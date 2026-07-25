Do Česka se vrátí horké letní počasí, příští víkend může být až 36 stupňů

Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia.
Předpověď budou upřesňovat, zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká panovala v zemi na konci června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku víc než 41 stupňů. Padl nový teplotní rekord - v Doksanech na Litoměřicku 28. června naměřili 41,9 stupně Celsia.
„Během příštího týdne začne do střední Evropy proudit od jihozápadu teplý vzduch a postupně se vrátí tropické teploty,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X. I když některé aplikace ukazují na přelom července a srpna teploty kolem 40 stupňů, čeští meteorologové zatím předpovídají maxima „jen“ kolem 36 stupňů Celsia.
„Zde je na místě otřepaná meteorologická fráze ‚Je to ještě daleko‘. Na druhou stranu za určité situace jsou předpovědní modely i na takovou dobu dopředu schopny předpovědět teploty s vysokou přesností, jak ukázaly na konci června. Je proto lepší být připraven, než překvapen. Průběžně vás budeme informovat, jak se situace vyvíjí,“ dodali meteorologové. Tropické mají být příští víkend i noci, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů.
V poslední době se nejvyšší denní teploty v Česku držely pod tropickou třicítkou a rána byla chladná, v mrazových kotlinách mrzlo, nejvíc na Šumavě. Stejné to bylo i dnes, teploty k ránu klesly na 12 až sedm stupňů Celsia, ojediněle i k pěti stupňům. Na šumavské stanici Kvilda-Perla ukázal teploměr minus 3,7 stupně Celsia a mrzlo i na dalších místech na Šumavě a v Jizerských horách, informovali dnes meteorologové.
Sobota bude podle meteorologů nejslunečnějším dnem tohoto týdne, teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů. V neděli bude navzdory pranostice o svaté Anně nejteplejší ráno končícího týdne.
„Bude k nám vrcholit příliv teplého vzduchu od jihozápadu a také budou místa s mírným větrem, který teplotu zvyšuje. Navíc se už začne objevovat i oblačnost. V noci teploty klesnou na 17 až 12 stupňů, v údolích ojediněle až na deset stupňů,“ uvedl meteorologický ústav. V neděli přes den se budou teploty pohybovat od 27 do 32 stupňů, mohou se objevit přeháňky.
Na začátku příštího týdne se znovu ochladí k 25 stupňům, přidá se déšť i bouřky. Od úterý se začne postupně oteplovat a horký bude především příští víkend.
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