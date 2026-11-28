Na české muniční iniciativě, jejímž cílem je zajistit dodávky munice pro Ukrajinu bránící se ruské agresi, se nyní podílí devět zemí. Objem peněz na iniciativu byl letos srovnatelný s předchozími roky. V sobotu to sdělil mluvčí ministerstva obrany Stanislav Sobol. Konkrétní země ani sumu věnovaných peněz úřad neuvedl.
„Aktuálně se na muniční iniciativě podílí devět zemí. Letošní objem financí pro muniční iniciativu je srovnatelný s předešlými roky. Konkrétní státy nejsme oprávněni jmenovat,“ uvedl Sobol.
Muniční iniciativa začala fungovat předloni a zaměřuje se na dodávky dělostřeleckých granátů Ukrajině, která na počátku války v únoru 2022 v zásobách výrazně zaostávala za Ruskem. Na iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem.
Prezident Petr Pavel již letos v květnu v rozhovoru s deníkem Financial Times uvedl, že počet zemí finančně přispívajících na českou muniční iniciativu klesl oproti loňsku na polovinu, z 18 na devět.
Navzdory poklesu počtu dárců tehdy vyjádřil přesvědčení, že by se letošní dodávky munice mohly objemem vyrovnat loňským.
Loni Ukrajina díky české muniční iniciativě obdržela téměř 1,96 milionu kusů velkorážní munice. Iniciativa tak pokryla zhruba 48 procent dodávek této munice na Ukrajinu.
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) po svém nástupu rozhodla o pokračování muniční iniciativy, Česko se však už nemělo finančně podílet na nákupech munice a mělo nadále zajišťovat koordinaci projektu.
Ministerstvo obrany neupřesnilo, zda se Česko nadále podílí na iniciativě pouze jako její koordinátor.
Do české muniční iniciativy se od jejího vzniku zapojily například Německo, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Polsko či Velká Británie.
V podpoře iniciativy pokračovala i letos například Kanada, která minulý týden oznámila další příspěvek 45 milionů kanadských dolarů (698,7 milionu korun). Její celkový závazek se tak zvýšil na více než 500 milionů kanadských dolarů (7,76 miliardy korun).
Připomeňte si: Prezident Petr Pavel v květnu odpovídal na dotaz o budoucnosti české muniční iniciativy
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