Přeskočit na obsah
Benative
27. 8. Otakar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Do Senátu míří méně kandidátů. O 27 křesel jich zabojuje 154

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

O 27 senátních křesel bude letos bojovat celkem 154 kandidátů, potvrdil ve středu Český statistický úřad (ČSÚ) na volebním webu. V předchozích volbách v obvodech, kde se letos bude hlasovat, jich v roce 2020 bylo 235.

Ilustrační foto prezidentské volby 2023, volební komise, urna, hlasování
Ilustrační foto.Foto: Jakub Plíhal
Reklama

Největší výběr z devíti kandidátů budou mít voliči v Praze 1, naopak pouze dva kandidáty mají na Rychnovsku, kde tak o senátorovi rozhodnou už v prvním kole.

Téměř 38 procent kandidátů je bez politické příslušnosti, uvedli statistici v tiskové zprávě, konkrétně jich je 58. Obdobně stranické kandidáty nasadilo celkem 38 stran a hnutí. Nejvíce straníků - 16 ze 17 nominovaných - postavilo do voleb vládní hnutí SPD. Hnutí ANO má ve hře celkově nejvíce kandidátů, a to 24, přičemž 13 z nich jsou jeho členové.

Ze 14 kandidátů, které navrhla ODS, je devět jejími členy. STAN má mezi svými 13 kandidáty pouze tři straníky, lidovci čtyři z pěti kandidátů. Pouze tři své členy nominovala TOP 09, zatímco Piráti jednoho straníka ze tří kandidátů. Motoristé sobě do senátních voleb nikoho nenavrhli a ani mezi nominovanými z jiných uskupení není žádný člen této vládní strany.

Z ostatních stran a hnutí osm straníků vyslala do senátního klání KSČM, po čtyřech kandidátech postavily hnutí Přísaha a strana PRO a po třech ještě SEN21, Naše Česko, Švýcarská demokracie, Jasný signál nezávislých a Stačilo!.

Reklama
Reklama

Tři jsou také nezávislí kandidáti, a to senátor Jiří Vosecký (dříve SLK) na Českolipsku, předsedkyně Zemědělského družstva Všestary Monika Nebeská na Královéhradecku a podnikatel Jindřich Růžička na Znojemsku. Zbývající kandidující uskupení se omezila na jednoho či dva adepty.

Mohlo by vás také zajímat: Lidé utíkali marně. Hrozivý sesuv půdy spustil bleskovou povodeň, ze záběrů mrazí

Lidé utíkali marně. Hrozivý sesuv půdy spustil bleskovou povodeň, ze záběrů mrazí | Video: X/iNikhilsaini
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se ve středu následně zřítila do údolí. Na snímku je městečko Thrishuli na stejnojmenné řece ve středním Nepálu; 27. srpna 2026.
Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se ve středu následně zřítila do údolí. Na snímku je městečko Thrishuli na stejnojmenné řece ve středním Nepálu; 27. srpna 2026.
Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se ve středu následně zřítila do údolí. Na snímku je městečko Thrishuli na stejnojmenné řece ve středním Nepálu; 27. srpna 2026.

Zmizely celé vesnice. Počet obětí bleskových povodní v Tibetu a Nepálu rychle roste

Čína po středeční povodni v Tibetu na hranici s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí, další tři pak eviduje jako mrtvé. Ve čtvrtek o tom informovala Reuters s odkazem na CNN. Nepál jako počet mrtvých lidí nově udává 162, pohřešuje dalších nejméně 823 lidí a z toho 579 jsou zahraniční a nepálští turisté. Celkový počet pohřešovaných je téměř 1400.

Reklama
I když se v dokudramatu Osamělý vlk objeví několik zaběhnutých herců, hlavní prostor dostávají méně známá jména. Josefa Františka ztvárnil Tadeáš Moravec (na snímku).
I když se v dokudramatu Osamělý vlk objeví několik zaběhnutých herců, hlavní prostor dostávají méně známá jména. Josefa Františka ztvárnil Tadeáš Moravec (na snímku).
I když se v dokudramatu Osamělý vlk objeví několik zaběhnutých herců, hlavní prostor dostávají méně známá jména. Josefa Františka ztvárnil Tadeáš Moravec (na snímku).

Tohle si na velkofilm nehraje. I proto je Osamělý vlk tak uvěřitelný

Pouhých deset natáčecích dnů stačilo týmu kolem mladého režiséra Ondřeje Veverky a kameramana Kryštofa Tichého k tomu, aby vytvořili snímek o československém druhoválečném stíhači Josefu Františkovi. Autoři si vymysleli vlastní cestu k filmovému dokumentu, která funguje překvapivě dobře.

Reklama
Reklama
Reklama