Do vedení ODS míří muž, který svlékl uniformu. Pomohl mu i "přeběhlík" Kuba

Když Martin Červíček v roce 2016 oznamoval, že se rozhodl vstoupit do politiky, bylo to pořádné překvapení. Do té doby ho totiž veřejnost znala jen a jen v policejní uniformě, ve které to dotáhl v letech 2012 až 2014 až na policejního prezidenta. Odtud odešel na post ředitele krajské policie v Hradci Králové a o dva roky později ho do svých řad získala ODS. Červíček pak rozjel podobně rychlou kariéru jako u policie.
"Je to mladý chlap, odborník přes bezpečnost, příjemný a komunikativní člověk," vysvětloval tehdy předseda tamní krajské ODS Ivan Adamec, proč začal Červíčka "lanařit".
Generál ve výslužbě uspěl nejdříve v krajských volbách, po kterých byl zvolený prvním náměstkem hejtmana, v roce 2018 vyhrál senátní volby a po dalších krajských volbách v roce 2020 získal k tomu ještě místo hejtmana. V roce 2024 si vítězství v senátních volbách zopakoval a nyní míří přinejmenším do funkce místopředsedy ODS.
"Na našich sněmech patří k nejvýraznějším osobnostem. Je vidět, že se na všechna jednání pečlivě připravuje a vystupuje jako rázný politik, který chce, aby v ODS bylo méně filozofování a podstatně více praktických kroků," sdělil Aktuálně.cz jeden z členů ODS, který si nepřál být jmenovaný, protože jednání jsou důvěrná.
Třiapadesátiletý Červíček potvrdil, že se těší na oblastních sněmech podpoře a získal už nominace na post druhého muže ODS. "Cítím, že strana potřebuje přijmout změny. A já jsem připraven nabídnout své zkušenosti i schopnosti podložené výsledky za uplynulých 35 let ve veřejné službě. Snažím se o potřebných změnách a svém pohledu diskutovat na regionálních setkáních a těší mě, že na nich vzešla opakovaně kromě nominace na místopředsedu i nominace na prvního místopředsedu," sdělil Aktuálně.cz.
Kandidátů na tuto vysokou funkci ale bude více, v kuloárech zaznívá poměrně často jméno starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka. Červíček sice slyší na oblastních sněmech silnější odezvu, ale Portlík má za sebou vlivnou a velkou pražskou organizaci ODS, kterou vede nově Alexandra Udženija.
Na rozdíl od o šest let staršího Červíčka je Portlík "kovaný ódeesák", do strany vstoupil ve svých 18 letech. Prahu zná dokonale, od roku 2018 je členem městského zastupitelstva, spekuluje se o něm jako o možném příštím kandidátovi ODS na primátora. Doma je přitom na Praze 9, nejdříve byl zvolen zastupitelem, v letech 2010 až 2021 byl radním a místostarostou, následně usedl do křesla starosty. Názory na něj jsou velmi různorodé podle toho, jestli jde o jeho spojence, či naopak o kritiky.
Sám Portlík na dotaz Aktuálně.cz potvrdil, že má nominaci na prvního místopředsedu strany, k samotnému souboji s Červíčkem se však vyjadřovat nechtěl. "Díky tomu, že má ODS více zkušených kandidátů, může proběhnout otevřená a věcná soutěž, která určí další směřování strany. Nechci stavět kampaň na vymezování se vůči ostatním kandidátům. Důležité je, aby ODS byla srozumitelná, důvěryhodná a měla jasný plán," uvedl.
Za své silné stránky přitom označil zkušenost s řízením na městské i krajské úrovni, schopnost dotahovat věci do konce či důraz na konkrétní výsledky.
Tomáš Portlík patrně osloví kromě jiných ty delegáty, kteří se nebudou chtít úplně vzdát spolupráce v rámci koalice Spolu s KDU-ČSL a TOP 09. Portlík je v městském zastupitelstvu právě předsedou klubu Spolu a v Praze i v některých částech Česka by takovou spolupráci podporoval.
"Koalice Spolu má smysl tam, kde přináší stabilitu a výsledky a kde se netlačí do všelijakých kompromisů. V Praze dlouhodobě ukazujeme, že tento projekt funguje, dokážeme vyhrávat volby a při tom plně prosazovat náš program," uvedl Portlík.
Debatu v ODS oživil mladý zájemce o vedení
Na post prvního místopředsedy by se mohl pokusit kandidovat také místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan, který už dříve oznámil kandidaturu na předsedu. Ze všech lidí v ODS se vyjadřuje k dění ve straně nejvíce, otevřeně říká své názory a objíždí celou řadu sněmů v regionech. Sám ale přiznává, že proti Kupkovi nemá téměř šanci. Při volbě místopředsedů by mohl mít naději přece jen větší.
Zvláště když do vedení nebude kandidovat hned několik známých tváří, včetně třeba dosavadního prvního místopředsedy a končícího ministra financí Zbyňka Stanjury, který ve sněmovních volbách propadl a nezískal ani poslanecký mandát. Do vedení už nechce ani dosluhující ministr kultury Martin Baxa, jehož pozice ve straně podle ohlasů z ODS zeslábla, a stejně se rozhodla i místopředsedkyně ODS a rovněž členka vlády Eva Decroix.
Ze stávajících místopředsedů tak patrně obhájí místo jen europoslanec Alexandr Vondra. "Mám několik nominací, takže kandidovat budu," potvrdil Aktuálně.cz. Přitom zavtipkoval na téma "strejcokracie", což je označení, se kterým přišel Radim Ivan. Podle něj je problémem ODS právě "strejcokracie", tedy z jeho pohledu vliv převážně starších členů ODS, kteří zpohodlněli, nejsou otevřeni novým výzvám a spoléhají na dávné známosti s podobně se chovajícími spolustraníky. "Já ale nejsem strýc, já už jsem děda," usmívá se Vondra.
Debatu uvnitř ODS o směřování strany hodně ovlivnilo také rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, který oznámil odchod z ODS a úmysl založit novou celorepublikovou stranu. Byť předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda prohlásil, že kroky Kuby nijak neohrozí ODS, řada jeho spolustraníků s ním tuto jistotu nesdílí.
Podle informací Aktuálně.cz obavy z Kubovy strany řadu členů ODS mobilizují a naléhají na kolegy, aby s o to větším úsilím pracovali na modernizaci a zlepšení ODS. To by mělo pomoci zmiňovanému Červíčkovi, který je ke Kubovi občas přirovnávaný, je vnímaný jako akční, praktický typ politika, kterému jsou bližší jasná rozhodnutí než dlouhé filozofování.
"Je škoda, že lidé, kteří za sebou mají výsledky a politické předpoklady k potřebným změnám, ODS opouští. Zejména v této době," zalitoval na adresu Kuby Martin Červíček. "Doufám ale, že tento odchod ještě zvýší poptávku po tom, že něco musíme v ODS změnit. Aby od nás lidé uslyšeli srozumitelná konkrétní řešení," dodal.
On i někteří další volají po tom, že ODS musí být autentická pravicová strana, jinak se ocitne v existenčním ohrožení. "Není důvod mít obavy z Martina Kuby. Jen musíme začít energicky pracovat a dělat srozumitelnou, pravicovou politiku," upozorňuje například místopředseda sněmovny za ODS Jan Skopeček, podle kterého musí být ODS nejsilnějším subjektem na pravici.
"Musí mít jasně pravicový, srozumitelný program, hodnotově ukotvený, postavený na svobodě jednotlivce, volném trhu, nízkých daních, ochraně soukromí a ostražitý vůči dalším a dalším regulacím a levicovým plánům z Evropské unie," navrhuje.