Do Zemanova fondu pro děti přispívá více méně jen Zeman. Mělo by se to oprášit, míní správní rada

před 53 minutami

Prezidentský fond pro ohrožené děti trpí nezájmem dárců. Nejvíce do něj letos přispěl sám Miloš Zeman, ten pravidelně posílá 60 tisíc ze svého platu. Podle správní rady fondu Hrad nedal ani najevo, že charita pokračuje.

Praha - Miloš Zeman si s sebou táhne z minulého volebního období dědictví v podobě prezidentského fondu. Ten měl původně sloužit k umořování státního dluhu, později se jeho účel změnil na pomoc ohroženým dětem. Zájem dárců od otevření speciálního účtu postupně klesá a za první čtvrtletí roku se na účtu objevilo 250 tisíc korun. Většinu ale daroval sám prezident. Částka od ostatních sponzorů nepřesahuje 70 tisíc.

Firmy přitom v minulých letech přispívaly částkami i v řádech stovek tisíc korun. Letos jdou však zatím jen do tisíců. Příspěvek v minulých letech mohl na Hradě otevírat dveře. Prezident navštěvoval firmy, které mu do fondu poslaly peníze, při výjezdech do krajů. Společnosti, které darovaly, se objevovaly i na zahraničních cestách.

Členové správní rady sice nechtějí hodnotit, zda zájem o fond upadá, většina z nich se však shoduje, že je nutné tuto aktivitu prezidenta zase zviditelnit. "Propagovat by se to jistě mohlo, nikdy není dost propagace dobrých skutků. Na to ale jistě myslí kolegové, kteří to mají na starosti," míní guvernér České centrální banky Jiří Rusnok. Ten po Zemanovi letos poslal také nejvíce peněz. Každý měsíc přispívá čtyři tisíce.

Podobný názor má další člen rady fondu, bývalý poslanec ČSSD Jaroslav Zavadil. "Pana prezidenta se zeptám, co chce s fondem dělat dál. Asi by se to mělo dále popularizovat. Začalo jeho nové období a věci, co byly starými, by se měly znovu oprášit a připomenout. Je to ale na prezidentovi," řekl Zavadil. Ten při startu fondu v roce 2013 přispěl 10 tisíci korunami, teď už ale peníze nedává. Zdůvodnit proč ovšem nedokáže.

Rada fondu by měla podle Zavadila zasednout v dubnu a řešit, co s fondem bude dál. "Fondu chybí marketingová informace, že to běží dál, a zatím to nikde nezaznělo," sdělil rezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, též člen správní rady.

Hrad na dotaz, zda nepociťuje menší zájem, odpověděl vyhýbavě. "Zbytečné starosti," sdělil pouze mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. A připomněl zprávu, že na začátku roku daroval prezident z fondu 2,5 milionu na ohrožené děti. Většina těchto peněz však pochází z pravidelného benefičního plesu, který prezidentský pár pořádá.

O stránku prezidentského fondu se také nikdo nestará. Poslední novinka je z roku 2014, kdy ještě účet sloužil k odmazávání státního dluhu. Na webu se také nikdo nedozví, že se účel fondu už dávno změnil a dárci posílají peníze dětem. To oznámil Hrad v médiích a poté jednou ročně informuje skrze tiskovou zprávu Hradu, jakou částku letos z fondu poslal na charitativní účely.

Někteří podnikatelé, kteří v minulosti přispěli, nicméně zvažují, že prezidentovu iniciativu podpoří i letos. "Osoby pana prezidenta se velmi vážím, protože má jasné postoje ohledně imigrace, jasné postoje ohledně energetické koncepce, což je obnova Dukovan. Nepochybuji, že prostředky jsou používány tak, jak je deklarováno. Uvažuji, že dál budu podporovat fond," řekl Aktuálně.cz Richard Horký, majitel Třebíčské tepelné společnosti (TTS).