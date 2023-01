Ať založí stranu, přejí si dobrovolníci Nerudové. Do Pavlovy kampaně se klidně zapojí

Danuši Nerudové pomáhalo v kampani velké množství mladých dobrovolníků. Část z nich nemohla kvůli věku ještě ani volit. Před Nerudovou teď stojí rozhodnutí, jak s takovou podporou naloží. Její příznivci si přejí, aby založila politickou stranu nebo zastávala nějakou veřejnou funkci. Teď čekají, jestli je vyzve, aby se aktivně angažovali v kampani Petra Pavla.

Danuši Nerudové v sobotu odpoledne po sečtení hlasů úsměv na rtech nezmizel. Všechny přítomné vyzvala, aby nesmutnili. Přesto si někteří mladí dobrovolníci utírali slzy. Ve štábu Nerudové jich bylo hodně, mnozí ještě ani neoslavili plnoletost. Do galerie Mánes v centru Prahy přijeli z různých částí republiky.

V uplynulých měsících se zapojovali do podpory své favoritky, týden před volbami organizovali výlety, procházky, bruslení a další akce. Spousta z nich se do té doby o politiku příliš nezajímala. Od těchto voleb proto měli velké očekávání. Kdykoliv mezi nimi Nerudová prošla, tleskali jí a jásali. O to víc je výsledek mrzel.

Nerudová dokázala mladou generaci do kampaně velmi aktivně zapojit. Ať už přes sociální sítě, nebo osobě. Teď dobrovolníci čekají, jestli je jejich favoritka vyzve, aby příští dva týdny pomáhali Petru Pavlovi.

"Je mi to trochu proti srsti, protože mi paní Nerudová byla mnohem blíž než generál. Ten se o naše témata moc nezajímá. Kdyby nás k tomu ale paní profesorka vyzvala, klidně se aktivně zapojím a něco udělám. Je potřeba se teď semknout proti Babišovi," vysvětlovala dívka, která se ve štábu zdržovala ještě několik hodin po sečtení výsledků.

Hlouček pěti kamarádů jí přikyvoval, jen jeden z chlapců si to bude muset ještě rozmyslet. "Hodně jsem se na sociálních sítích vyjadřoval proti Petru Pavlovi, vadí mi jeho komunistická minulost, tak bych byl teď proti sobě," popsal a dodal, že také počká, jestli je Nerudová o pomoc požádá.

Pro mladé byl důležitý moment, když ekonomka na tiskové konferenci Pavlovi vyjádřila podporu a Andreje Babiše označila za zlo. Celé spodní patro galerie plné náctiletých a lidí kolem dvacítky v jeden moment skandovalo "Babiše do koše". "Teď je náš jediný úkol podpořit Petra Pavla, aby se Andrej Babiš nedostal na Hrad," říkala Natálie. Bydlí u Mělníka, volit zatím nemůže, ale také vyčkává, jestli dostane od Nerudové instrukce, jak generálovi ve výslužbě pomoci.

Bývalá rektorka bude formu podpory s Pavlem teprve probírat. Sejdou se v pondělí. Přízeň tolika mladých si získala, protože mluvila o tématech, která jsou pro ně důležitá. Prosazovala by například, aby homosexuální páry mohly uzavírat manželství, nebere na lehkou váhu klimatickou změnu ani problematiku domácího násilí. Mladí příznivci proto doufají, že nadále zůstane politicky aktivní.

"Měla by založit politickou stranu. Ještě nejsem plnoletý, ale jak budu, hned do ní vstoupím," prohlašoval další z dobrovolníků. "Politických stran je hodně a v Senátu ji taky nechci. V politice by ale zůstat měla," doplnil mladík Jakub Stočes.

Také jednadvacetiletý Matouš Nermut si nemyslí, že by měla jít ve šlépějích Jiřího Drahoše, Pavla Fischera a Marka Hilšera, tedy neúspěšných kandidátů z poslední volby, kteří usedli v horní komoře parlamentu, a kandidovat do Senátu. "Nejeví se mi to jako nejlepší cesta. Mnozí se, pejorativně řečeno, v Senátu zavrtali. Nová politická hnutí v poslední době vznikají jako houby po dešti a spousta lidí už na to neslyší. Ani by se neměla jednoznačně propojovat s politickou značkou, pokud má nastolovat nová témata," přemítal Nermut.

Nejvíce by se mu líbilo, kdyby se Nerudová angažovala v nějakém poradním orgánu nebo zastávala funkci, jako je například ombudsmanka. "Taková pozice neodpovídá jejím kompetencím, ale typově něco podobného. Funkci, která je sice politicky dosazená, ale zůstává do velké míry neutrální," dodal.

Žilková si přeje, aby založila politickou stranu

Další politické angažmá Nerudové se ve volebním štábu řešilo hodně. Její podporovatelka herečka Veronika Žilková jí radí, aby založila politickou stranu. "Byla bych ráda, kdyby byla co nejdřív premiérka a za pět let se stala prezidentkou," popsala. Na Nerudové nejvíc oceňuje, že je žena, na rozdíl od Pavla a Babiše má do důchodu daleko, nemá komunistickou minulost a zajímají ji sociální témata.

Sama Nerudová se k dalším krokům nijak konkrétněji nevyjadřuje. Slibuje, že ve veřejném prostoru zůstane a žádnou z možností, jak se zapojit do politiky, nevylučuje.

