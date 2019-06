Doba uhelná určitě končí, otázkou je jen jak rychle, řekl Brabec stávkujícím za klima

Do roka má v Česku existovat oficiální seznam uhelných elektráren a tepláren s plánem, kdy je možné jednotlivé znečišťovatele odstavit. To u kulatého stolu "Důtka za klima", který uspořádala Stálá konference asociací ve vzdělávání a organizace EDUin, slíbil protestujícím studentům ministr životního prostředí Richard Brabec. Zástupci stávkujících středoškoláků z hnutí Fridays for Future i vysokoškoláci z organizace Univerzity za klima mohli svoje názory konfrontovat i se senátorem Markem Hilšerem, prvním českým ministrem životního prostředí Bedřichem Moldanem nebo náměstkyní ministra školství Danou Prudíkovou. Debatu moderoval David Klimeš z týdeníku Ekonom.

"Jedním z hlavních úkolů našich stávek je upoutat pozornost na to, že tady klimatická krize je a že by se s ní něco mělo dělat. Protože před několika lety jste v médiích skoro vůbec neslyšeli cokoli o klimatických změnách, a teď se začátkem studentských demonstrací je to skoro všude, kam se podíváte," představila Anna Mezgerová z Fridays for Future cíle svého hnutí.

Podle Mezgerové se přes prázdniny chystají ve spolupráci s odborníky vytvořit seznam svých požadavků. Od 20. do 27. září se bude konat týdenní protestní akce, v rámci které by měli stávkovat a vyjít do ulic nejen studenti, ale i pracující.

Jedním z odborníků, kteří se středoškoláky spolupracují, je i profesor Bedřich Moldan, první český ministr životního prostředí a v současnosti předseda vědecké rady ministra životního prostředí. "Teď je přesně ta chvíle pro opravdu razantní akci a radikální postoje, protože jak se ukázalo i z mé vlastní zkušenosti, ty mírné šťouchance od vědců moc nepomohou," uvedl Moldan.

Ministr životního prostředí Richard Brabec zástupcům protestujících oponoval, že jeho ministerstvu křivdí, protože již dnes dělají tisíce potřebných kroků, aby se Česko změnám klimatu přizpůsobilo. "Momentálně zakládáme s ministrem Havlíčkem uhelnou komisi, která by měla v řádu dnů, maximálně do dvou týdnů vzniknout a určitě tam budou i zástupci nevládní sféry. Uhelná komise by měla podle mého návrhu velmi odborně rozebrat všechny zdroje ČR na fosilní paliva - elektrárny i teplárny a do roka říct, co se kdy dá odstavit. Určitě doba uhelná končí a je nyní jen otázkou, jak rychle skončí," uvedl Brabec.

Na výtky, že když sami klimatickou krizi nemůžeme zastavit, tak musíme jednat s Čínou i o něčem jiném než ekonomické diplomacii a tlačit ji do záchrany životního prostředí, Brabec odpověděl: "Já jsem zhruba před měsícem seděl s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a bavili jsme se o klimatické změně. Jednal jsem dvě hodiny s čínským ministrem životního prostředí a musím říct, že byste byli překvapeni, s jakou až aktivistickou razancí se i v Číně o tom mluví. V Číně je dnes totiž díky jejich zničenému ovzduší obrovská společenská poptávka po ekologických tématech."

Čeká nás obrovská změna životního stylu

Bedřich Moldan ale nepovažuje plány ministerstva ohledně snížení emisí za dostatečně "ambiciózní". "Ve chvíli, když se v EU diskutuje o snížení emisí o 100 procent, tak od nás akorát zaznívá, že my máme plán na 80 procent, a s tím naším ten evropský návrh úplně nesouzní. Myslím si, že naše republika by měla být podstatně ambicióznější, zatím jsme v tomhle vždy patřili k tomu výrazně konzervativnímu křídlu."

Současný ministr Brabec nechce, jak uvedl, pouze házet procenty. Nesmí se podle něj zapomínat, jak obrovskou změnu životního stylu by pro nás znamenala emisní neutralita: "I v té vizi snížení emisí jenom o 80 procent do roku 2050 není v České republice jediné auto na benzin či naftu. Za třicet let již u nás nebude nic jezdit jinak než na čistou mobilitu. V energetice se budeme muset posunout od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům, v našich podmínkách je ale musíme kombinovat také s jadernou energetikou."

Čeští středoškoláci v rámci celosvětového hnutí Fridays for Future stávkovali letos již čtyřikrát, naposledy 7. června. Tento víkend se také společně vypraví do německých Cách na podporu zatím vůbec největší evropské stávky. Říkají, že budou stávkovat do té doby, než dojde ke změnám v ekologické politice, které jim budou připadat dostatečné.