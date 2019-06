Do sněmovny už sám nesmí. Extajemník SPD odsouzený za rasismus přišel o vstupní kartu

před 1 hodinou

Někdejší tajemník strany Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury už nemůže libovolně docházet do Poslanecké sněmovny. Deník Aktuálně.cz zjistil, že ve středu přišel o svou vstupní kartu. Dosud ji měl k dispozici coby poradce poslaneckého klubu Okamurovy strany. To už neplatí. Staník se zapsal do širšího povědomí veřejnosti svými nenávistnými výroky vůči menšinám, jichž se dopustil na půdě dolní komory parlamentu. Letos v dubnu ho soud zatím nepravomocně potrestal podmínkou a pokutou.

"Jsem oprávněn vám sdělit, že pan Staník od dnešního dne již nemá vstupní kartu do objektů sněmovny," potvrdil Aktuálně.cz vedoucí tiskového odboru Poslanecké sněmovny Roman Žamboch. Vstupní karta platí z pohledu vlivu za cennou komoditu. Umožňuje vkročit do sněmovny mimo bezpečnostní prohlídku, současně tam dovoluje neomezený pohyb. Kartu Staník dosud vlastnil i přesto, že už téměř před rokem a tři čtvrtě vypovědělo několik lidí, že se nevhodně vyjadřoval v jednom z poslaneckých klubů. Staník tam koncem října 2017 pod vlivem alkoholu vulgárně vykřikoval, že homosexuálové a Židé patří do plynu a homosexualita se má léčit. Urážel i několik sněmovních úřednic a političek včetně tehdy končící ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové Tominové. "Výroky, které sdělil jako tajemník poslaneckého klubu SPD, mohou evokovat ve velkém množství lidí názor, že takový názor mají i ostatní poslanci SPD a že tento názor je přípustný i v Poslanecké sněmovně, a tudíž je i přípustný pro další občany. V tom vidím velkou společenskou škodlivost," uvedla k tomu soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Helena Králová, když letos v dubnu Staníka za jeho chování potrestala. Extajemník SPD Staník dostal za posílání Romů či Židů "do plynu" roční podmínku číst článek Extajemník uslyšel zatím nepravomocný verdikt, jenž mu uložil pokutu ve výši 70 tisíc korun a roční podmínku. Od zmíněného incidentu nabrala jeho politická kariéra strmý sestup. Spolupráci s ním rozvázal poslanec SPD Jaroslav Holík, jemuž Staník sloužil coby asistent. Přestal být také tajemníkem hnutí. V únoru 2018 jako straník skončil i v SPD. Nicméně vstupní karta do Poslanecké sněmovny mu dlouho zůstávala. Tajemníkem klubu zůstával Když přestal být tajemníkem strany, působil coby tajemník poslaneckého klubu. I tento post později přepustil, ale funkci předával několik dlouhých měsíců. "Má vstupní kartu poradce poslaneckého klubu SPD. Platnost karty je vázaná na poslanecký klub SPD," uvedla loni na podzim Martina Lustigová z tiskového odboru sněmovny. Spolupráci s ním nyní poslanecký klub Okamurovy strany po dvou měsících od odsouzení ukončil, proto Staník o kartu přišel. Nová situace pro něj znamená, že kdykoliv bude chtít znovu zavítat do dolní komory parlamentu, musí projít bezpečnostní kontrolou. Především se však bude muset domluvit třeba s některým z poslancům, aby si ho u vstupu vyzvedl. Po chodbách sněmovny se musí podle regulí pohybovat v jeho doprovodu. Jaroslav Staník proslul i tím, že do volebního štábu SPD nepouštěl novináře a volal na ně policii. | Foto: ČTK Přestože poslední oficiální pouto se mezi Staníkem a SPD přerušilo ve středu, předseda hnutí Tomio Okamura se od něj distancoval už krátce po jeho nenávistném extempore. "Pan Jaroslav Staník není tajemníkem SPD ani není jejím členem, takže se není potřeba k tomu dále vyjadřovat," hlásil Okamura už v únoru v 2018. Že díky vstřícnosti SPD Staník mohl pohodlně dál docházet do sněmovny, už Okamura zamlčel. Staník od první chvíle po incidentu, na který upozornilo Aktuálně.cz, uváděl, že nenávistné výroky od něj nezazněly. V soudní síni zvolil svéráznější obhajobu. Prý jen ve vyhrocené debatě citoval mistra Jana Husa, který popisoval Romy jako "plémě nečisté, práce se štítící". "Ta slova padla v kontextu vzrušené diskuse, je pro mě urážlivé, jak má slova jsou dezinterpretována," uvedl. Proti rozsudku se odvolal, kauzu tak projedná Městský soud v Praze.