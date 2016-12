Do konce roku výraznější sněhovou nadílku nečekejme. Teploty se budou držet spíš nad nulou

před 28 minutami

Počasí se ve zbytku roku příliš měnit nebude. Sněžení můžou lidé očekávat hlavně v horských oblastech, ale ani tam nebude bílé nadílky moc. Teploty se budou držet spíše nad nulou. Do středečního večera meteorologové varují před silným větrem ze severozápadu. Může způsobovat sněhové jazyky a na horách závěje.

Praha – Počasí by se v následujících dnech nemělo nijak výrazně měnit a do konce roku se tak teploty budou pohybovat spíše nad bodem mrazu. Naopak do úterního večera platí výstraha Českého hydrometeorologického úřadu před silným větrem. Zejména v noci z úterý na středu hrozí podle ní riziko tvorby sněhových jazyků, které můžou řidičům způsobit nepříjemnosti.

V úterý meteorologové předpokládají v polohách nad 700 metrů sněhové přeháňky. Na horách na severozápadě republiky předpovídají i vydatnější sněžení. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi třemi až sedmi stupni, v horských oblastech kolem jednoho stupně pod bodem mrazu.

Ani ve středu se vlekaři nedočkají výraznější sněhové nadílky. Sněžit bude jen ojediněle, většinou ještě v kombinaci s deštěm. Silný severozápadní vítr však může způsobit sněhové jazyky, na horách i závěje.

Ve středu večer silný vítr zeslábne. Jinak se ale počasí příliš měnit nebude. Sněhové přeháňky se budou ve zbytku roku objevovat jen ojediněle. Teploty se přes den budou držet kolem nuly, spíš ale lehce nad ní.

Kvůli počasí by řidiči měli být řidiči mezi svátky opatrní. Dešťové přeháňky v kombinací s teplotami kolem nuly můžou způsobovat ledovku. Ta způsobila před vánocemi například na brněnské D1 hromadné nehody. Během poslední adventní neděle se na ní u Mirošovic srazilo 17 aut, 23. prosince to pak bylo na Benešovsku dokonce 23 vozidel.

