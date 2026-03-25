Přeskočit na obsah
Benative
25. 3. Marián
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

Do pražských ulic míří zametací roboti, test začne v Karlíně

ČTK

Pražská městská firma Operátor ICT (OICT) plánuje v pražských ulicích zkušebně nasadit autonomní zametací roboty. Začít by měly letos v Karlíně, následně by se zkušební provoz mohl rozšířit i jinam. Uvedl to mluvčí OICT Vladimír Antonin Bláha.

V Karlíně od konce loňského roku rozváží jídlo autonomní vozítka firmy foodora.
V Karlíně od konce loňského roku rozváží jídlo autonomní vozítka firmy foodora.Foto: Shutterstock
V Karlíně od konce loňského roku rozváží jídlo autonomní vozítka firmy foodora, podle Prahy 8 doručování funguje bez problémů.

„Cílem je vyzkoušet v reálném veřejném prostoru, kam se technologie autonomních zametacích robotů posunula a zda může v budoucnu doplnit nebo částečně nahradit manuální úklid ulic. Zároveň chceme ověřit, zda by mohla být alternativou k části klasického strojního úklidu řízeného člověkem,“ uvedl Bláha.

Praha podle něj dlouhodobě bojuje s nedostatkem pracovníků pro úklid a podobné projekty fungují i například v Barceloně nebo Valencii. Dodal, že projekt nyní projedná magistrátní komise a pokud vše půjde podle plánu, zkušební provoz by měl začít v letošním roce.

Se záměrem tento týden souhlasila i dopravní komise Prahy 8. „Na dopravní komisi jsme navrhli rozšíření provozu i do Libně,“ uvedl radní městské části pro dopravu Martin Jedlička (TOP 09).

OICT na přípravě záměru spolupracuje s magistrátem a dalšími městskými firmami Technická správa komunikací a Pražské služby. Mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický uvedl, že společnost pravidelně testuje bateriovou komunální techniku, například zametací stroje, robotické sekačky na trávu nebo popelářské vozy. „Na základě vlastních zkušeností jsme proto poskytli know-how kolegům z OICT,“ sdělil.

Jako první začala v Karlíně pět autonomních vozítek používat rozvážková firma foodora pro doručování jídel na krátké vzdálenosti. Pohybují se po chodnících rychlostí tři až šest kilometrů v hodině a orientují se s pomocí senzorů, umělé inteligence a strojového učení. Zároveň je monitoruje lidský operátor.

Podle informací Prahy 8 dosud v testovacím provozu roboty od začátku loňského prosince doručily 130 objednávek a průměrná doba doručení byla 14 minut. Nebyl zaznamenán žádný incident, pouze třikrát musel zasáhnout operátor kvůli překážkám, které robot nedokázal bezpečně objet, uvedl mluvčí městské části Martin Šalek.

Nejnovější
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)

ŽIVĚ Postoj vlády je krátkozraký a nestatečný, vzkázal Senát kvůli půjčce Ukrajině

Za projev politické krátkozrakosti, nestatečnosti a schizofrenie ve středu označil Senát rozhodnutí vlády neručit za půjčku, kterou se rozhodla většina zemí EU poskytnout Ukrajině pro obranu před ruskou agresí. Důsledkem může do budoucna být snížení konkurenceschopnosti a obranyschopnosti Česka nejen v rámci EU. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval vládu k přehodnocení jejího postoje.

Okresní soud v Pardubicích, policista, obviněný, jednání o vazbě
Okresní soud v Pardubicích, policista, obviněný, jednání o vazbě
Okresní soud v Pardubicích, policista, obviněný, jednání o vazbě

Komentář: Mučedníci v nebi. Má Česko prvního (nebinárního) muslimského teroristu?

„Věřím, že mučedníci jsou v nebi a užívají si život, který nemohli mít zde na zemi,“ napsal před časem student Fakulty humanitních studií v Praze Youssef Moursi v článku pro radikálně feministický kolektiv Druhá směna. V úterý jsme ho mohli vidět, jak ho policie vede v poutech k soudu. Je obviněný z terorismu kvůli zapálení prostor firmy LPP Holding v Pardubicích.

ARCHIVNÍ FOTO: Pohled na zvedáky olejových čerpadel u Almetěvska
ARCHIVNÍ FOTO: Pohled na zvedáky olejových čerpadel u Almetěvska
ARCHIVNÍ FOTO: Pohled na zvedáky olejových čerpadel u Almetěvska

ŽIVĚ Ukrajinské útoky vyřadily 40 procent ruské přepravy ropy, největší zásah v moderní historii

Nejméně 40 procent ruských kapacit pro přepravu ropy je přerušeno, vypočetla agentura Reuters. Je to důsledek ukrajinských dronových útoků. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily 100 dolarů za barel.

Předseda SPD Tomio Okamura přichází s poslanci svého klubu na tiskovou konferenci v tomto týdnu v Poslanecké sněmovně.
Předseda SPD Tomio Okamura přichází s poslanci svého klubu na tiskovou konferenci v tomto týdnu v Poslanecké sněmovně.
Předseda SPD Tomio Okamura přichází s poslanci svého klubu na tiskovou konferenci v tomto týdnu v Poslanecké sněmovně.

Čím Okamura rozčiluje Babiše. Používá taktiku, kterou mu může šéf ANO zarazit

Je to zdánlivě nenápadná taktika, která se zatím předsedovi SPD a Poslanecké sněmovny Tomiu Okamurovi vyplácela. Získával s ní důležitý náskok před předsedou ANO a premiérem Andrejem Babišem i dalšími politiky. Přitahoval tím pozornost svých voličů i novinářů a jen se spokojeně usmíval. Jenže, jak zjistilo Aktuálně.cz, Babišovi dochází trpělivost.

