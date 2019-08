Bezkontaktní spojení s mobilem a dva otisky prstů. Nové občanky přijdou do dvou let

Občanské průkazy se do dvou let změní, přibude NFC čip i otisky prstů (ilustrační foto). | Foto: Jakub Plíhal

Česko připravuje nový typ občanských průkazů. Budou mít NFC čip, a půjdou tak snadněji spárovat s mobilním telefonem, obsahovat budou i dva otisky prstů. Všechny země EU musí nové průkazy začít vydávat nejpozději do dvou let.

Když chce dnes Čech využít funkce elektronického občanského průkazu na svém mobilním telefonu, musí si pořídit bluetooth čtečku čipových karet. Podporované jsou pro operační systém Android ale jen dvě (pro zařízení od společnosti Apple tři), přičemž jedna z nich se v Česku vůbec neprodává a druhá pouze omezeně. Čtečka navíc stojí zhruba 1300 korun.

Do dvou let by se to ale mělo změnit. Díky nařízení Evropské unie, které nedávno schválil Evropský parlament a Rada EU, budou mít všechny nové občanské průkazy bezkontaktní čip kompatibilní s technologií NFC (near field communication). Jde o systém pro bezdrátovou komunikaci na velmi krátkou vzdálenost, zhruba do čtyř centimetrů. Propojení průkazu s mobilem tak bude výrazně jednodušší.

Technologie NFC se již dnes využívá při bezkontaktních platbách a podporuje ji většina současných chytrých telefonů. "Česká republika z tohoto důvodu již zahájila veškeré činnosti směřující k zajištění tohoto úkolu," potvrdila pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Česko uvažovalo o bezkontaktních občankách už dříve, nakonec je ale odmítlo kvůli ochraně informací. "Bezdrátový čip často v občanech budí podezření, zda je či není možné ho číst na střední vzdálenost i bez jejich vědomí. U kontaktní technologie je jasné vyjádření vůle občana dáno vložením průkazu do čtečky," vysvětlila Malá.

Kvůli novým občankám nebude nutná výměna těch současných, stejně jako dosud bude probíhat přirozeně s koncem platnosti. Poslední občané tak dostanou nový typ průkazu s biometrickými prvky v roce 2031. Výjimkou budou občané starší 70 let, kterým průkaz platí 35 let. Nově také budou muset mít občanské průkazy na čipu nahrané dva otisky prstů. Podle nařízení musí všechny členské státy EU vydávat nové průkazy od 2. srpna 2021.

Elektronické občanky mohou lidé používat hlavně pro přihlášení na Portál občana. Přes něj je možné například vyplnit a odeslat daňové přiznání nebo zjistit stav bodového konta řidiče. Zahrnuje také informace z katastru nemovitostí, eReceptu nebo ePortálu České správy sociálního zabezpečení.