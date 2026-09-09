Do kampaně ANO se zapojil Zeman. Po kandidátce do Senátu chtěl jeden slib

V baště hnutí STAN se snaží uspět v senátních volbách kandidátka hnutí ANO Andrea Brzobohatá. Žena, která kvůli zákeřnému meningokokovi přišla o obě nohy. V pondělí si povolala na pomoc v kampani kolínského rodáka exprezidenta Miloše Zemana i vicepremiéra Karla Havlíčka.
Brzobohatá má v boji o mandát v horní komoře v obvodě Kolín velkou konkurenci. Za favorita je považován kandidát hnutí STAN a starosta Kolína Michael Kašpar. Další, kdo si brousí zuby na post senátora, je starosta Poděbrad Roman Schulz (ODS).
Kolín je navíc dlouhodobě baštou STAN. Od roku 2010 se v něm vystřídali dva starostové – současný předseda hnutí Starostů Vít Rakušan, kterého vystřídal jeho stranický kolega Kašpar. I současný senátor za Kolín Pavel Kárník byl zvolen za STAN. I proto Brzobohatá uvítala podporu od Zemana.
Vyznání lásky
Do kolínské restaurace Na Sídlišti 1962 dorazil exprezident v doprovodu svého spolupracovníka, bývalého vedoucího Úřadu vlády Jana Nováka. Při příjezdu si vysloužil potlesk od vesměs zaplněné restaurace. „Byl nejlepší prezident,“ komentuje jeden z diváků a další mu přikyvuje.
Drtivá většina účastníků besedy byla důchodového věku. Tomu odpovídala i témata, která lidé u stolů řešili: aby bylo na důchody, zdravotnictví a jeho dostupnost, a aby skončila válka na Ukrajině.
Že je Brzobohatá mezi svými podporovateli, pak dokreslovala i skutečnost, že obsluha měla trička s nápisem „Andy do Senátu“.
„Rád jsem se vrátil do svého rodiště podpořit, doufám, budoucí senátorku. To říkám jako prognostik. To, co teď uslyšíte, bude něco jako vyznání lásky,“ prohlásil exprezident a vysekl Brzobohaté poklonu za to, jak se poprala s nepřízní osudu.
Exprezident pak apeloval na Brzobohatou kvůli volbě nového předsedy horní komory, která proběhne, až se sejde Senát v novém složení. Ten současný Miloš Vystrčil (ODS) by chtěl ve své funkci pokračovat.
„Potřebujeme všechny hlasy pro to, aby předsedou Senátu nebyl zvolen člověk, který nejenže jezdí na Tchaj-wan, ale zejména dal záštitu sudetoněmeckému sněmu,“ pronesl Zeman. „Řekněte, že nebudete volit Miloše Vystrčila předsedou Senátu,“ dodal pak směrem k Brzobohaté.
Kandidátka do Senátu ale Zemanovu výzvu nechala bez odpovědi a řeč se stočila ke zdravotnictví a pomoci handicapovaným, tedy oblastem, kterým se dlouhodobě věnuje.
Zeman také dostal dotaz, zda nějak přehodnotil svůj postoj k Senátu, kdy horní komoru nejednou navrhoval zrušit. „Senát vznikl tak trochu z popudu Václava Havla a měl se stát, jak Havel říkal, radou moudrých. V Senátu se pak kromě moudrých lidí objevili i lidé, když budu velmi zdvořilý, tak řeknu nemoudří,“ prohlásil exprezident.
A řekl, že nebude „nemoudré“ jmenovat, aby pak připomněl, že někteří jeho protikandidáti z prezidentských voleb se stali senátory. „To je takový krásný příklad,“ rýpl si Zeman a dodal, že alternativou ke zrušení Senátu je naplnit jej „lidmi moudrými“.
Pavel, Rakušan i rušení Pirátů
Po úvodní moderované debatě dostali prostor i lidé z publika. Jeden divák se dotazoval na výrok prezidenta Petra Pavla, že je v Česku příliš hustá síť nemocnic. Prezident mluvil o neefektivitě zdravotnictví a potřebě jeho reformy na konci srpna na CNN Prima News, kdy připustil, že jedním z problémů je příliš vysoký počet nemocnic na počet obyvatel a velikost Česka.
Odpovědi se ujal Havlíček, který připustil, že je v zemi hustá síť nemocnic, ale podotkl, že je využívána nejen v dobách dobrých, ale i horších.
„Spíš se na to dívejme pragmaticky. Tady máme nemocnice Kolín, Čáslav a Kutná Hora. Vlastně trojúhelník, Smyslem není rušit nemocnice, ale soustředit se na to, která z těch nemocnic bude dělat jakou péči tak, aby ji dělala maximálně profesionálně. Protože asi není reálné, že ve všech třech nemocnicích dostanete nejlepší péči úplně ve všech disciplínách,“ vysvětloval postoj vlády Havlíček.
Vicepremiér podotkl, že je přesvědčený, že si lidé za kvalitou 10 kilometrů dokážou dojet. „Děkuji, od vás to beru. Ale je to od rozvědčíka a od Koláře, víte, jak to je,“ reagoval tazatel čímž narážel na Pavlovu minulost v armádě za socialismu a na prezidentova poradce, bývalého diplomata Petra Koláře.
Lidé se pak ptali i na šéfa Starostů Víta Rakušana, který z Kolína pochází, nebo na to, proč stát nezruší Pirátskou stranu.
„Nemůžete jen tak zrušit stranu, pokud není extremistická. Nicméně já si stojím za tím, že Piráti jsou od revoluce nejnebezpečnějším politickým uskupením, které tady je. Oni opravdu nenávidí úspěšné lidi,“ reagoval Havlíček, který stranu přirovnal ke komsomolcům.
Po zhruba hodině nakonec moderátorka debatu ukončila a posluchači se nahrnuli ke stolu, kde seděli Brzobohatá, Zeman a Havlíček. Největší pozornost na sebe strhl exprezident. Toho lidé žádali o fotku nebo podpis. Z „ruky do ruky“ šel i Havlíček, který se ale po chvíli omluvil, že musí ještě do Prahy, a rychle zmizel.
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