Dobrý učitel si vydělá víc, ale kvalitu bude muset prokázat. Poslanci schválili kariérní řád

před 1 hodinou

Od září by měl platit kariérní řád učitelů, v pátek ho schválili poslanci. Ten učitele rozdělí do tří kategorií, na lepší plat tak mohou dosáhnout rychleji než při současném odměňování podle odučených let. Do druhé kategorie se dostanou po přezkoušení komisí a dvouleté praxi, po dalších sedmi se mohou ti nejlepší pokusit o vstup do třetí kategorie. První dva roky budou začínajícím učitelům pomáhat zkušenější kolegové. Ministerstvo školství věří, že tak přiláká do škol mladé kvalitní učitele a profesi zatraktivní. Někteří učitelé se ale obávají zbytečné administrativy.

Praha - Sněmovna v pátek podpořila zavedení kariérního řádu pro učitele. Pro bylo 89 zákonodárců, proti deset. Pedagogové mají být zařazeni do tří stupňů od začínajících po vynikající a podle své kategorie budou také odměňováni.

"Jsem ráda, že se učitelé po 20 letech dočkají systému, který jim umožní profesní rozvoj, zlepší finanční podmínky a také přispěje k lepšímu postavení kantorů ve společnosti," říká ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Příští rok by nový způsob odměňování učitelů měl ze státního rozpočtu odčerpat 1,4 miliardy korun navíc.

Každý začínající učitel bude muset od září letošního roku absolvovat dvouleté adaptační období zakončené atestačním řízením na škole, kde bude působit. Když uspěje, postoupí do druhé kategorie a stoupne mu plat o dva tisíce korun, průměrně na 24 tisíc korun měsíčně podle toho, jestli učí v mateřské, základní, nebo střední škole.

Za začátku mu bude pomáhat takzvaný uvádějící učitel, který za to bude mít příplatek 3000 korun měsíčně. Přezkušováni nebudou pedagogové s více než roční praxí, kteří automaticky přejdou do druhého stupně.

Atestace pro třetí stupeň mají být spuštěny až v roce 2021. Vynikající učitelé, kteří na ni dosáhnou, si přilepší až o 5000 korun měsíčně. Pro ilustraci: zatímco dnes má učitel základní nebo střední školy po dvaceti letech praxe měsíční plat 26 500 korun, po vstupu do třetího kariérního stupně by nově bral 31 800 korun.

Umíš učit? Přines formulář!

Ministerstvo minulý týden dokončilo seznam požadavků pro posuzování kvality učitelů při přechodu z prvního do druhého stupně. Začínající kantoři se budou posuzovat v jedenácti kategoriích, od komunikace s rodiči přes plánování výuky až po řešení problémů mezi žáky. O všem bude muset mít vyučující písemný důkaz.

Takže třeba to, že zvládá komunikaci s rodiči, musí učitel doložit záznamy o konzultacích, řešení specifických problémů u žáků, návrhy řešení výchovné situace s rodiči či jejich zapojení do života školy. "Jsou to příklady, učitel je nemusí splnit všechny. Ke každé dovednosti předloží jeden až pět dokumentů, se kterými pak před komisí obhájí, že to zvládá," vysvětluje ministerstvo školství.

Někteří učitelé si ale myslí, že dvouleté adaptační období a následná zkouška absolventy spíše odradí. "Mladé bude stresovat, že musí sbírat nějaké dokumenty a ještě obhájit svou práci před komisí. Motivací je pětitisícový nárůst platu za dalších sedm let, ale potom už nic," myslí si učitel českého jazyka a dějepisu Zdeněk Sotolář, který zároveň vede Učitelské profesní sdružení.

Pravidla pro třetí kategorii, tedy ty nejlepší učitele, kteří by nově měli brát průměrně 31 800 korun, ministerstvo teprve určí.

autor: Markéta Hronová

Související články