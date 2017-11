před 26 minutami

Další z uchazečů Josef Toman tvrdí, že má k dispozici téměř 75 tisíc podpisů občanů. Kandidaturu vnitru poslal poštou. Čas na zaregistrování kandidatury mají zájemci o účast v prezidentském klání do dnešních 16:00. Ministerstvo vnitra poté vyhodnotí, zda jsou odevzdané podpisy pravé a zda splňují všechny zákonné náležitosti. Dosud kandidaturu podalo 12 lidí, tři z nich ale nedoložili potřebné podpisy politiků či občanů. Toman považuje veškerý vývoj v České republice od roku 1993 za nelegitimní. Rozdělení Československa podle něj bylo protiprávní, z čehož vyvozuje neplatnost všeho, co se od té doby odehrálo, včetně vstupu do Evropské unie a NATO nebo privatizace, exekucí a restitucí.

Související







Hlavní zprávy