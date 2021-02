Dodavatel testů do škol, kterého prosazuje premiér, je napojený na stíhaného lobbistu

Z tendru na rychlotesty do škol ministerstvo vnitra vyřadilo společnost Chironax, která je slíbila dodat nejlevněji. Premiér Babiš o víkendu řekl, že kvůli tomu chce zakázku nechat zrušit. Podle zjištění HN a Aktuálně.cz byl ale Chironax ještě před měsícem ovládaný lidmi napojenými na lobbistu Horáčka, obžalovaného z manipulací zdravotnických zakázek. Podle vnitra se firma zaštiťovala premiérem.

Premiér Andrej Babiš v sobotu zaútočil na ministra vnitra Jana Hamáčka. Ministerstvo totiž z tendru na rychlotesty za desítky milionů do škol vyřadilo firmu, která je slíbila dodat nejlevněji. A to z bezpečnostních důvodů. "Chironax by testy dodal o 40 milionů levněji. Myslím, že je to dost peněz. Vláda to projedná, ale za mě budu chtít, aby se to zrušilo," řekl Babiš serveru Seznam Zprávy. Podle něj se děti 1. března podle plánu do škol stejně nevrátí, a proto je možné veřejnou zakázku zrušit.

Pátrání Hospodářských novin a Aktuálně.cz ovšem ukazuje, že firma, kterou ministerstvo vnitra z tendru vyřadilo, byla ještě zhruba před měsícem podle obchodního rejstříku ovládána lidmi napojenými na lobbistu Tomáše Horáčka. Ten je stíhaný za manipulace zdravotnických veřejných zakázek. Svoje napojení na firmu komentovat odmítá. "Den byl pro mě krásný, dokud jste nenapsal vy (…) Dejte mi pokoj," reagoval pouze na dotazy reportéra Aktuálně.cz Horáček. Firmu se redakcím kontaktovat nepodařilo. Číslo na jejím webu neexistuje.

Jako rizikovou společnost kvůli napojení na Tomáše Horáčka označil dnes již bývalý ministr zdravotnictví vlády Andreje Babiše Adam Vojtěch (ANO). Právě kvůli vazbám na Horáčka a neprůhlednému rozdělování zakázek jeho firmám Vojtěch odvolal například šéfku pražské nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou. Policie ji nyní stíhá společně s Horáčkem.

Ze sobotních slov premiéra Babiše ale nepřímo vyplývá, že mu problémy firmy, dlouhodobě blízké lobbistovi Horáčkovi, nevadí. "Pokud si člověk dobře ošetří kontrakt a nehrozí riziko, že ten dodavatel dodá špatné zboží, a navíc tím státu ušetří peníze, tak nevím, kde by finanční riziko v tomto případě vůbec nastalo. (…) Chironax navíc dodává do státních hmotných rezerv. Takže ty od ní nakupují a argumentují snad tajnou zprávou?" uvedl premiér pro server Seznam Zprávy.

Vazby firmy Chironax a lobbisty Horáčka Aktuálně.cz a HN mají k dispozici dokumenty ze soudních sporů z roku 2019, v nichž se firma Chironax domáhá po Horáčkově dřívější dvorní advokátce Nině Rydlové údajných pohledávek. Přitom další advokát Tomáše Horáčka v odůvodnění píše: "Žalobkyně (firma Chironax - pozn.red.) je součástí konsorcia firem, na něž řídící vliv uplatňuje nyní již bývalý klient advokátky JUDr. Rydlové, Tomáš Horáček," stojí v dokumentu z roku 2019. Rydlovou Horáček viní, že ho okradla o majetek, který na ni měl napsaný.

Firma Chironax změnila strukturu vedení před pouhým měsícem. Dnes ji dle obchodního rejstříku vlastní a jedná za ni Ivana Kučerová. Ještě v lednu ale firmy oficiálně ovládala advokátka Kateřina Ryslová. Ta pracuje v pražské právní kanceláři Teryngel a partneři, jež Horáčka zastupuje v kauze údajné korupce kolem pražských nemocnic Na Bulovce a Na Františku.

I Ryslová sama v Horáčkově kauze figurovala. V roce 2018 ji začala stíhat policie, spolu s Horáčkem a jeho sestrou Barborou, z důvodu maření vazby. " Mé trestní stíhání bylo dávno zastaveno. Ta věc je dávno ukončená," sdělila v roce 2019 serveru iROZHLAS.cz Ryslová.

Jednatelem společnosti Chironax dle obchodního rejstříku do loňska byla další společnost Kojones, kterou rovněž ještě minulý měsíc vlastnila právě advokátka Ryslová. Před firmou Kojones byla jednatelem společnosti Chironax firma Bilderberg Capital SE - v té zase figuruje Horáčkova účetní Gabriela Kasíková.

Hamáček: firmu jsme vyřadili kvůli varování BIS, zaštiťovala se Babišem

Ministr vnitra přitom Aktuálně.cz potvrdil, že firmu výběrová komise vyřadila právě na základě informací od BIS. Kontrarozvědka, která v minulosti rozsáhlé aktivity lobbisty Tomáše Horáčka rozkrývala, podle něj varovala před tím, aby stát strategicky důležitou zakázku nezbytnou pro otevření škol společnosti svěřil. "Byli jsme upozorněni BIS na vazby Chironaxu na stíhané osoby. Takovou zakázku by podepsal jen blázen," potvrdil reportérům Hamáček.

Samotná BIS to komentovat konkrétně nechce. "Konkrétní případy nemůžu komentovat, ale v obecné rovině platí, že v rámci působnosti se věnujeme všem závažným případům a informace předáváme zákonným adresátům," řekl mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Meziresortní výběrová komise podle Hamáčka společnost vyřadila i proto, že na ni vyvíjela "nestandardní" nátlak. "Při opakovaných telefonátech ekonomickému náměstkovi ministerstva vnitra se odkazovali na komunikaci s premiérem," dodal Hamáček.

Sám Babiš jakoukoliv předchozí komunikaci s firmou odmítá a opakuje, že pro stát je výsledek výběrového řízení nevýhodný. "Nesmysl a lži. Tendr proběhl netransparentně a nevyhrála nejlepší nabídka," odepsal Aktuálně.cz a HN premiér.

V komisi, která Chironax vyřadila, mimo jiné seděl i zástupce ministerstva školství, které řídí Robert Plaga z Babišova hnutí ANO. A rovněž zástupce ministerstva zdravotnictví, které ovládá Babišem nominovaný Jan Blatný.

"O složení komise jsem se dozvěděl dnes a viděl její závěry taky dnes. Včera si začali účastníci tendru stěžovat. Výběr je podivný," napsal Aktuálně.cz a HN v sobotu premiér Babiš.

Ten stále argumentuje, že tím, že Hamáčkovo ministerstvo Chironax vyloučilo, přišel stát zhruba o 40 milionů korun. Druhá firma v pořadí - Tardigrad International Consulting - totiž totožný produkt (testy čínské firmy Lepu Medical) nabídla zhruba o 11 korun za kus dráž. "Firma Chironax neměla zajištěnou dopravu. To byl další důvod jejího vyloučení," dodal ministr vnitra Hamáček. O tom se ovšem ve zprávě výběrové komise, do které měli reportéři Aktuálně.cz a HN možnost nahlédnout, nic nepíše.

Porušilo vnitro vlastní podmínky?

Vnitro dostalo celkem devět nabídek. Na základě ceny a času dodání nakonec vybralo právě Tardigrad International Consulting. Jak už informovaly Seznam Zprávy, překročilo tím původně nastavené podmínky zakázky. Ministerstvo vnitra totiž nejdříve požadovalo dodávku minimálně 914 680 kusů testovacích sad, a to nejpozději do 25. února. Tardigrad se zavázal dodat až 28. února jen 800 tisíc kusů.

Redakce Aktuálně.cz a Hospodářských novin ale mají k dispozici zápis ze zasedání výběrové komise. Ta konstatuje, že ohledně nižšího počtu kusů u firmy telefonicky ověřila, že "se jedná o administrativní chybu a bylo potvrzeno dodání 1 mil. ks v první dodávce a zbývající počet ks v dodávce následující." Ohledně pozdějšího termínu dodání komise konstatovala, že "byl vyhodnocen z přijatých nabídek jako reálně nejkratší, dodavatelem garantovaný a pro zadavatele akceptovatelný".

Konkurenční firma Chironax po svém vyloučení poslala Hamáčkovi dopis, v němž se ale právě porušením nastavených kritérií ohrazovala. "Vámi vybraná společnost nesplňuje podmínky plynoucí ze zadání pro výběr dodavatele, a to hrubým způsobem. Naše společnost z Vašeho jednání vyvodí veškeré právní důsledky," napsala společnost ministrovi vnitra dle Seznam Zpráv po oznámení výsledků.

Zakázka pro firmu s kořeny v Británii

Zatímco Chironax byla dle zápisu výběrové komise "vyhodnocena jako riziková z hlediska ekonomických veřejně dostupných dat", ministerstvo akceptovalo nabídku Tardigrad International Consulting. Firma od svého založení v roce 2016 nesplňuje zákonnou povinnost vkládat do obchodního rejstříku účetní závěrky a má základní kapitál tisíc korun.

Dnes ji dle obchodního rejstříku ovládá Monika Jírovcová z Tuchoměřic. Původně byla ale napsaná na britskou firmu Tardigrad International LP. Jména osob, které britskou matku v minulosti ovládaly (Jennete St. Luce a Deborah Merina Grant), se objevují ve zprávě investigativní organizace Bellingcat. Ta se věnovala praní peněz přes firmy registrované ve Velké Británii. Zmínění založili stovky společností s neznámými vlastníky.

Sama Jírovcova ještě před dvěma roky působila ve společnostech specializujících se na pronájmy nemovitostí, které vlastnily společnosti ze Spojených Arabských Emirátu nebo podnikatel z Kypru.

Redakce se společnost pokusila kontaktovat s dotazem, zda je Jírovcová skutečnou ovládající osobou firmy. Číslo uvedené na jejím webu ale v sobotu nikdo nezvedal, ani nereagoval na sms. Na webu firma inzeruje obchod se zdravotnickými produkty.

Navrhnul jsem panu premiérovi, že @vnitro předloží na pondělní vládu veškeré podklady týkající se výběru testů do škol. Požádám i o účast bezpečnostních služeb. Vláda posoudí, zda komise složená ze zástupců MV, MZd a MŠMT postupovala správně na základě pondělního usnesení vlády. — Jan Hamáček (@jhamacek) February 20, 2021

Ministr vnitra Jan Hamáček chce zakázku řešit na pondělní vládě, kde hodlá předložit veškeré materiály k tendru. Premiér Andrej Babiš chce zakázku zrušit. Rychlotesty by měly podle něj nakoupit Státní hmotné rezervy, které už od Chironax nakupují. Před takovým postupem ale varují protikorupční experti.

"Je nepřípustné vyhánět čerta ďáblem a zadávat narychlo zakázku Správě státních hmotných rezerv (SSHR), když již teď vidíme, že jim dodává firma, která je riziková stejně, ne-li víc, než původní vítěz. Naopak je třeba se ptát, za jakých podmínek SSHR vybralo firmu napojenou na trestně stíhaného podnikatele Horáčka," uvedl analytik protikorupční organizace Transparency International Milan Eibl. "Firmy spojené s Horáčkem jsou předmětem četných kauz zneužívání veřejných prostředků a ani krizový stav nesmí být výmluvou nevnímat rizikovost některých dodavatelů," dodal expert.

Stíhaný lobbista Tomáš Horáček Ústecký lobbista Tomáš Horáček je od června roku 2018 obviněn v případu korupce v pražských nemocnicích Na Františku a Na Bulovce. V policejních výpovědích, které mají redakce k dispozici, se k uplácení vedoucích manažerů těchto nemocnic přiznává - usiluje tak o statut spolupracujícího obviněného.

Spolu s Horáčkem kriminalisté rovněž stíhají bývalou ředitelku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou, bývalého ředitele druhé zmíněné nemocnice Roberta Zelenáka, bývalého starostu Prahy 1 Daniela Hodka nebo blízkého spolupracovníka exposlance za ODS Marka Šnajdra Miroslava Lekeše.

Právě s Markem Šnajdrem podle informací deníku Právo lobbista připravoval koupi pražské Nemocnice sv. Alžběty. Z koupi ale sešlo. Později Horáček v kauze vypovídal i proti Šnajdrovi, a to z toho, že také rozdával úplatky. Ten svou vinu popírá, v kauze je ale stíhaný také.

Nejúspěšnějším byznysem podnikatele Horáčka byla firma První chráněná dílna.Dílna je spolu s Horáčkem stíhána v kauze Nemocnice Na Bulovce.

Podle Transparency International dílna těžila především ze zvýhodnění na trhu. Jako zaměstnavatel hendikepovaných měla podle staré legislativy ve veřejných tendrech značnou výhodu. "Takové zakázky pak byly subdodavatelsky plněny i na 99 procent. Tím se z chráněné dílny stal jen chodící štempl, který zprostředkovával plnění pro standardní firmy," komentoval dříve Horáčkovo klíčové podnikání vedoucí analytik Transparency International Milan Eibl.

Zakázky se týkaly například vybavení kuchyní pro ministerstvo vnitra, dodávky uniforem pro pražský dopravní podnik nebo odvozu a ekologické likvidace odpadů v českých nemocnicích.

Společnost si přišla také na desítky milionů korun v dotacích od ministerstva průmyslu nebo ministerstva práce a sociálních věcí.

Horáček měl úzké vazby na nejrůznější politické strany. Jak upozornil deník Právo, v dopisech určených na Finanční úřad Ústeckého kraje za Horáčkův byznys orodoval šéf komunistů Vojtěch Filip. F inanční úřad přitom na Horáčkovu firmu nechal uvalit exekuci kvůli 21 milionům korun za údajné zneužití evropských dotací.

Ústecký podnikatel ale posílal dary i hnutí ANO nebo Pirátům. Strany tvrdí, že dary od stíhaného podnikatele vrátily.

