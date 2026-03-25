Do pražských ulic míří zametací roboti, test začne v Karlíně

Pražská městská firma Operátor ICT (OICT) plánuje v pražských ulicích zkušebně nasadit autonomní zametací roboty. Začít by měly letos v Karlíně, následně by se zkušební provoz mohl rozšířit i jinam. Uvedl to mluvčí OICT Vladimír Antonin Bláha.
V Karlíně od konce loňského roku rozváží jídlo autonomní vozítka firmy foodora, podle Prahy 8 doručování funguje bez problémů.
„Cílem je vyzkoušet v reálném veřejném prostoru, kam se technologie autonomních zametacích robotů posunula a zda může v budoucnu doplnit nebo částečně nahradit manuální úklid ulic. Zároveň chceme ověřit, zda by mohla být alternativou k části klasického strojního úklidu řízeného člověkem,“ uvedl Bláha.
Praha podle něj dlouhodobě bojuje s nedostatkem pracovníků pro úklid a podobné projekty fungují i například v Barceloně nebo Valencii. Dodal, že projekt nyní projedná magistrátní komise a pokud vše půjde podle plánu, zkušební provoz by měl začít v letošním roce.
Se záměrem tento týden souhlasila i dopravní komise Prahy 8. „Na dopravní komisi jsme navrhli rozšíření provozu i do Libně,“ uvedl radní městské části pro dopravu Martin Jedlička (TOP 09).
OICT na přípravě záměru spolupracuje s magistrátem a dalšími městskými firmami Technická správa komunikací a Pražské služby. Mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický uvedl, že společnost pravidelně testuje bateriovou komunální techniku, například zametací stroje, robotické sekačky na trávu nebo popelářské vozy. „Na základě vlastních zkušeností jsme proto poskytli know-how kolegům z OICT,“ sdělil.
Jako první začala v Karlíně pět autonomních vozítek používat rozvážková firma foodora pro doručování jídel na krátké vzdálenosti. Pohybují se po chodnících rychlostí tři až šest kilometrů v hodině a orientují se s pomocí senzorů, umělé inteligence a strojového učení. Zároveň je monitoruje lidský operátor.
Podle informací Prahy 8 dosud v testovacím provozu roboty od začátku loňského prosince doručily 130 objednávek a průměrná doba doručení byla 14 minut. Nebyl zaznamenán žádný incident, pouze třikrát musel zasáhnout operátor kvůli překážkám, které robot nedokázal bezpečně objet, uvedl mluvčí městské části Martin Šalek.
