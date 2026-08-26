Do Senátu míří méně kandidátů. O 27 křesel jich zabojuje 154

O 27 senátních křesel bude letos bojovat celkem 154 kandidátů, potvrdil ve středu Český statistický úřad (ČSÚ) na volebním webu. V předchozích volbách v obvodech, kde se letos bude hlasovat, jich v roce 2020 bylo 235.
Největší výběr z devíti kandidátů budou mít voliči v Praze 1, naopak pouze dva kandidáty mají na Rychnovsku, kde tak o senátorovi rozhodnou už v prvním kole.
Téměř 38 procent kandidátů je bez politické příslušnosti, uvedli statistici v tiskové zprávě, konkrétně jich je 58. Obdobně stranické kandidáty nasadilo celkem 38 stran a hnutí. Nejvíce straníků - 16 ze 17 nominovaných - postavilo do voleb vládní hnutí SPD. Hnutí ANO má ve hře celkově nejvíce kandidátů, a to 24, přičemž 13 z nich jsou jeho členové.
Ze 14 kandidátů, které navrhla ODS, je devět jejími členy. STAN má mezi svými 13 kandidáty pouze tři straníky, lidovci čtyři z pěti kandidátů. Pouze tři své členy nominovala TOP 09, zatímco Piráti jednoho straníka ze tří kandidátů. Motoristé sobě do senátních voleb nikoho nenavrhli a ani mezi nominovanými z jiných uskupení není žádný člen této vládní strany.
Z ostatních stran a hnutí osm straníků vyslala do senátního klání KSČM, po čtyřech kandidátech postavily hnutí Přísaha a strana PRO a po třech ještě SEN21, Naše Česko, Švýcarská demokracie, Jasný signál nezávislých a Stačilo!.
Tři jsou také nezávislí kandidáti, a to senátor Jiří Vosecký (dříve SLK) na Českolipsku, předsedkyně Zemědělského družstva Všestary Monika Nebeská na Královéhradecku a podnikatel Jindřich Růžička na Znojemsku. Zbývající kandidující uskupení se omezila na jednoho či dva adepty.
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