Fiasko debaty na ČT: Macinka se mstí, Okamura dostane volný ring. Babiš se zachová jako vždy

Kvůli interním pravidlům veřejnoprávní televize do její Superdebaty nemohou dorazit předsedové pěti stran. Důvodem je, že kandidují buď v komunálních nebo senátních volbách. Týká se to mimo jiné Petra Macinky, který na to reagoval tím, že jeho resort bude televizi bojkotovat. ČT si ale za svými pravidly stojí.
„Česká televize vnímá vypjaté emoce v současné předvolební době. Nicméně odmítá zatahování do politického boje mezi jednotlivými subjekty. Zároveň ale musí upozornit, že státní instituce nejsou soukromým majetkem těch, kdo je aktuálně řídí. Věříme, že veřejní činitelé i státní úředníci dostojí své povinnosti informovat všechna média bez rozdílu.“
Tak zní aktuální vyjádření tiskového mluvčího České televize (ČT) Michala Pleskota. Uvedl to na dotaz redakce Aktuálně.cz v souvislosti s tím, zda ČT nehodlá ještě upravit pravidla pro zvaní hostů do čtvrteční Superdebaty. Té se totiž nebudou moci zúčastnit předsedové pěti stran: ODS, lidovců, Pirátů, TOP 09 a Motoristů.
A protože Českou televizi dlouhodobě ignoruje i předseda hnutí ANO Andrej Babiš, fakticky to znamená, že z předsedů dorazí pouze Vít Rakušan (STAN) a Tomio Okamura (SPD) — podle informací Aktuálně.cz svou účast oba potvrdili.
Rakušana s Okamurou pak v Superdebatě ČT doplní tito politici: Karel Havlíček (hnutí ANO), Jiří Havránek (ODS), Benjamin Činčila (KDU-ČSL), Kateřina Stojanová (Piráti), Igor Červený (Motoristé) a Jiří Pospíšil (TOP 09).
Znevýhodnění kandidujících předsedů
Aplikace pravidel České televize, jejichž ambicí je neznevýhodnit ty kandidáty, kteří se v komunálních nebo senátních volbách ucházejí o hlasy voličů, tak způsobí, že budou zvýhodněné ty strany, jejichž předsedové letos nekandidují – tedy STAN a SPD.
A předseda Motoristů Petr Macinka na situaci v mezičase reagoval tím, že jeho resort bude televizi ignorovat. „Veškeré žádosti o vystoupení expertů ministerstva zahraničí, kteří jsou aktuálně ze strany televize do vysílání poptáváni, jsou tímto zamítnuty,“ uvedl Macinka, který kandiduje na 14. místě do zastupitelstva hlavního města Prahy a jako trojka kandidátky do zastupitelstva Prahy 5.
Česká televize ale už dříve uvedla, že si za svými pravidly stojí. „Vedení redakce zpravodajství ČT došlo po pečlivém zvážení a vyhodnocení argumentů k závěru, že dlouhodobě aplikovaná předvolební pravidla jsou nastavena správně. České televizi ukládají vyváženost, nestrannost a zakazují zvýhodňování jednotlivých účastníků politického dění,“ uvedl Pleskot.
A dodal: „Proto musíme trvat na tom, že v předvolebních pořadech nesmějí vystupovat politici, kteří v těchto volbách kandidují, pokud nejsou zároveň zastoupeni jejich konkurenti. Zdůrazňujeme, že pravidla byla zveřejněna s dostatečným předstihem.“
Nejde o osobní prezentaci
Plánovaná Superdebata podle vedení televize není určena pro představení jednotlivých kandidátů či jejich osobních postojů. „Jde o prostor pro seznámení diváka s představami a vizemi nejsilnějších politických uskupení k tématu voleb,“ dodává Pleskot.
Předsedové ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů po zveřejnění pravidel vedení ČT v dopise, který má redakce Aktuálně.cz, vyzvali, aby televize svůj postup přehodnotila. Podle nich tak totiž vzniká poněkud bizarní situace.
„ČT zve diváky na závěrečnou debatu předsedů politických stran, ale většina předsedů se jí účastnit nesmí. Současné řešení vytváří faktickou nerovnost,“ stěžují si lídři.
„Některé politické subjekty, například ANO a SPD, mohou do nejsledovanější závěrečné debaty vyslat své předsedy. Jiné strany tuto možnost mít nebudou,“ uvedli Martin Kupka (ODS), Zdeněk Hřib (Piráti), Jan Grolich (KDU-ČSL) a Matěj Ondřej Havel (TOP 09).
Rozhodnutí je definitivní
V danou chvíli to podle našich informací nicméně vypadá, že rozhodnutí ČT je už definitivní. A smiřuje se s tím také vedení těch stran, jejichž předsedové do Superdebaty nebudou moci dorazit.
„Superdebatu předsedů, které se část předsedů nemůže zúčastnit, považujeme za nešťastně nastavený formát. Rozhodnutí České televize ale respektujeme a prázdnou židli ve studiu určitě nenecháme,“ uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí lidovců Iva Petrusová.
Česká televize Superdebatu odvysílá ve čtvrtek večer od 20:07 do 22:00 hodin.
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