Přeskočit na obsah
Benative
21. 10. Brigita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Do sporu církve o jihočeské rybníky zasáhl Ústavní soud. Ve hře jsou Benešovy dekrety

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Okresní soud v Českých Budějovicích se musí znovu zabývat sporem o rybníky v jižních Čechách. Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti Římskokatolické farnosti – prelatury Český Krumlov. Pozemky, na kterých jsou rybníky, dříve patřily církvi. Při privatizaci státního rybářského podniku přešly do vlastnictví společnosti Rybářství Třeboň.

ČR-chov-ryby-Žehuň-FASTPIX
Farnost dlouhodobě tvrdí, že Rybářství Třeboň pozemky zprivatizovalo, přestože patřily do historického majetku církve, a proto se na ně vztahovalo takzvané blokační ustanovení, které zapovídalo převod někdejšího církevního majetku na soukromé subjekty. Ilustrační fotoFoto: ČTK – Vostárek Josef
Reklama

Farnost se snaží dosáhnout určení, že pozemky stále náleží státu, aby na ně mohla uplatnit restituční nárok.

Po středečním zásahu ÚS se justice musí znovu zabývat tím, kdy, na základě jakého titulu a s jakými účinky stát v poválečné době pozemky konfiskoval a převzal. Podstatné je to, zda církev pozemky pozbyla před únorem 1948, anebo až po něm. O vyhovění stížnosti sice rozhodlo plénum ÚS jednomyslně, k odůvodnění však osm soudců uplatnilo odlišná stanoviska.

Související

ÚS se sporem zabýval už v roce 2020, tehdy vyhověl stížnosti Rybářství Třeboň. Spor se konkrétně týká rybničních pozemků v katastrech Vlachnovic, Lhoty u Vlachnovic a Petrovic u Borovan na Českobudějovicku. Jde o Slepičník, Smrk, Cikán, Prelátský, Herdovský a Vlachnovický rybník. V katastru jsou vedené jako majetek Rybářství Třeboň.

Farnost dlouhodobě tvrdí, že Rybářství Třeboň pozemky zprivatizovalo, přestože patřily do historického majetku církve, a proto se na ně vztahovalo takzvané blokační ustanovení, které zapovídalo převod někdejšího církevního majetku na soukromé subjekty. Rybářství naopak poukazovalo na specifické okolnosti privatizace rozsáhlého majetku a na svou dobrou víru, na jejímž základě rybníky takzvaně vydrželo.

Reklama
Reklama

Jihočeské soudy se případem zabývají řadu let. Po předešlém zásahu ÚS dospěly k závěru, že stát sice převzal sporné pozemky až v říjnu 1948, ale jejich vlastníkem se stal už v roce 1945 na základě prezidentského dekretu a konfiskační vyhlášky úřadu v Kaplici. Proto se na ně nevztahují církevní restituce, jež mají napravit křivdy spáchané v takzvaném rozhodném období začínajícím v únoru 1948.

Související

Z nového nálezu Ústavního soudu však plyne, že vyhláška Okresní správní komise v Kaplici z roku 1945 nemohla sama o sobě obstát jako důkaz, že stát vlastnické právo ke spornému majetku nabyl před únorem 1948 na základě Benešova dekretu. "Právní závěr civilních soudů o existenci účinků konfiskace tak byl v extrémním rozporu s dosud provedenými zjištěními," stojí v nálezu zpravodaje Pavla Šámala. Důkazy o tom, že skutečně došlo ke konfiskaci podle Benešova dekretu už před komunistickým pučem, by podle nálezu měl předkládat stát, případně Rybářství Třeboň. Vyjádření Rybářství Třeboň ČTK zjišťuje.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Agenti protikorupční agentury NABU dnes provedli razii v kanceláři guvernéra ukrajinské banky Andrije Pyšného. Vyšetřování stále pokračuje a razie byly provedeny i na jiných místech. Zbylí podezřelí prozatím nebyli identifikováni. Prozatím nikdo nebyl zatčen.
Agenti protikorupční agentury NABU dnes provedli razii v kanceláři guvernéra ukrajinské banky Andrije Pyšného. Vyšetřování stále pokračuje a razie byly provedeny i na jiných místech. Zbylí podezřelí prozatím nebyli identifikováni. Prozatím nikdo nebyl zatčen.
Agenti protikorupční agentury NABU dnes provedli razii v kanceláři guvernéra ukrajinské banky Andrije Pyšného. Vyšetřování stále pokračuje a razie byly provedeny i na jiných místech. Zbylí podezřelí prozatím nebyli identifikováni. Prozatím nikdo nebyl zatčen.

Kyjev bojuje s korupcí. Detektivové rozjeli razii v centrální bance, vyšetřují guvernéra

Detektivové ukrajinského Národního protikorupčního úřadu (NABU) provádějí razii v sídle ukrajinské centrální banky. Vyšetřovatelé prohledávají také bydliště jednoho ze zaměstnanců instituce. Podle ukrajinských médií a opozičních poslanců se vyšetřovací úkony týkají rovněž kanceláře guvernéra banky Andrije Pyšného. Důvody zásahu zatím nebyly zveřejněny.

„Máme vážné obavy o schopnost regionálních nemocnic zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči v jednotlivých krajích,“ napsal v otevřeném dopise ministru Adamu Vojtěchovi šéf Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarvaš.
„Máme vážné obavy o schopnost regionálních nemocnic zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči v jednotlivých krajích,“ napsal v otevřeném dopise ministru Adamu Vojtěchovi šéf Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarvaš.
„Máme vážné obavy o schopnost regionálních nemocnic zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči v jednotlivých krajích,“ napsal v otevřeném dopise ministru Adamu Vojtěchovi šéf Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarvaš.

„Vojtěch nás oklamal.“ Malé nemocnice přijdou o miliardy, varují před omezením péče

Ministerstvo zdravotnictví se nás snaží „vyhladovět“, tvrdí Petr Chudomel z Asociace českých a moravských nemocnic. Reaguje tak na návrh úhradové vyhlášky, kterou resort právě zveřejnil. Malé špitály jsou v něm oproti těm velkým znevýhodněné, ministerstvo navíc nerespektovalo jejich původní dohodu s pojišťovnami. Ministr Adam Vojtěch (ANO) přitom sliboval, že do jejich jednání vstupovat nebude.

Reklama
Ben Kindel
Ben Kindel
Ben Kindel

Poplach v oblacích. Mladík Pittsburghu zkolaboval, letadlo se muselo vrátit

Hokejisté Pittsburghu prožili nepříjemné chvíle při cestě ze zápasu NHL na ledě Utahu. Krátce poté, co v úterý vzlétli z mezinárodního letiště v Salt Lake City, měl devatenáctiletý útočník mužstva Ben Kindel zdravotní indispozici, která si vyžádala zásah lékařů na palubě a návrat do místa odletu.

Reklama
Reklama
Reklama