekt už ale má. Zaměřený je na diabetiky. "Bonifikujeme lékaře dle klinických výstupů a dodržování klíčových postupů léčby. Lékaři, který splní stanovená kritéria, je zvýšena platba o daný počet procentních bodů," popsal Václav Janalík, ředitel pro smluvní vztahy a správní řízení.

VoZP momentálně na základě nových pravidel připravuje strategii péče především o kardiaky a diabetiky. ČPZP změny nechystá. "Pravidla přerozdělování pojistného se žádným způsobem přímo nedotknou úhrad za zdravotní služby poskytované lékaři a neovlivní poskytování potřebné péče pro pacienty," uvedla mluvčí Elenka Mazurová.

Ministerstvo zdravotnictví dává pojišťovnám čas, aby s novými pravidly naložily po svém. "Aktivity ministerstva mohou směřovat k případným dalším změnám právních předpisů a k podpoře zdravotních pojišťoven při zlepšování organizace a kvality péče," uvedla mluvčí Gabriela Štěpanyová s tím, že například při přechodu klienta od jedné pojišťovny ke druhé by mohlo být v budoucnu možné předat si jeho data, aby nová pojišťovna mohla rychleji rozpoznat, jestli jde o chronického pacienta. Vláda v demisi si systematičtější péči o chroniky vepsala do programového prohlášení.