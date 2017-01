Do dvou týdnů najdeme kompromis v otázce dětských přídavků, slibuje koalice

před 34 minutami

Strany stále nenašly shodu v otázce dětských přídavků, koaliční experti by však měli najít kompromis do dvou týdnů. Sociální demokracie bojuje především za zvýšení přídavků na děti, lidovci s ANO však chtějí rodiny podpořit spíše daňovými úlevami.

Praha - Kompromis u otázky dětských přídavků by měli najít koaliční experti do týdne až dvou. Strany se nadále neshodují, jak zamýšlenou podporu rodin s dětmi provést. ČSSD preferuje zvýšení přídavků na děti, lidovcům a hnutí ANO je bližší řešení pomocí daňových slev. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) novinářům po středečním jednání koaliční rady řekl, že ani sociální demokraté se nebrání kompromisnímu řešení, které zmiňovali představitelé ANO a KDU-ČSL, musí však být dobře zacílené na rodiny s nižšími příjmy.

Babiš během zasedání rady vládních stran novinářům řekl, že koalice bude hledat kompromis a po zavedení daňových úlev na dvě a více dětí uvažuje i o tom, že by vyšší daňovou slevu mohli mít i rodiče jednoho potomka. Podle Sobotky slevy více pomohou bohatším. "Mělo by se to zacílit tak, aby to co nejvíce pomohlo rodinám, které to nejvíce potřebují. Na rodiny se středním příjmem, pracující, samoživitelky," uvedl premiér.

Koalice se shoduje, že na podporu rodin s dětmi by mělo jít asi pět miliard korun. Sobotka si přeje, aby opatření schválila ještě současná Sněmovna a platila od příštího ledna. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) rovněž věří, že dohoda se najde. "Asi nakonec dospějeme k tomu, že některé případy je smysluplnější řešit přes úpravu dávkového systému, ale pro většinu případů jsme schopni jít efektivnější cestou daňových slev a bonusů," uvedl.

Babiš novinářům řekl, že na otázku má podobný názor jako lidovci. "Souhlasíme, že by měl být zrušen strop na daňový bonus," uvedl. Návrhy podle něj navíc neřeší situaci osamělých matek, rodičů a prarodičů, kteří se starají o děti. "Musíme to udělat nějak tak, aby se ty peníze k těm dětem a rodičům dostaly," uvedl.

ČSSD tvrdí, že dětské přídavky by pomohly i dětem, jejichž rodiče se dostali do krize ztrátou práce, a nemohou proto na děti uplatnit daňovou slevu. Lidovci s touto pozicí nesouhlasí, návrhy sociálních demokratů označují za populistické. Jurečka krátce před jednáním koaliční rady řekl, že pomoc státu by měli dostávat pracující rodiče, nikoli například ti, kteří pracují načerno.

Podle návrhu ČSSD by se podle věku potomka místo nynějších 500, 610 a 700 vyplácelo 1000, 1100 a 1200 korun. Na dávku by měly dosáhnout navíc i rodiny s průměrným příjmem. Rozšíření přídavků, by podle ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD) znamenalo, že na pomoc státu dostane nově 300 000 dětí.

Sobotka během středečního jednání koaliční rady na twitteru uvedl, že na příštím zasedání se budou špičky vládních stran zabývat i otázkou zlepšení vymáhání výživného, včetně dlouho odkládané a diskutované normy o zálohovém výživném. ČSSD stále uvažuje i o dalších formách podpory rodin s dětmi, například o úpravě rodičovské dávky pro matky nebo otce dvojčat a vícerčat.

autor: ČTK