„Do diplomacie bych mohl nastoupit zítra.“ Turek přinesl diplom, chlubil se trojkou

I v sobotu pokračoval příběh Filipa Turka a jeho vysokoškolského vzdělání. Poté co v uplynulých dnech na svých sociálních sítích publikoval dvě verze magisterského diplomu – obě s chybami –, dorazil s modrými deskami do televizního studia. Zatímco moderátorka si jeho vysvědčení prohlížet mohla, pirátský předseda Zdeněk Hřib to dovoleno neměl.
„Vy ministrem docela určitě nebudete,“ příkře zhodnotil Zdeněk Hřib (Piráti) naproti sedícího Filipa Turka (za Motoristy). „Vy diplomacii nikdy dělat nebudete, protože nejste člověk, kterého by někdo k diplomacii pustil,“ řekl také Hřib v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova.
Tato slova samozřejmě Turek nenechal bez odezvy. „To si nemyslím,“ prohodil muž, jehož prezident Petr Pavel odmítl jmenovat českým šéfdiplomatem a premiér Andrej Babiš (ANO) z něj proto musel udělat alespoň vládního zmocněnce pro Green Deal.
„Škoda, že můj kolega (Petr Macinka, předseda Motoristů – pozn. red.) je ministr zahraničí a teoreticky bych do diplomacie mohl nastoupit zítra,“ reagoval Filip Turek na útok Zdeňka Hřiba. Právě tahle slovní výměna završila část diskuze, kterou Turek načal svým vysokoškolským diplomem.
Pár týdnů před koncem akreditace
Přímo do televizního studia Turek donesl své vysvědčení v modrých deskách soukromé vysoké školy University College Prague (UCP), dnes Ambis vysoká škola. Magisterský titul tam v programu Mezinárodní a diplomatická studia Filip Turek získal v polovině roku 2025. Tedy jen pár týdnů předtím, než obor přišel o akreditaci.
„UCP měla akreditaci tohoto navazujícího magisterského studijního programu platnou do 16. září 2025,“ potvrzuje Alena Svobodová, vedoucí rektorátu na Ambisu. „V dotazovaném období tak byl dle dostupných informací studijní program řádně akreditován a studenti mohli standardně plnit své studijní povinnosti včetně státních závěrečných zkoušek,“ doplňuje k Turkově případu.
„Studijní program Mezinárodní a diplomatická studia je nyní na Ambis realizován v režimu ,na dostudování´, a to s platností akreditace do 30. září 2028,“ dodává ještě Alena Svobodová.
„Panu Hřibovi to nedávejte do ruky“
Tím, že Filip Turek loňský diplom přinesl před kamery, chtěl nejspíš zarazit diskuze, které se v posledních dnech vedou na jeho účet na sociálních sítích. Podpořil je sám čestný předseda Motoristů, když na svém Facebooku dvakrát sdílel fotku diplomu a pokaždé s chybami v textu.
„Vy se můžete podívat, ale panu Hřibovi ho nedávejte do ruky,“ podal Turek modré desky moderátorce. „Já si myslím, že to pan Hřib vidět nemá, je to určeno jenom neprogresivně nefanatickým lidem, kterým to ukázat chci,“ krkolomně vysvětloval, proč se pirátský předseda do dokumentu nemůže dívat.
„Jenom opravdového blba může napadnout, že ten diplom nemám. Jsou tam skoro samá áčka, takže bych se tím klidně i chlubil,“ pokračoval Filip Turek před kamerami v samochvále.
Když jej moderátorka upozornila, že mezi známkami ovšem vidí jedno „céčko“, tedy trojku z angličtiny, Turek se nedal rozhodit. „Je tam jedno céčko, dvě béčka a jinak áčka. Průměr jsme měl na červený diplom,“ tvrdil ještě.
Přitom kvůli úrovni své angličtiny se Turek už jednou dostal pod palbu. To když letos v březnu promluvil na setkání ministrů životního prostředí ze zemí EU. Vysmála se mu pak třeba i europoslankyně Danuše Nerudová (STAN).
„Sice jsem půl roku anglicky nemluvil, měl jsem prášky na bolest, nespal jsem. (…) Ale myslím, že mluvím lépe než 90 procent českých politiků,“ bránil se tehdy Turek.
Připomeňte si, jak to dopadlo, když Filip Turek vyrazil do Kyjeva:
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