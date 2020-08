Další Techtle Mechtle už ne, varuje hygienička. Roušky se do tramvají vrátí v září

Od září budou Pražané znovu povinně nosit roušky ve vozech veškeré městské hromadné dopravy. A pokud by se situace dále zhoršovala, lidé by podle náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN) museli nosit roušky i v obchodech či nádražních budovách - zkrátka ve veřejných uzavřených prostorech. Když nebudou Pražané víc zodpovědní, tak se to stane, míní pražská hygienička Zdeňka Jágrová.

"Nechceme lidi v letních vedrech vyhánět z tramvají, které nemají klimatizaci," odpověděl náměstek Hlubuček na dotaz, zda by při nynějším růstu počtu nakažených mohla přísnější opatření začít platit dřív než v září. Plošnému zavádění roušek nenahrává teplé letní počasí. A vlastně ani vývoj nákazy v pražské metropoli. Nebezpečné je totiž takzvané komunitní šíření koronaviru, kdy je de facto nemožné potenciální nakažené dohledat. "Nyní se pohybuje v hodnotách kolem dvaceti procent. Kdyby se číslo zvýšilo, řešili bychom další postup s hygienou a přistoupili k potřebným opatřením," uvedl Hlubuček s tím, že při takové nákaze pacient neví, jak a kde onemocněl. "Problém nastává ve chvíli, kdy nelze dotrasovat, odkud například v nějakém ohnisku přišel první nakažený. Takový případ nastal třeba v případě Techtle Mechtle," popsal Aktuálně.cz náměstek. Související Koronavirus v rodině pražského strážníka špatně zhodnotili lékaři, píše ministerstvo Dnes jsou v Praze roušky povinné v metru, v čekárnách ordinací či lékárnách. Nicméně v září by se dle Hlubučka povinnost vztahovala i na tramvaje či autobusy. Nabízí se proto otázka, k jakým opatřením dojde ve školách, až se do nich vrátí děti. To ale zatím podle Hlubučka není jasné. "Opatření ve školách, které jsou v působnosti magistrátu, samozřejmě řešíme, čekáme však na metodiku, kterou by mělo vydat ministerstvo školství v polovině srpna," uvedl pro Aktuálně.cz náměstek primátora. V případě klubů pak podle hlavní hygieničky města Prahy záleží na počtu lidí, kteří si z nich odnesou nákazu. "Pokud bychom se přiblížili scénáři z Jižní Koreje, muselo by být přistoupeno i k omezení či zastavení provozu," sdělila Jágrová. Hygiena jiné zbraně proti nekontrolovatelnému šíření nemá. Podle Jágrové by ani Češi - stejně jako Korejci - pouhá doporučená opatření nerespektovali. A lidé by měli zvážit, zda je nezbytné chodit na večírky ve vnitřních prostorech. "Riziko možné nákazy je samozřejmě výrazně vyšší u účastníka několikatisícové technopárty než u rodiny trávící dovolenou v bungalovu," řekla hygienička. A když už lidé na nějakou akci přece jen jdou, měli by udržovat rozestupy, nosit roušky, mýt si ruce a nepít ze společných sklenic, jako se to dělo v pražském klubu Techtle Mechlte. Důležité podle Jágrové rovněž je, aby Češi dodržovali časový rozestup mezi rizikovými aktivitami a návštěvami seniorů či chronicky nemocných. Foto: Aktuálně.cz V Praze přibudou další odběrová místa Příští pátek se k místům, kde se lidé budou moci otestovat na nákazu koronavirem, přidá odběrové místo na Václavském náměstí. To by mělo být určeno především pro turisty, kteří se výsledek PCR testu dozvědí do dvou hodin. Pražský magistrát plánuje další otevřít také v pěti městských částech. "Chceme zvýšit množství testování pro Pražany, vybraná místa jsou už vytipovaná," řekl Hlubuček s tím, že nyní o jejich konkrétním umístění magistrát jedná s dotčenými radnicemi. Podle hlavní pražské hygieničky Zdeňky Jágrové je nyní reprodukční číslo v metropoli 1,39. To udává počet lidí, kterým pozitivní pacient koronavirus předá. Denní přírůstek nakažených se tak v Praze v posledních dnech pohybuje okolo padesáti nemocných. Číslo stále navyšují případy spojené s klubem Techtle Mechtle. "Dohledali jsme z něj 235 případů a z příměstského tábora, kam byla nákaza zavlečena, dalších 52," vyjmenovala Jágrová. "Za pražskou hygienu už raději žádné Techtle Mechtle," odpověděla pak na přímý dotaz Aktuálně.cz, kolik ohnisek podobných tomu v Techtle Mechtle by jí podřízená hygienická stanice zvládla. Odpovědnost podle ní však nemůže být pouze na hygienicích. "Nikdy nelze dohledat sto procent nakažených. Virus v populaci koluje a ještě nějakou dobu bude," uvedla a dodala, že lidé s mírnými příznaky stále chodí do práce, na společenské akce i do sportovních zařízení. "Stačí pak jedno bezpříznakové onemocnění a výsledkem jsou více než dvě stovky nemocných a stovky karanténovaných." Případ pražského strážníka: V médiích se zobecňuje, nutný je i kontext, míní Rážová Článek popisující negativní zkušenosti rodiny policisty s hygienou, který se vydatně šíří po internetu, byl ze stránek pražské městské policie stažen. Zkritizoval ho totiž právě náměstek primátora Petr Hlubuček. Napřed na něj však upozornila středočeská krajská hygienická stanice, které byl příspěvek adresovaný. Další důsledky však ze vzniklé situace náměstek vyvozovat nebude. "Pokud se to týká blízké rodiny, člověk někdy může jednat pod tlakem okolností ne úplně racionálně," dodal. Podle něj ale takové věci nepatří na oficiální komunikační kanály městské policie. Související Strážník kritizoval hygieniky: Všechno selhalo. Rodina má na čele terč, říká jeho šéf 14:48 K případu se vyjádřila také hlavní hygienička Jarmila Rážová. "Velmi mne mrzí, co musela, dle svých slov, rodina policisty při řešení nákazy prožít," uvedla. Sama středočeskou hygienickou stanici do letošního března vedla. Za sebou má podle ní od března na 17 tisíc epidemiologických šetření a ani v jednom případě neobdržela ke své práci kritické připomínky. Medializovaný příspěvek shrnoval zážitky nakaženého syna pražského strážníka, který se s koronavirem vrátil z klubu Techtle Mechtle. Rodina dle něj měla poté, co se u syna projevily příznaky, problémy s komunikací s hygieniky, kteří se na ně obrátili příliš pozdě. Testy na koronavirus si proto rodina zajistila sama. Hlavní hygienička však upozornila, že je třeba posuzovat celý kontext věcí, nikoliv zobecnit jeden případ. "Velmi mne mrzí, že se na tomto případu v médiích ilustruje nefunkčnost celého systému," napsala ve svém prohlášení Rážová. Nicméně přiznala, že případů, kdy si lidé na pomalý postup hygieniků stěžují, se v médiích objevilo už víc. I proto se podle ní nyní pracuje na efektivnějším fungování chytré karantény, stejně jako na posílení hygienických stanic.