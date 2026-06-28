Do výstupů Klempíře s Macinkou ve Strážnici se pustila i Schillerová

Vicepremiérka Alena Schillerová (ANO) nesouhlasí s tím, jak vystupovali v pátek a v sobotu koaliční Motoristé na folklorním festivalu ve Strážnici. Lidé tam podle ní chodí za zážitky, ne poslouchat politiky. Omezit dotace pro festival, jak po vypískání ministrů Oty Klempíře a Petra Macinky navrhl na sociálních sítích další z ministrů Motoristů Boris Štastný, odmítla stejně jako Macinka.
Uvedli to v debatě televize CNN Prima News. Podle předsedy opozičních Pirátů Zdeňka Hřiba je Klempíř extrémně neoblíbený a vláda by měla uvažovat o jeho náhradě. Podle Schillerové žádná výměna ministrů na pořadu dne není.
„Asi není úplně normální, že tu máte člověka, který kamkoli přijede, vzbudí takové pozdvižení, a tím politizuje každou akci,“ řekl Hřib. Vyjádření ministra pro sport Šťastného, který zmínil možnost zrušení dotací pro festival, označil za bolševické manýry a škození lidem, kteří nesouhlasí s názory vládnoucích politiků.
Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky by se měl lidem omluvit za provokativní vystupování Motoristů předseda vlády Andrej Babiš (ANO). „Vy jste je přišel jen urazit a vyprovokovat. Proti tomu se má podle mého soudu postavit premiér. To je něco, co nemá v politice místo,“ řekl Macinkovi.
Podle předsedy opozičního hnutí STAN Víta Rakušana festival zpolitizovali Motoristé, nikoli tamní publikum. Za úvahy vhodné na vyhození z vlády označil výrok o odebrání dotací festivalu.
Dotace nezávisejí na pískotu
„Dotační politika se nedělá podle pískotu,“ konstatovala Schillerová. Hřib podotknul, že festival organizuje Národní ústav lidové kultury, tedy příspěvková organizace ministerstva kultury.
V pátek vypískali návštěvníci festivalu ministra kultury Otu Klempíře, který to v sobotu přičetl buranství, nenávisti a také vedru a alkoholu. V sobotu se na pódiu objevil Macinka. Jeho vystoupení, skončilo skandováním „Vypadni!“.
Macinka pak na Facebooku uvedl, že vypískání Klempíře vzal jako výzvu, o vystoupení požádal ředitele festivalu. Dodal, že na festival byl pozván jako vicepremiér a původně neplánoval vystoupit.
Strážnickému publiku za pískotu a skandovaných výzev, aby opustil pódium, řekl, že návštěvníci v hledišti nevědí, co dělají. „Nadávat na politiky je český folklor, jsme na folklorním festivalu... děláte z tohoto festivalu politický. Zbláznili jste se. Ani za bolševika to nebylo, za bolševika byl Festival politické písně jinde, nikdy ne tady, vy to z toho děláte teď. Ničíte si svůj vlastní festival,“ uvedl.
Předseda koaliční SPD Tomio Okamura na CNN Prima News řekl, že omluva je na Macinkově úvaze.
Národní ústav lidové kultury, který festival organizuje, se na sítích distancoval od politických prohlášení, která zazněla. „Mrzí nás, že během letošního ročníku došlo k situacím a reakcím, které odvádějí pozornost od poslání festivalu. Takové projevy nepovažujeme za součást atmosféry, kterou chceme ve Strážnici vytvářet,“ uvedli organizátoři s tím, že festival by nebylo možné uskutečnit bez dlouhodobé podpory ministerstva kultury, které je jeho významným partnerem.
Tím organizátoři vysvětlili i prostor, který dali Klempířovi. „Jeho vystoupení nebylo zamýšleno jako politická prezentace. Reakci, kterou vyvolalo, považujeme za politováníhodnou, protože zastínila to nejpodstatnější – setkávání lidí, sdílení tradic a radost z živé lidové kultury,“ uzavřeli.
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