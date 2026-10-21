Do sporu církve o jihočeské rybníky zasáhl Ústavní soud. Ve hře jsou Benešovy dekrety

Okresní soud v Českých Budějovicích se musí znovu zabývat sporem o rybníky v jižních Čechách. Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti Římskokatolické farnosti – prelatury Český Krumlov. Pozemky, na kterých jsou rybníky, dříve patřily církvi. Při privatizaci státního rybářského podniku přešly do vlastnictví společnosti Rybářství Třeboň.
Farnost se snaží dosáhnout určení, že pozemky stále náleží státu, aby na ně mohla uplatnit restituční nárok.
Po středečním zásahu ÚS se justice musí znovu zabývat tím, kdy, na základě jakého titulu a s jakými účinky stát v poválečné době pozemky konfiskoval a převzal. Podstatné je to, zda církev pozemky pozbyla před únorem 1948, anebo až po něm. O vyhovění stížnosti sice rozhodlo plénum ÚS jednomyslně, k odůvodnění však osm soudců uplatnilo odlišná stanoviska.
ÚS se sporem zabýval už v roce 2020, tehdy vyhověl stížnosti Rybářství Třeboň. Spor se konkrétně týká rybničních pozemků v katastrech Vlachnovic, Lhoty u Vlachnovic a Petrovic u Borovan na Českobudějovicku. Jde o Slepičník, Smrk, Cikán, Prelátský, Herdovský a Vlachnovický rybník. V katastru jsou vedené jako majetek Rybářství Třeboň.
Farnost dlouhodobě tvrdí, že Rybářství Třeboň pozemky zprivatizovalo, přestože patřily do historického majetku církve, a proto se na ně vztahovalo takzvané blokační ustanovení, které zapovídalo převod někdejšího církevního majetku na soukromé subjekty. Rybářství naopak poukazovalo na specifické okolnosti privatizace rozsáhlého majetku a na svou dobrou víru, na jejímž základě rybníky takzvaně vydrželo.
Jihočeské soudy se případem zabývají řadu let. Po předešlém zásahu ÚS dospěly k závěru, že stát sice převzal sporné pozemky až v říjnu 1948, ale jejich vlastníkem se stal už v roce 1945 na základě prezidentského dekretu a konfiskační vyhlášky úřadu v Kaplici. Proto se na ně nevztahují církevní restituce, jež mají napravit křivdy spáchané v takzvaném rozhodném období začínajícím v únoru 1948.
Z nového nálezu Ústavního soudu však plyne, že vyhláška Okresní správní komise v Kaplici z roku 1945 nemohla sama o sobě obstát jako důkaz, že stát vlastnické právo ke spornému majetku nabyl před únorem 1948 na základě Benešova dekretu. "Právní závěr civilních soudů o existenci účinků konfiskace tak byl v extrémním rozporu s dosud provedenými zjištěními," stojí v nálezu zpravodaje Pavla Šámala. Důkazy o tom, že skutečně došlo ke konfiskaci podle Benešova dekretu už před komunistickým pučem, by podle nálezu měl předkládat stát, případně Rybářství Třeboň. Vyjádření Rybářství Třeboň ČTK zjišťuje.
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