Po dohadech, jestli se prezident Petr Pavel vrátí, nebo nevrátí z dovolené v Africe, je jasno. Prezident v pátek krátce před třetí hodinou odpolední odvolil ve svém bydlišti v Černoučku.
Česko volí. K urnám dorazil Babiš i prezident Pavel
Hlasovat lidé mohou tradičně od pátečních 14 do 22 hodin a v sobotu od osmi do 14 hodin. V komunálních volbách si vybírají své zástupce do obecních a městských zastupitelstev, v některých městech také do zastupitelstev městských částí či obvodů. Senátní volby probíhají letos v celkem 27 obvodech.
Za úspěch hnutí ANO ve volbách by jeho předseda a premiér Andrej Babiš považoval obhajobu výsledku z roku 2022. Řekl to novinářům poté, co dnes odpoledne odevzdal v Průhonicích u Prahy svůj hlas v komunálních volbách.
Volby považuje za důležité, protože lidé v nich rozhodují o tom, kdo bude spravovat jejich obce a města. Dodal, že z pohledu vlády je pro něj zásadní především složení nového vedení Prahy.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib si přeje vznik liberálních koalic v krajských městech. Jeho strana cílí v komunálních volbách na zisk 250 zastupitelů, řekl dnes novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v základní škole U Roháčových kasáren v Praze 10. Piráti před čtyřmi lety získali 274 mandátů ve vedení obcí. Ve volbách do třetiny Senátu by chtěli Piráti minimálně udržet jeden mandát, který obhajují.
V letošních volbách pokládá Hřib za hlavní téma bydlení, při hlasování jde podle něj o budoucnost. „Přece jenom na bydlení mají města a obce přímý vliv, mohou stavět městské byty, ovlivňují územní plánování, mohou zřizovat městské nájemní agentury, případně řešit další problémy s bydlením spojené,“ uvedl.
V New Yorku spolu snídali a působili téměř jako sehraná dvojice. Před volbami se ale zdá, že je všechno zpátky ve starých kolejích. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vyrazil do domovského Černoučku prezidenta Petra Pavla, aby podle svých slov zjistil, co si místní myslí o jeho dovolené. A neodpustil si rýpnutí.
Ministerstvo vnitra na svých profilech vyzývá lidi, aby přišli k volbám.
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Voličův starter pack.
Premiér Andrej Babiš odvolil v místě svého bydliště v Průhonicích.
Považuje je za důležité a byl by rád, kdyby ANO obhájilo výsledek z roku 2022.
Volební místnosti jsou na tradičních místech, většinou ve veřejných budovách, zhruba rok od loňských sněmovních voleb. Budou dnes standardně otevřeny do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky hlasování, zejména v případě obecních voleb, budou ale k dispozici zřejmě až v neděli ráno.
Mezi první voliče budou patřit tradičně představitelé parlamentních stran včetně premiéra Andreje Babiše a předsedů obou komor Parlamentu - Miloše Vystrčila (ODS) a Tomia Okamury (SPD). Prezident Petr Pavel dal přednost soukromé dovolené a zatím své plány nezměnil.
V Česku začaly dnes ve 14:00 celorepublikové komunální volby, deváté od vzniku samostatného státu. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů.
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Vážení čtenáři, vítáme Vás u volebního onlinu redakce Aktuálně.cz. Pojďte společně s námi sledovat politický souboj v komunálních i senátních volbách, které probíhají 9. a 10. října.
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš sice v nadcházejících senátních a komunálních volbách nekandiduje, fakticky se ale voleb účastní. Předseda vlády totiž usiluje o větší vliv svého ANO v Senátu a v ideální kombinaci také o vyřazení předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha z politiky. Aktuálně.cz přináší pohled na nezajímavější souboje, včetně toho, zda může Babiš Senát skutečně obsadit.
V rámci série předvolebních rozhovorů v rámci pořadu Spotlight moderátoři Aktuálně.cz vyzpovídali postupně předsedy sněmovních stran. Dorazili tak Martin Kupka, Vít Rakušan, Jan Grolich, Matěj Ondřej Havel a Zdeněk Hřib. Pozvánku do studia dostali také předsedové ANO Andrej Babiš, SPD Tomio Okamura, Motoristů Petr Macinka a také Našeho Česka Martin Kuba. Ti ale pozvání nakonec nevyužili.
Z celkových sta obyvatel tvoří pětinu děti. Tohle je poměrně výjimečný a optimistický statistický údaj dokazující, že šumavská Modrava se vymření bát nemusí. Obec ale bobtnala kvůli apartmánovému bydlení. Tenhle trend chce zlomit budováním vlastních bytů, do nichž by ráda přilákala nové občany. V rámci předvolební série tentokrát deník Aktuálně.cz vyrazil k bavorským hranicím.
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