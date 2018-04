Do Česka se vrátí Noční vlci. Putinovi motorkáři uctí ruské vojáky, podpoří je Foldyna i extremisté

před 1 hodinou

Prahu navštíví motorkářský klub Noční vlci, který je spojený s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a čelí kritice kvůli svým nacionalistickým postojům.

Praha - Do hlavního města, Brna a Frýdku-Místku přijedou začátkem května kontroverzní motorkáři Noční vlci z ruského klubu blízkého ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Noční vlci jsou známí svým nacionalismem a podporou putinovské politiky.

Aktuálně.cz zjistilo, že všechny akce pro putinovské motorkáře v Česku zajišťuje a pořádá Český svaz bojovníků za svobodu - Beskydsko.

Všechny akce připravují s podporou komunistické strany, spolku Vojáků v záloze nebo Národní domobrany, kterou ministerstvo vnitra eviduje ve zprávách o extremismu.

Všechny akce začínají příjezdem motorkářů 4. května do Frýdku-Místku. Do Prahy přes Brno pak o tři dny později dorazí na 130 motorkářů. Letos však už nemají naplánovanou oficiální projížďku Prahou, na níž je čekaly stovky protestujících.

"V pondělí se v jedenáct sjedou v Průhonicích a pak je plánovaný přímý průjezd na Olšanské hřbitovy, kde uctí památku padlých ruských vojáků. Letos žádná projížďka po Václaváku nebude…" řekla Aktuálně.cz Bronislava Brixová Matušková z Českého svazu bojovníků za svobodu - Beskydsko, která akce pro Noční vlky v Česku organizuje.

Putinovi motorkáři přijedou do Česka v souvislosti s oslavami konce druhé světové války. Hlavní představitel Nočních vlků Alexandr Zaldostanov, který v čele motorkářů navštívil Česko i v předchozích letech, byl po ruském zabrání ukrajinského Krymu zařazen na sankční listinu Evropské unie. Motorkářská skupina je kromě nacionalismu známá i schvalováním okupace Československa sovětskou armádou z roku 1968.

"Bude mezi nimi samozřejmě část, která přijede přímo z Moskvy, ale ne všichni. Budou s nimi lidé ze Slovenska, Česka a Polska, kteří si na tu cestu berou volno a přidají se k jízdě jako jejich příznivci a cestu si platí," vysvětluje pořadatelka Brixová.

Počet motorkářů zůstává neznámý

Nechtěla ale upřesnit, kolik členů Nočních vlků přímo z Moskvy do Česka dorazí. "Nevím přesně, nechci to říct. V médiích je z toho vždycky humbuk. Že to jsou putinovci a tak dále. Ale kdo nás vlastně osvobodil?" ptá se místopředsedkyně svazu z Beskydska, která přiznává, že motorkářů se loni ve Frýdku-Místku někteří báli.

"Babky se loni bály, co to bude, ale motorkáři byli ukáznění, a jak je viděly, tak je začaly objímat. Mně to připadalo, jako když přijela nějaká armáda a děly se tady oslavy a vítání. Bylo to nádherné. Bohužel ta politika proti nám bojuje, ale nám je to jedno," popisuje Brixová. Ta patří kromě Českého svazu bojovníků za svobodu i do motorkářského klubu Motoholky.

Vedení Frýdku-Místku se od motorkářů distancuje a v jejich aktivitách je nepodpoří. "My si pořádáme vlastní pietní akci a od akce Českého svazu bojovníků za svobodu a Nočních vlků se distancujeme. Nepodporujeme to," řekla mluvčí města Jana Matějíková.

Obdobně mluví i poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL). Padlí ruští vojáci, kteří bojovali proti nacistům, si podle něj zaslouží hlubokou úctu. "Noční vlci tomu ale dělají medvědí službu a pietu politicky zneužívají pro podporu režimu Vladimira Putina," vysvětluje Čižinský.

Brixovou kritika nezajímá. "Mluví o nich jako o putinovcích. No dobře, proč ne. Vy si myslíte, že kdyby nás podporoval český prezident, že bychom takový klub taky nezaložili? Úplně v pohodě," uzavírá pořadatelka.

Problém nevidí ani někteří politici. S Nočními vlky se v minulých letech setkal a vyfotil bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Jejich akce podpořil a spolu s nimi uctil památku vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobození Brna.

Sympatizanta našli ruští motorkáři v místopředsedovi ČSSD Jaroslavu Foldynovi, který za nimi i letos dorazí na své motorce. "Pojedu se podívat za nimi na Olšany. Mám jenom drobný problém, motorku mám v servisu a přestříkávají mi ji ze žluté na černou. Tak doufám, že to stihnou dostříkat," řekl redakci Foldyna.

Noční vlci nemíří jenom do Česka. Jako každý rok projíždí z Moskvy až do Berlína na oslavu konce druhé světové války.